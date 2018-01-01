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    Олімпіада-2018. Золоту медаль у дисципліні супергігант виграв австрієць. Українець Ковбаснюк не фінішував

    16 лютого на Олімпійських були розіграні медалі в супергіганті серед чоловіків
    У п'ятницю, 16 лютого, на Олімпійських іграх в корейському Пхьончхані були розіграні медалі у дисципліні супергігант серед чоловіків. Український лижник Іван Ковбаснюк не зміг фінішувати. Перемогу здобув представник Австрії Маттіас Майєр. Другим став швейцарський лижник Біт Фойц, а бронзу виборов норвезький спортсмен Кетіль Янсруд. XXIII Зимові
    • Сьогодні, 09:21
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    Іван Ковбаснюк. Фото: Getty Images
    Іван Ковбаснюк. Фото: Getty Images

    16 лютого на Олімпійських були розіграні медалі в супергіганті серед чоловіків

    У п'ятницю, 16 лютого, на Олімпійських іграх в корейському Пхьончхані були розіграні медалі у дисципліні супергігант серед чоловіків.

    Український лижник Іван Ковбаснюк не зміг фінішувати.

    Перемогу здобув представник Австрії Маттіас Майєр.

    Другим став швейцарський лижник Біт Фойц, а бронзу виборов норвезький спортсмен Кетіль Янсруд.

    XXIII Зимові Олімпійські ігри

    Пхьончхан-2018

    Лижний спорт (супергігант)

    Чоловіки

    1. Маттіас Майєр (Австрія) - 1.24.44
    2. Біт Фойц (Швейцарія) + 0.13
    3. Кетіль Янсруд (Норвегія) + 0.18
    ... Іван Ковбаснюк (Україна) - не фінішував

    Знайомтесь з повним розкладом змагань на Зимових Олімпійських іграх у Пхьончхані.

    Також до вашої уваги календар змагань українських спортсменів.

    Читайте також: Олімпіада-2018. Медальний залік країн-учасниць.




    Олімпійські ігри (Олімпіада) лижний спорт
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