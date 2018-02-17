Олімпіада-2018. Українець Абраменко вийшов у фінал акробатики

Абраменко фінішував третім у другій кваліфікації і пройшов до фіналу

Фристайлист Олександр Абраменко вийшов у фінал акробатики, зайнявши 10-е підсумкове місце за результатами кваліфікації. Олександру Абраменко треба було або відразу займати місце в топ-6, або зробити це хоча б з другої спроби. Українець досить впевнено виконав завдання. Перший стрибок Абраменко - з коефіцієнтом 4.425 - судді оцінили на 123.01



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Олександр Абраменко. Фото: Getty Images

Абраменко фінішував третім у другій кваліфікації і пройшов до фіналу

Фристайлист Олександр Абраменко вийшов у фінал акробатики, зайнявши 10-е підсумкове місце за результатами кваліфікації.

Олександру Абраменко треба було або відразу займати місце в топ-6, або зробити це хоча б з другої спроби. Українець досить впевнено виконав завдання.

Перший стрибок Абраменко - з коефіцієнтом 4.425 - судді оцінили на 123.01 бала, що дозволило йому зайняти 9-е місце в першій кваліфікації. Прохідній шостій позиції він поступився всього 1.33 бала.

У другій кваліфікації Олександр виконав більш складний стрибок (коефіцієнт - 4.525 бала), але також зробив це практично без помилок. Судді поставили нижчу оцінку, але завдяки коефіцієнту підсумковий бал українця склав 123.08 бала. З таким результатом Абраменко фінішував четвертим у другій кваліфікації і пройшов до фіналу.

Конкуренція, втім, в чоловічій акробатиці дуже висока - деякі лідери вилетіли вже в кваліфікації. Не зумів, наприклад, пройти у фінал лідер світового сезону, олімпійський атлет з Росії Максим Буров, який зайняв 15-е місце. Не менш гучна сенсація - виліт олімпійського чемпіона Сочі Антона Кушніра з Білорусі, який зайняв 13-е місце в кваліфікації.

Перший фінал в чоловічій акробатиці відбудеться в неділю, 18 лютого. Початок - о 13:00 за Києвом. Щоб пройти далі, Абраменку треба потрапити в топ-9 з 12-ти акробатів.

Джерело: sportarena.com