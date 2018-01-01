Олімпіада-2018. Японки завоювали бронзу в керлінгу

В матчі за третє місце японки обіграли збірну Великобританії

Жіноча збірна Японії з керлінгу завдала поразки команді Великобританії в матчі за бронзу Олімпійських ігор-2018. Зустріч відбулася в суботу в Каннині і завершилася з рахунком 5:3 на користь японок. У фіналі олімпійського турніру з керлінгу у жінок зіграють збірні Швеції та Південної Кореї. Цей матч відбудеться в неділю рано вранці за київським