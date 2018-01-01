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    Олімпіада-2018. Швейцарець переміг у паралельному гігантському слаломі

    У великому фіналі швейцарець Гальмаріні переміг південнокорейця Сан-Хо Лі
    Швейцарський сноубордист і один з фаворитів Олімпійських ігор-2018 Невін Гальмаріні виграв перше золото в Пхьончхані в паралельному гігантському слаломі. У великому фіналі швейцарець переміг південнокорейця Сан-Хо Лі, вигравши на фініші 0,43 секунди. Володарем бронзи в малому фіналі став словенський сноубордист Жан Кошир, який здолав француза
    • Сьогодні, 11:55
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    Невін Гальмаріні. Фото: AFP
    Невін Гальмаріні. Фото: AFP

    У великому фіналі швейцарець Гальмаріні переміг південнокорейця Сан-Хо Лі

    Швейцарський сноубордист і один з фаворитів Олімпійських ігор-2018 Невін Гальмаріні виграв перше золото в Пхьончхані в паралельному гігантському слаломі.

    У великому фіналі швейцарець переміг південнокорейця Сан-Хо Лі, вигравши на фініші 0,43 секунди.

    Володарем бронзи в малому фіналі став словенський сноубордист Жан Кошир, який здолав француза Сільвена Дюфура.

    Нагадаємо, у жінок перемогу здобула чешка Естер Ледецкі, що стала дворазовою олімпійською чемпіонкою.

    XXIII Зимові Олімпійські ігри

    Пхьончхан-2018

    Сноубординг

    Паралельний гіганстький слалом, чоловіки

    1. Невін Гальмаріні (Швейцарія)
    2. Сан-Хо Лі (Південна Корея)
    3. Жан Кошир (Словенія)

    Олімпійські ігри (Олімпіада) Швейцарія
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