Олімпіада 2026. Анонс виступів українців 17 лютого

Дмитро Котовський намагатиметься виправити помилки з минулої Олімпіади та потрапити до дванадцятки найкращих

Для України настає час Х

У вівторок, 17 лютого 2026 року, пройде одинадцятий змагальний день зимової Олімпіади у Мілані та Кортіні-д'Ампеццо. Про найцікавіші змагання цього дня повідомляє «Главком».

Українські вболівальники нервово очікували цього дня, адже нарешті розпочнеться боротьба в лижній акробатиці, де наша команда представлена максимальною квотою. У вівторок відбудуться кваліфікації у дві спроби: після першої проходить перша шістка спортсменів, а після другої – ще шість фристайлістів за підсумками найкращого з двох стрибків.

Також варто звернути увагу на хокей, де у чоловіків починається турнір на вибування. Після проходу всіх команд до наступного раунду, перші з них завершать свій виступ. Особливо цікавим буде протистояння Латвії проти Швеції.

Детальний перелік подій зазначений нижче. Варто зазначити, що час змагань вказаний київський, а жирним шрифтом виділено ті дисципліни, де виступить Україна.

Розклад одинадцятого дня Олімпійських ігор 2026 Час Вид спорту Подія / Етап 17 лютого 10:05 Керлінг Чоловіки. Швейцарія – Швеція 10:05 Керлінг Чоловіки. США – Китай 10:05 Керлінг Чоловіки. Чехія – Німеччина 11:00 Двоборство Великий Гундерсен. Стрибкова частина 11:45 Фристайл Лижна акробатика. Жінки. Кваліфікація 1 12:30 Фристайл Лижна акробатика. Жінки. Кваліфікація 2 13:10 Хокей Чоловіки. Перший раунд плейоф. Німеччина – Франція 13:10 Хокей Чоловіки. Перший раунд плейоф. Швейцарія – Італія 14:00 Сноуборд 🥇 Слоупстайл. Жінки. Фінал 14:30 Фристайл Лижна акробатика. Чоловіки. Кваліфікація 1 14:45 Двоборство 🥇 Великий Гундерсен. Гонка на 10 км 15:05 Керлінг Жінки. Швеція – Канада 15:05 Керлінг Жінки. Італія – Японія 15:05 Керлінг Жінки. Данія – США 15:05 Керлінг Жінки. Південна Корея – Швейцарія 15:15 Фристайл Лижна акробатика. Чоловіки. Кваліфікація 2 15:30 Біатлон 🥇 Естафета (4х7,5 км). Чоловіки 15:30 Ковзани Командне переслідування. Чоловіки. Півфінали 15:52 Ковзани Командне переслідування. Жінки. Півфінали 17:28 Ковзани 🥇 Командне переслідування. Чоловіки. Фінал A 17:40 Хокей Чоловіки. Перший раунд плейоф. Чехія – Данія 17:47 Ковзани 🥇 Командне переслідування. Жінки. Фінал A 19:45 Фігурне катання Одиночне катання. Жінки. Коротка програма 20:00 Бобслей Двійки. Чоловіки. Третій заїзд 20:05 Керлінг Чоловіки. Німеччина – Швейцарія 20:05 Керлінг Чоловіки. США – Італія 20:05 Керлінг Чоловіки. Канада – Велика Британія 20:05 Керлінг Чоловіки. Швеція – Норвегія 20:30 Фристайл 🥇 Бігейр. Чоловіки. Фінал 22:05 Бобслей 🥇 Двійки. Чоловіки. Четвертий заїзд 22:10 Хокей Чоловіки. Перший раунд плейоф. Швеція – Латвія Виступи українців 17 лютого В одинадцятий змагальний день розпочинаються змагання в найбільш перспективному у плані боротьби за нагороди виді України – лижній акробатиці. Найкращі перспективи серед українців мають призери та переможці етапів Кубка світу Дмитро Котовський, Олександр Окіпнюк та Ян Гаврюк, а також фіналістка Кубка світу Ангеліна Брикіна. Проте і всі інші спортсмени можуть потрапити до фіналу, якщо добре виконають свої спроби. Головною подією дня серед медальних дисциплін стане біатлонна естафета у чоловіків. Українська команда минулого сезону потрапила до трійки найкращих на етапі Кубка світу в Нове Место, тому за умов вдалої та швидкої стрільби, а також конкурентного ходу вони можуть поборотися за топ-5. Читайте також: Календар Олімпійських ігор 2026: повний розклад змагань по днях

Нагадаємо, що визначився склад чоловічої збірної України з біатлону на естафету Олімпіади 2026.