Олімпіада-2018. Скелетоністка Ярнолд здобула першу золоту нагороду для Великобританії

Для 29-річної британки це вже друга золота медаль на Олімпіадах

В олімпійському Пхьончхані завершилися змагання зі скелетону серед жінок, де золоту медаль завоювала Ліззі Ярнолд з Великобританії, повідомляє офіційний сайт змагань. Британка проїхала всі чотири спроби з загальним часом 3 хвилини 27.28 секунди. Друге місце і срібна нагорода на рахунку Жаклін Леллінг з Німеччини - 0,45 секунди відставання. У Лори



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ліззі Ярнолд. Фото: Reuters

Для 29-річної британки це вже друга золота медаль на Олімпіадах

В олімпійському Пхьончхані завершилися змагання зі скелетону серед жінок, де золоту медаль завоювала Ліззі Ярнолд з Великобританії, повідомляє офіційний сайт змагань.

Британка проїхала всі чотири спроби з загальним часом 3 хвилини 27.28 секунди. Друге місце і срібна нагорода на рахунку Жаклін Леллінг з Німеччини - 0,45 секунди відставання. У Лори Дес з Великобританії - бронза - 0,62 секунди відставання.

Для 29-річної британки це вже друга золота медаль на Олімпіадах, раніше вона була першою на Іграх-2014 в Сочі.

XXIII Зимові Олімпійські ігри

Пхьончхан-2018

Скелетон

Жінки

1. Ліззі Ярнолд (Великобританія) 3.27,28

2. Жаклін Леллінг (Німеччина) + 0,45

3. Лаура Діс (Великобританія) + 0,62