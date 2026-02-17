Олімпіада 2026. Анонс виступів українців 17 лютого
Для України настає час Х
У вівторок, 17 лютого 2026 року, пройде одинадцятий змагальний день зимової Олімпіади у Мілані та Кортіні-д'Ампеццо. Про найцікавіші змагання цього дня повідомляє «Главком».
Українські вболівальники нервово очікували цього дня, адже нарешті розпочнеться боротьба в лижній акробатиці, де наша команда представлена максимальною квотою. У вівторок відбудуться кваліфікації у дві спроби: після першої проходить перша шістка спортсменів, а після другої – ще шість фристайлістів за підсумками найкращого з двох стрибків.
Також варто звернути увагу на хокей, де у чоловіків починається турнір на вибування. Після проходу всіх команд до наступного раунду, перші з них завершать свій виступ. Особливо цікавим буде протистояння Латвії проти Швеції.
Детальний перелік подій зазначений нижче. Варто зазначити, що час змагань вказаний київський, а жирним шрифтом виділено ті дисципліни, де виступить Україна.
Розклад одинадцятого дня Олімпійських ігор 2026
|Час
|Вид спорту
|Подія / Етап
|17 лютого
|10:05
|Керлінг
|Чоловіки. Швейцарія – Швеція
|10:05
|Керлінг
|Чоловіки. США – Китай
|10:05
|Керлінг
|Чоловіки. Чехія – Німеччина
|11:00
|Двоборство
|Великий Гундерсен. Стрибкова частина
|11:45
|Фристайл
|Лижна акробатика. Жінки. Кваліфікація 1
|12:30
|Фристайл
|Лижна акробатика. Жінки. Кваліфікація 2
|13:10
|Хокей
|Чоловіки. Перший раунд плейоф. Німеччина – Франція
|13:10
|Хокей
|Чоловіки. Перший раунд плейоф. Швейцарія – Італія
|14:00
|Сноуборд
|🥇 Слоупстайл. Жінки. Фінал
|14:30
|Фристайл
|Лижна акробатика. Чоловіки. Кваліфікація 1
|14:45
|Двоборство
|🥇 Великий Гундерсен. Гонка на 10 км
|15:05
|Керлінг
|Жінки. Швеція – Канада
|15:05
|Керлінг
|Жінки. Італія – Японія
|15:05
|Керлінг
|Жінки. Данія – США
|15:05
|Керлінг
|Жінки. Південна Корея – Швейцарія
|15:15
|Фристайл
|Лижна акробатика. Чоловіки. Кваліфікація 2
|15:30
|Біатлон
|🥇 Естафета (4х7,5 км). Чоловіки
|15:30
|Ковзани
|Командне переслідування. Чоловіки. Півфінали
|15:52
|Ковзани
|Командне переслідування. Жінки. Півфінали
|17:28
|Ковзани
|🥇 Командне переслідування. Чоловіки. Фінал A
|17:40
|Хокей
|Чоловіки. Перший раунд плейоф. Чехія – Данія
|17:47
|Ковзани
|🥇 Командне переслідування. Жінки. Фінал A
|19:45
|Фігурне катання
|Одиночне катання. Жінки. Коротка програма
|20:00
|Бобслей
|Двійки. Чоловіки. Третій заїзд
|20:05
|Керлінг
|Чоловіки. Німеччина – Швейцарія
|20:05
|Керлінг
|Чоловіки. США – Італія
|20:05
|Керлінг
|Чоловіки. Канада – Велика Британія
|20:05
|Керлінг
|Чоловіки. Швеція – Норвегія
|20:30
|Фристайл
|🥇 Бігейр. Чоловіки. Фінал
|22:05
|Бобслей
|🥇 Двійки. Чоловіки. Четвертий заїзд
|22:10
|Хокей
|Чоловіки. Перший раунд плейоф. Швеція – Латвія
Виступи українців 17 лютого
В одинадцятий змагальний день розпочинаються змагання в найбільш перспективному у плані боротьби за нагороди виді України – лижній акробатиці.
Найкращі перспективи серед українців мають призери та переможці етапів Кубка світу Дмитро Котовський, Олександр Окіпнюк та Ян Гаврюк, а також фіналістка Кубка світу Ангеліна Брикіна. Проте і всі інші спортсмени можуть потрапити до фіналу, якщо добре виконають свої спроби.
Головною подією дня серед медальних дисциплін стане біатлонна естафета у чоловіків. Українська команда минулого сезону потрапила до трійки найкращих на етапі Кубка світу в Нове Место, тому за умов вдалої та швидкої стрільби, а також конкурентного ходу вони можуть поборотися за топ-5.
Медальний залік Олімпійських ігор 2026
Нагадаємо, що визначився склад чоловічої збірної України з біатлону на естафету Олімпіади 2026.
