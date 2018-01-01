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    Олімпіада-2018. Швейцарія вибила росіян у півфіналі турніру змішаних пар з керлінгу

    Іншим фіналістом стада команда Канади
    Визначилися фіналісти олімпійського турніру 2018 року з керлінгу серед змішаних пар. Так, за золоті нагороди позмагаються збірні Канади та Швейцарії. У півфіналі Канада виявилася сильнішою за Норвегію, а Швейцарія здолала олімпійських атлетів з Росії. Зауважимо, що у груповому турнірі норвежці були сильнішими за канадців (9:6), а от росіяни
    • Сьогодні, 15:58
    • Розсилка
    Команда Канади. Фото Getty Images
    Команда Канади. Фото Getty Images

    Іншим фіналістом стада команда Канади

    Визначилися фіналісти олімпійського турніру 2018 року з керлінгу серед змішаних пар.

    Так, за золоті нагороди позмагаються збірні Канади та Швейцарії.

    У півфіналі Канада виявилася сильнішою за Норвегію, а Швейцарія здолала олімпійських атлетів з Росії.

    Зауважимо, що у груповому турнірі норвежці були сильнішими за канадців (9:6), а от росіяни мінімально поступилися швейцарцям (8:9).

    У півфіналі Канаді та Норвегії навіть не довелося грати восьмий енд, адже перевага перших складала чотири бали – 8:4.

    Щодо іншого поєдинку, то росіяни вели у рахунку 5:4 після шостого енду 5:4, але втримати перевагу їм не вдалося, поступившись 0:2 й 0:1 у наступних двох.

    Фінал і матч за третє місце відбудуться у вівторок, 13 лютого.

    XXIII Зимові Олімпійські ігри

    Пхьончхан-2018

    Турнір з керлінгу серед змішаних команд

    Півфінал

    Канада – Норвегія – 8:4

    ОАР – Швейцарія – 5:7

    Знайомтесь з повним розкладом змагань на Зимових Олімпійських іграх у Пхьончхані.

    спорт Олімпійські ігри (Олімпіада) Південна Корея
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