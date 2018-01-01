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    Олімпіада-2018. Японки завоювали бронзу в керлінгу

    В матчі за третє місце японки обіграли збірну Великобританії
    Жіноча збірна Японії з керлінгу завдала поразки команді Великобританії в матчі за бронзу Олімпійських ігор-2018. Зустріч відбулася в суботу в Каннині і завершилася з рахунком 5:3 на користь японок. У фіналі олімпійського турніру з керлінгу у жінок зіграють збірні Швеції та Південної Кореї. Цей матч відбудеться в неділю рано вранці за київським
    • Сьогодні, 17:46
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    Збірна Японії з керлінгу. Фото:&nbsp;AFP
    Збірна Японії з керлінгу. Фото: AFP

    В матчі за третє місце японки обіграли збірну Великобританії

    Жіноча збірна Японії з керлінгу завдала поразки команді Великобританії в матчі за бронзу Олімпійських ігор-2018.

    Зустріч відбулася в суботу в Каннині і завершилася з рахунком 5:3 на користь японок.

    У фіналі олімпійського турніру з керлінгу у жінок зіграють збірні Швеції та Південної Кореї. Цей матч відбудеться в неділю рано вранці за київським часом, початок - о 02:05.

    Нагадаємо, що канадці завоювали бронзові медалі у хокейному турнірі на Олімпійських іграх-2018.

    XXIII Зимові Олімпійські ігри

    Пхьончхан-2018

    Керлінг

    Жінки, матч за третє місце

    Японія - Великобританія - 5:3

    Олімпійські ігри (Олімпіада) Японія
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