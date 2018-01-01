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    Олімпіада-2018. Українська саночники Мандзій та Дукач не потрапили до фіналу змагань

    Третю спробу Мандзій провів найкраще
    У неділю, 11 лютого, українські саночники Антон Дукач та Андрій Мандзій не зуміли пробитися у фінальний заїзд на Олімпіаді-2018 в Пхьончхані. Після двох вчорашніх спроб Дукач займав 26-е місце, а Мандзій - 40-е. Для виходу в фінал їм потрібно було потрапити в першу 20-ку. У третьому заїзді Дукач з відставанням від лідера в 0,769 секунди став
    • Сьогодні, 15:42
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    Андрій Мандзій. Фото: Getty Images
    Андрій Мандзій. Фото: Getty Images

    Третю спробу Мандзій провів найкраще

    У неділю, 11 лютого, українські саночники Антон Дукач та Андрій Мандзій не зуміли пробитися у фінальний заїзд на Олімпіаді-2018 в Пхьончхані.

    Після двох вчорашніх спроб Дукач займав 26-е місце, а Мандзій - 40-е. Для виходу в фінал їм потрібно було потрапити в першу 20-ку.

    У третьому заїзді Дукач з відставанням від лідера в 0,769 секунди став тільки 24-м, а Мандзій продемонстрував свій найкращий результат - 0,447 секунди відставання і 19-е місце.

    Але в сумі всіх трьох заїздів українців опинилися за межами топ-20, які будуть боротися за медалі. Так, Дукач завершив дебютну для себе Олімпіаду на 23-му місці, а Мандзій виявився на останньому, 40-му місці.

    Німець Фелікс Лох впевнено лідирував в чоловічих одиночних санях аж до середини вирішальної спроби, коли допустив вирішальну помилку і втратив не тільки перевагe, але і місце на подіумі. Золото дісталося австрійцю Давіду Глейршеру.

    XXIII Зимові Олімпійські ігри

    Пхьончхан-2018

    Cанний спорт

    За підсумками трьох спроб

    1. Фелікс Лох (Німеччина) 2:22.859
    2. Кріс Маздзер (США) +0.192
    3. Давід Глейршер (Австрія) +0.212
    ...
    23. Антон Дукач (Україна) +2.639
    40. Андрій Мандзій (Україна) +16.530

    Підсумковий залік після чотирьох спроб

    1. Давід Глейршер (Австрія) 3:10.702
    2. Кріс Маздзер (США) +0.026
    3. Йоганнес Людвіг (Німеччина) +0.230

    Олімпійські ігри (Олімпіада) Україна
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