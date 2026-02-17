Головна Спорт Новини
Олімпіада 2026. Анонс виступів українців 17 лютого

Ілля Мандебура
Ілля Мандебура
Олімпіада 2026. Анонс виступів українців 17 лютого
Дмитро Котовський намагатиметься виправити помилки з минулої Олімпіади та потрапити до дванадцятки найкращих
фото: скриншот з трансляції FIS

Для України настає час Х

У вівторок, 17 лютого 2026 року, пройде одинадцятий змагальний день зимової Олімпіади у Мілані та Кортіні-д'Ампеццо. Про найцікавіші змагання цього дня повідомляє «Главком»

Українські вболівальники нервово очікували цього дня, адже нарешті розпочнеться боротьба в лижній акробатиці, де наша команда представлена максимальною квотою. У вівторок відбудуться кваліфікації у дві спроби: після першої проходить перша шістка спортсменів, а після другої – ще шість фристайлістів за підсумками найкращого з двох стрибків. 

Також варто звернути увагу на хокей, де у чоловіків починається турнір на вибування. Після проходу всіх команд до наступного раунду, перші з них завершать свій виступ. Особливо цікавим буде протистояння Латвії проти Швеції. 

Детальний перелік подій зазначений нижче. Варто зазначити, що час змагань вказаний київський, а жирним шрифтом виділено ті дисципліни, де виступить Україна. 

Читайте також: Де і коли вболівати за Україну? Гід по Олімпіаді 2026: розклад змагань

Розклад одинадцятого дня Олімпійських ігор 2026

Час Вид спорту Подія / Етап
17 лютого
10:05 Керлінг Чоловіки. Швейцарія – Швеція
10:05 Керлінг Чоловіки. США – Китай
10:05 Керлінг Чоловіки. Чехія – Німеччина
11:00 Двоборство Великий Гундерсен. Стрибкова частина
11:45 Фристайл Лижна акробатика. Жінки. Кваліфікація 1
12:30 Фристайл Лижна акробатика. Жінки. Кваліфікація 2
13:10 Хокей Чоловіки. Перший раунд плейоф. Німеччина – Франція
13:10 Хокей Чоловіки. Перший раунд плейоф. Швейцарія – Італія
14:00 Сноуборд 🥇 Слоупстайл. Жінки. Фінал
14:30 Фристайл Лижна акробатика. Чоловіки. Кваліфікація 1
14:45 Двоборство 🥇 Великий Гундерсен. Гонка на 10 км
15:05 Керлінг Жінки. Швеція – Канада
15:05 Керлінг Жінки. Італія – Японія
15:05 Керлінг Жінки. Данія – США
15:05 Керлінг Жінки. Південна Корея – Швейцарія
15:15 Фристайл Лижна акробатика. Чоловіки. Кваліфікація 2
15:30 Біатлон 🥇 Естафета (4х7,5 км). Чоловіки
15:30 Ковзани Командне переслідування. Чоловіки. Півфінали
15:52 Ковзани Командне переслідування. Жінки. Півфінали
17:28 Ковзани 🥇 Командне переслідування. Чоловіки. Фінал A
17:40 Хокей Чоловіки. Перший раунд плейоф. Чехія – Данія
17:47 Ковзани 🥇 Командне переслідування. Жінки. Фінал A
19:45 Фігурне катання Одиночне катання. Жінки. Коротка програма
20:00 Бобслей Двійки. Чоловіки. Третій заїзд
20:05 Керлінг Чоловіки. Німеччина – Швейцарія
20:05 Керлінг Чоловіки. США – Італія
20:05 Керлінг Чоловіки. Канада – Велика Британія
20:05 Керлінг Чоловіки. Швеція – Норвегія
20:30 Фристайл 🥇 Бігейр. Чоловіки. Фінал
22:05 Бобслей 🥇 Двійки. Чоловіки. Четвертий заїзд
22:10 Хокей Чоловіки. Перший раунд плейоф. Швеція – Латвія

Виступи українців 17 лютого

В одинадцятий змагальний день розпочинаються змагання в найбільш перспективному у плані боротьби за нагороди виді України – лижній акробатиці.

Найкращі перспективи серед українців мають призери та переможці етапів Кубка світу Дмитро Котовський, Олександр Окіпнюк та Ян Гаврюк, а також фіналістка Кубка світу Ангеліна Брикіна. Проте і всі інші спортсмени можуть потрапити до фіналу, якщо добре виконають свої спроби.

Головною подією дня серед медальних дисциплін стане біатлонна естафета у чоловіків. Українська команда минулого сезону потрапила до трійки найкращих на етапі Кубка світу в Нове Место, тому за умов вдалої та швидкої стрільби, а також конкурентного ходу вони можуть поборотися за топ-5.

Медальний залік Олімпійських ігор 2026

Нагадаємо, що визначився склад чоловічої збірної України з біатлону на естафету Олімпіади 2026. 

