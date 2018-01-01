Олімпіада-2018. Японка Кодайра виграла золото в ковзанярському спринті

Кодайра не програє на 500-метрівці вже в 20-ти стартах поспіль

Нао Кодайра завоювала золоту нагороду Ігор-2018 у найкоротшій дистанції в ковзанярському спорті - в 500-метрівці. Японка стартувала в 14-м забігу разом з чешкою Кароліною Ербановою і показала час 36.94 секунди. Цей результат став новим олімпійським рекордом. Відзначимо, що Кодайра не програє на 500-метрівці вже в 20-ти стартах поспіль. У 2017



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Нао Кодайра. Фото: Getty Images

Кодайра не програє на 500-метрівці вже в 20-ти стартах поспіль

Нао Кодайра завоювала золоту нагороду Ігор-2018 у найкоротшій дистанції в ковзанярському спорті - в 500-метрівці.

Японка стартувала в 14-м забігу разом з чешкою Кароліною Ербановою і показала час 36.94 секунди. Цей результат став новим олімпійським рекордом.

Відзначимо, що Кодайра не програє на 500-метрівці вже в 20-ти стартах поспіль. У 2017 році 31-річна японка стала чемпіонкою світу в цьому виді. Крім того, японка вже взяла в Пхьончхані одну нагороду - срібло на дистанції 1000 метрів.

Лі Сан Хва з Південної Кореї показала другий час. Олімпійська чемпіонка Ванкувера і Сочі на цій дистанції стартувала в 15-й парі і програла Кодайрі 0.39 секунди. Бронзу взяла вже згадана чешка Кароліна Ербанова (+0.40 секунди).

Зазначимо, що вперше на нинішніх Іграх на п'єдестал в ковзанярському спорті не потрапили нідерландці. Кращий результат у збірній Нідерландів показала Йорін Тер Морс - 6-е місце (+0.59).

XXIII Зимові Олімпійські ігри

Пхьончхан-2018

Ковзанрський спорт

500м, жінки

1. Нао Кодайра (Японія) 36.94 - Олімпійський рекорд

2. Лі Сан Хва (Південна Корея) +0.39

3. Кароліна Ербанова (Чехія) +0.40

Джерело: xsport.ua