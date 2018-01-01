Олімпіада-2018. Швейцарія вибила росіян у півфіналі турніру змішаних пар з керлінгу
- Сьогодні, 15:58
-
Розсилка
Іншим фіналістом стада команда Канади
Визначилися фіналісти олімпійського турніру 2018 року з керлінгу серед змішаних пар.
Так, за золоті нагороди позмагаються збірні Канади та Швейцарії.
У півфіналі Канада виявилася сильнішою за Норвегію, а Швейцарія здолала олімпійських атлетів з Росії.
Зауважимо, що у груповому турнірі норвежці були сильнішими за канадців (9:6), а от росіяни мінімально поступилися швейцарцям (8:9).
У півфіналі Канаді та Норвегії навіть не довелося грати восьмий енд, адже перевага перших складала чотири бали – 8:4.
Щодо іншого поєдинку, то росіяни вели у рахунку 5:4 після шостого енду 5:4, але втримати перевагу їм не вдалося, поступившись 0:2 й 0:1 у наступних двох.
Фінал і матч за третє місце відбудуться у вівторок, 13 лютого.
XXIII Зимові Олімпійські ігри
Пхьончхан-2018
Турнір з керлінгу серед змішаних команд
Півфінал
Канада – Норвегія – 8:4
ОАР – Швейцарія – 5:7
Знайомтесь з повним розкладом змагань на Зимових Олімпійських іграх у Пхьончхані.