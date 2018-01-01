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    Олімпіада-2018. Визначилися всі пари плей-офф хокейного турніру

    Переможцями трьох груп стали збірні Чехії, ОАР і Швеції
    За підсумками групового раунду чоловічого хокейного турніру визначилися всі пари плей-офф. За регламентом Олімпійського хокейного турніру в плей-офф виходять всі 12 збірних-учасниць. Різниця лише в тому, що три переможці груп і краща з команди, що зайняли другі місця, потрапляють відразу в чвертьфінал. Переможцями трьох груп стали збірні
    • Сьогодні, 18:06
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    Збірна Канади з хокею. Фото:&nbsp;IIHF.com
    Збірна Канади з хокею. Фото: IIHF.com

    Переможцями трьох груп стали збірні Чехії, ОАР і Швеції

    За підсумками групового раунду чоловічого хокейного турніру визначилися всі пари плей-офф.

    За регламентом Олімпійського хокейного турніру в плей-офф виходять всі 12 збірних-учасниць.

    Різниця лише в тому, що три переможці груп і краща з команди, що зайняли другі місця, потрапляють відразу в чвертьфінал.

    Переможцями трьох груп стали збірні Чехії, ОАР і Швеції, кращою з других команд - Канада.
    Решта 8 збірних зіграють в попередньому раунді плей-офф.

    Пари попереднього раунду:

    Швейцарія - Німеччина (переможець виходить на Швецію)

    Фінляндія - Південна Корея (переможець виходить на Канаду)

    Словенія - Норвегія (переможець виходить на ОАР)

    США - Словаччина (переможець виходить на Чехію)

    Матчі попереднього раунду плей-офф відбудуться 20 лютого.

    Джерело: sportarena.com

    Олімпійські ігри (Олімпіада)
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