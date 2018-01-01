Олімпіада-2018. Швейцарець переміг у паралельному гігантському слаломі
- Сьогодні, 11:55
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Невін Гальмаріні. Фото: AFP
У великому фіналі швейцарець Гальмаріні переміг південнокорейця Сан-Хо Лі
Швейцарський сноубордист і один з фаворитів Олімпійських ігор-2018 Невін Гальмаріні виграв перше золото в Пхьончхані в паралельному гігантському слаломі.
У великому фіналі швейцарець переміг південнокорейця Сан-Хо Лі, вигравши на фініші 0,43 секунди.
Володарем бронзи в малому фіналі став словенський сноубордист Жан Кошир, який здолав француза Сільвена Дюфура.
Нагадаємо, у жінок перемогу здобула чешка Естер Ледецкі, що стала дворазовою олімпійською чемпіонкою.
XXIII Зимові Олімпійські ігри
Пхьончхан-2018
Сноубординг
Паралельний гіганстький слалом, чоловіки
1. Невін Гальмаріні (Швейцарія)
2. Сан-Хо Лі (Південна Корея)
3. Жан Кошир (Словенія)