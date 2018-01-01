Олімпіада-2018. Швейцарець переміг у паралельному гігантському слаломі

У великому фіналі швейцарець Гальмаріні переміг південнокорейця Сан-Хо Лі

Швейцарський сноубордист і один з фаворитів Олімпійських ігор-2018 Невін Гальмаріні виграв перше золото в Пхьончхані в паралельному гігантському слаломі. У великому фіналі швейцарець переміг південнокорейця Сан-Хо Лі, вигравши на фініші 0,43 секунди. Володарем бронзи в малому фіналі став словенський сноубордист Жан Кошир, який здолав француза