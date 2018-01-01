Олімпіада-2018. Визначилися всі пари плей-офф хокейного турніру

Переможцями трьох груп стали збірні Чехії, ОАР і Швеції

За підсумками групового раунду чоловічого хокейного турніру визначилися всі пари плей-офф. За регламентом Олімпійського хокейного турніру в плей-офф виходять всі 12 збірних-учасниць. Різниця лише в тому, що три переможці груп і краща з команди, що зайняли другі місця, потрапляють відразу в чвертьфінал. Переможцями трьох груп стали збірні



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Збірна Канади з хокею. Фото: IIHF.com

Переможцями трьох груп стали збірні Чехії, ОАР і Швеції

За підсумками групового раунду чоловічого хокейного турніру визначилися всі пари плей-офф.

За регламентом Олімпійського хокейного турніру в плей-офф виходять всі 12 збірних-учасниць.

Різниця лише в тому, що три переможці груп і краща з команди, що зайняли другі місця, потрапляють відразу в чвертьфінал.

Переможцями трьох груп стали збірні Чехії, ОАР і Швеції, кращою з других команд - Канада.

Решта 8 збірних зіграють в попередньому раунді плей-офф.

Пари попереднього раунду:

Швейцарія - Німеччина (переможець виходить на Швецію)

Фінляндія - Південна Корея (переможець виходить на Канаду)

Словенія - Норвегія (переможець виходить на ОАР)

США - Словаччина (переможець виходить на Чехію)

Матчі попереднього раунду плей-офф відбудуться 20 лютого.

Джерело: sportarena.com