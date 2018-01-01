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    Олімпіада-2018. Японка Кодайра виграла золото в ковзанярському спринті

    Кодайра не програє на 500-метрівці вже в 20-ти стартах поспіль
    Нао Кодайра завоювала золоту нагороду Ігор-2018 у найкоротшій дистанції в ковзанярському спорті - в 500-метрівці. Японка стартувала в 14-м забігу разом з чешкою Кароліною Ербановою і показала час 36.94 секунди. Цей результат став новим олімпійським рекордом. Відзначимо, що Кодайра не програє на 500-метрівці вже в 20-ти стартах поспіль. У 2017
    • Сьогодні, 16:55
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    Нао Кодайра. Фото: Getty Images
    Нао Кодайра. Фото: Getty Images

    Кодайра не програє на 500-метрівці вже в 20-ти стартах поспіль

    Нао Кодайра завоювала золоту нагороду Ігор-2018 у найкоротшій дистанції в ковзанярському спорті - в 500-метрівці.

    Японка стартувала в 14-м забігу разом з чешкою Кароліною Ербановою і показала час 36.94 секунди. Цей результат став новим олімпійським рекордом.

    Відзначимо, що Кодайра не програє на 500-метрівці вже в 20-ти стартах поспіль. У 2017 році 31-річна японка стала чемпіонкою світу в цьому виді. Крім того, японка вже взяла в Пхьончхані одну нагороду - срібло на дистанції 1000 метрів.

    Лі Сан Хва з Південної Кореї показала другий час. Олімпійська чемпіонка Ванкувера і Сочі на цій дистанції стартувала в 15-й парі і програла Кодайрі 0.39 секунди. Бронзу взяла вже згадана чешка Кароліна Ербанова (+0.40 секунди).

    Зазначимо, що вперше на нинішніх Іграх на п'єдестал в ковзанярському спорті не потрапили нідерландці. Кращий результат у збірній Нідерландів показала Йорін Тер Морс - 6-е місце (+0.59).

    XXIII Зимові Олімпійські ігри

    Пхьончхан-2018

    Ковзанрський спорт

    500м, жінки

    1. Нао Кодайра (Японія) 36.94 - Олімпійський рекорд
    2. Лі Сан Хва (Південна Корея) +0.39
    3. Кароліна Ербанова (Чехія) +0.40

    Джерело: xsport.ua

    Олімпійські ігри (Олімпіада) Японія
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