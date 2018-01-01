Олімпіада-2018. Золоту медаль у дисципліні супергігант виграв австрієць. Українець Ковбаснюк не фінішував

16 лютого на Олімпійських були розіграні медалі в супергіганті серед чоловіків

У п'ятницю, 16 лютого, на Олімпійських іграх в корейському Пхьончхані були розіграні медалі у дисципліні супергігант серед чоловіків. Український лижник Іван Ковбаснюк не зміг фінішувати. Перемогу здобув представник Австрії Маттіас Майєр. Другим став швейцарський лижник Біт Фойц, а бронзу виборов норвезький спортсмен Кетіль Янсруд. XXIII Зимові