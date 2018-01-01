Олімпіада-2018. Японка Кодайра виграла золото в ковзанярському спринті
- Сьогодні, 16:55
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Кодайра не програє на 500-метрівці вже в 20-ти стартах поспіль
Нао Кодайра завоювала золоту нагороду Ігор-2018 у найкоротшій дистанції в ковзанярському спорті - в 500-метрівці.
Японка стартувала в 14-м забігу разом з чешкою Кароліною Ербановою і показала час 36.94 секунди. Цей результат став новим олімпійським рекордом.
Відзначимо, що Кодайра не програє на 500-метрівці вже в 20-ти стартах поспіль. У 2017 році 31-річна японка стала чемпіонкою світу в цьому виді. Крім того, японка вже взяла в Пхьончхані одну нагороду - срібло на дистанції 1000 метрів.
Лі Сан Хва з Південної Кореї показала другий час. Олімпійська чемпіонка Ванкувера і Сочі на цій дистанції стартувала в 15-й парі і програла Кодайрі 0.39 секунди. Бронзу взяла вже згадана чешка Кароліна Ербанова (+0.40 секунди).
Зазначимо, що вперше на нинішніх Іграх на п'єдестал в ковзанярському спорті не потрапили нідерландці. Кращий результат у збірній Нідерландів показала Йорін Тер Морс - 6-е місце (+0.59).
XXIII Зимові Олімпійські ігри
Пхьончхан-2018
Ковзанрський спорт
500м, жінки
1. Нао Кодайра (Японія) 36.94 - Олімпійський рекорд
2. Лі Сан Хва (Південна Корея) +0.39
3. Кароліна Ербанова (Чехія) +0.40
Джерело: xsport.ua