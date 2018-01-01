Олімпіада-2018. Японки завоювали бронзу в керлінгу
- Сьогодні, 17:46
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Збірна Японії з керлінгу. Фото: AFP
В матчі за третє місце японки обіграли збірну ВеликобританіїЖіноча збірна Японії з керлінгу завдала поразки команді Великобританії в матчі за бронзу Олімпійських ігор-2018.
Зустріч відбулася в суботу в Каннині і завершилася з рахунком 5:3 на користь японок.
У фіналі олімпійського турніру з керлінгу у жінок зіграють збірні Швеції та Південної Кореї. Цей матч відбудеться в неділю рано вранці за київським часом, початок - о 02:05.
Нагадаємо, що канадці завоювали бронзові медалі у хокейному турнірі на Олімпійських іграх-2018.
XXIII Зимові Олімпійські ігри
Пхьончхан-2018
Керлінг
Жінки, матч за третє місце
Японія - Великобританія - 5:3