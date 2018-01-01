Олімпіада-2018. Визначилися всі пари плей-офф хокейного турніру
- Сьогодні, 18:06
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Переможцями трьох груп стали збірні Чехії, ОАР і Швеції
За підсумками групового раунду чоловічого хокейного турніру визначилися всі пари плей-офф.
За регламентом Олімпійського хокейного турніру в плей-офф виходять всі 12 збірних-учасниць.
Різниця лише в тому, що три переможці груп і краща з команди, що зайняли другі місця, потрапляють відразу в чвертьфінал.
Переможцями трьох груп стали збірні Чехії, ОАР і Швеції, кращою з других команд - Канада.
Решта 8 збірних зіграють в попередньому раунді плей-офф.
Пари попереднього раунду:
Швейцарія - Німеччина (переможець виходить на Швецію)
Фінляндія - Південна Корея (переможець виходить на Канаду)
Словенія - Норвегія (переможець виходить на ОАР)
США - Словаччина (переможець виходить на Чехію)
Матчі попереднього раунду плей-офф відбудуться 20 лютого.
Джерело: sportarena.com