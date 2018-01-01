Олімпіада-2018. Золоту медаль у дисципліні супергігант виграв австрієць. Українець Ковбаснюк не фінішував
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16 лютого на Олімпійських були розіграні медалі в супергіганті серед чоловіків
У п'ятницю, 16 лютого, на Олімпійських іграх в корейському Пхьончхані були розіграні медалі у дисципліні супергігант серед чоловіків.
Український лижник Іван Ковбаснюк не зміг фінішувати.
Перемогу здобув представник Австрії Маттіас Майєр.
Другим став швейцарський лижник Біт Фойц, а бронзу виборов норвезький спортсмен Кетіль Янсруд.
XXIII Зимові Олімпійські ігри
Пхьончхан-2018
Лижний спорт (супергігант)
Чоловіки
1. Маттіас Майєр (Австрія) - 1.24.44
2. Біт Фойц (Швейцарія) + 0.13
3. Кетіль Янсруд (Норвегія) + 0.18
... Іван Ковбаснюк (Україна) - не фінішував
Знайомтесь з повним розкладом змагань на Зимових Олімпійських іграх у Пхьончхані.
Також до вашої уваги календар змагань українських спортсменів.
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