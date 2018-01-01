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    Олімпіада-2018. Скелетоністка Ярнолд здобула першу золоту нагороду для Великобританії

    Для 29-річної британки це вже друга золота медаль на Олімпіадах
    В олімпійському Пхьончхані завершилися змагання зі скелетону серед жінок, де золоту медаль завоювала Ліззі Ярнолд з Великобританії, повідомляє офіційний сайт змагань. Британка проїхала всі чотири спроби з загальним часом 3 хвилини 27.28 секунди. Друге місце і срібна нагорода на рахунку Жаклін Леллінг з Німеччини - 0,45 секунди відставання. У Лори
    • Сьогодні, 16:48
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    Ліззі Ярнолд. Фото: Reuters
    Ліззі Ярнолд. Фото: Reuters

    Для 29-річної британки це вже друга золота медаль на Олімпіадах

    В олімпійському Пхьончхані завершилися змагання зі скелетону серед жінок, де золоту медаль завоювала Ліззі Ярнолд з Великобританії, повідомляє офіційний сайт змагань.

    Британка проїхала всі чотири спроби з загальним часом 3 хвилини 27.28 секунди. Друге місце і срібна нагорода на рахунку Жаклін Леллінг з Німеччини - 0,45 секунди відставання. У Лори Дес з Великобританії - бронза - 0,62 секунди відставання.

    Для 29-річної британки це вже друга золота медаль на Олімпіадах, раніше вона була першою на Іграх-2014 в Сочі.

    XXIII Зимові Олімпійські ігри

    Пхьончхан-2018

    Скелетон

    Жінки

    1. Ліззі Ярнолд (Великобританія) 3.27,28
    2. Жаклін Леллінг (Німеччина) + 0,45
    3. Лаура Діс (Великобританія) + 0,62

    Олімпійські ігри (Олімпіада)
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