Олімпіада-2018. Швейцарія вибила росіян у півфіналі турніру змішаних пар з керлінгу

Іншим фіналістом стада команда Канади

Визначилися фіналісти олімпійського турніру 2018 року з керлінгу серед змішаних пар. Так, за золоті нагороди позмагаються збірні Канади та Швейцарії. У півфіналі Канада виявилася сильнішою за Норвегію, а Швейцарія здолала олімпійських атлетів з Росії. Зауважимо, що у груповому турнірі норвежці були сильнішими за канадців (9:6), а от росіяни



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Команда Канади. Фото Getty Images

Іншим фіналістом стада команда Канади

Визначилися фіналісти олімпійського турніру 2018 року з керлінгу серед змішаних пар.

Так, за золоті нагороди позмагаються збірні Канади та Швейцарії.

У півфіналі Канада виявилася сильнішою за Норвегію, а Швейцарія здолала олімпійських атлетів з Росії.

Зауважимо, що у груповому турнірі норвежці були сильнішими за канадців (9:6), а от росіяни мінімально поступилися швейцарцям (8:9).

У півфіналі Канаді та Норвегії навіть не довелося грати восьмий енд, адже перевага перших складала чотири бали – 8:4.

Щодо іншого поєдинку, то росіяни вели у рахунку 5:4 після шостого енду 5:4, але втримати перевагу їм не вдалося, поступившись 0:2 й 0:1 у наступних двох.

Фінал і матч за третє місце відбудуться у вівторок, 13 лютого.

XXIII Зимові Олімпійські ігри

Пхьончхан-2018

Турнір з керлінгу серед змішаних команд

Півфінал

Канада – Норвегія – 8:4

ОАР – Швейцарія – 5:7

Знайомтесь з повним розкладом змагань на Зимових Олімпійських іграх у Пхьончхані.