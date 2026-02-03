Головна Спорт Новини
Календар Олімпійських ігор-2026: повний розклад змагань по днях

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
Календар Олімпійських ігор-2026: повний розклад змагань по днях
На змаганнях в Італії буде розіграно 116 комплектів нагород у 16 дисциплінах
колаж: «Главком»

Наступні три тижні будуть сповнені напруженої боротьби за нагороди Олімпіади

Уже завтра, 4 лютого 2026 року, стартують перші змагання на головному старті чотириріччя – Олімпійських Іграх-2026 в Мілані та Кортіні-д'Ампеццо. 

Усього на змаганнях в Італії буде розіграно 116 комплектів нагород у 16 дисциплінах. З усіх цих медальних змагань 50 будуть жіночими (це рекордна кількість) і 12 – змішаними. Уперше в історії на Олімпіаді будуть розіграні змагання в новому виді спорту – скі-альпінізмі. Також додалася низка нових дисциплін: ними є дабл-могул у фристайлі, змагання жіночих двійок у санах, жінок на великому трампліні у стрибках на лижах та змішаної команди у скелетоні. Зазнала суттєвих змін альпійська комбінація у гірськолижному спорті: тепер вона буде командною, а точніше – парною. 

Також важливою особливістю цьогорічної Олімпіади є те, що найпрестижніша хокейна ліга, НХЛ, відпустила своїх гравців для участі у головному спортивному форумі чотириріччя. Завдяки цьому низка країн матиме змогу покращити свої шанси на успішний результат, адже останні дві Олімпіади хокеїсти з заокеанського чемпіонату не були присутні. 

Щодо представництва України в Італії, то делегація нашої країни складе 46 спортсменів в 11 видах спорту. Цей показник є двадцятим серед усіх команд. 

На честь старту події «Главком» детальний календар Білої Олімпіади. Зауважимо, що час вказано київський.

Читайте також: Де і коли вболівати за Україну? Гід по Олімпіаді-2026: розклад змагань

Розклад Олімпійських ігор 2026

Час Вид спорту Подія / Етап
4 лютого
20:05 Керлінг Змішані пари. Швеція – Корея. Попередній етап (сесія 1)
20:05 Керлінг Змішані пари. Велика Британія – Норвегія. Попередній етап (сесія 1)
20:05 Керлінг Змішані пари. Канада – Чехія. Попередній етап (сесія 1)
20:05 Керлінг Змішані пари. Естонія – Швейцарія. Попередній етап (сесія 1)
5 лютого
11:05 Керлінг Змішані пари. Велика Британія – Естонія. Попередній етап (сесія 2)
11:05 Керлінг Змішані пари. Швеція – Чехія. Попередній етап (сесія 2)
11:05 Керлінг Змішані пари. Норвегія – США. Попередній етап (сесія 2)
11:05 Керлінг Змішані пари. Корея – Італія. Попередній етап (сесія 2)
13:10 Хокей Жінки. Швеція – Німеччина. Попередній етап (група B)
15:35 Керлінг Змішані пари. Норвегія – Канада. Попередній етап (сесія 3)
15:35 Керлінг Змішані пари. США – Швейцарія. Попередній етап (сесія 3)
15:40 Хокей Жінки. Італія – Франція. Попередній етап (група B)
17:40 Хокей Жінки. США – Чехія. Попередній етап (група A)
20:05 Керлінг Змішані пари. Канада – Італія. Попередній етап (сесія 4)
20:05 Керлінг Змішані пари. Швейцарія – Корея. Попередній етап (сесія 4)
20:05 Керлінг Змішані пари. Естонія – Швеція. Попередній етап (сесія 4)
20:05 Керлінг Змішані пари. Чехія – Велика Британія. Попередній етап (сесія 4)
20:30 Сноуборд Біг-ейр. Чоловіки, кваліфікація (спроба 1)
21:15 Сноуборд Біг-ейр. Чоловіки, кваліфікація (спроба 2)
22:00 Сноуборд Біг-ейр. Чоловіки, кваліфікація (спроба 3)
22:10 Хокей Жінки. Італія – Канада. Попередній етап (група A)
6 лютого
10:55 Фігурне катання Командні змагання. Танці на льоду, ритм-танець
11:05 Керлінг Змішані пари. Швеція – Велика Британія. Попередній етап (сесія 5)
11:05 Керлінг Змішані пари. Італія – Швейцарія. Попередній етап (сесія 5)
11:05 Керлінг Змішані пари. США – Канада. Попередній етап (сесія 5)
12:35 Фігурне катання Командні змагання. Парне катання, коротка програма
13:10 Хокей Жінки. Франція – Японія. Попередній етап (група B)
14:35 Фігурне катання Командні змагання. Одиночне катання (жінки), коротка програма
15:35 Керлінг Змішані пари. Чехія – США. Попередній етап (сесія 6)
15:35 Керлінг Змішані пари. Естонія – Італія. Попередній етап (сесія 6)
15:35 Керлінг Змішані пари. Корея – Велика Британія. Попередній етап (сесія 6)
15:35 Керлінг Змішані пари. Швеція – Норвегія. Попередній етап (сесія 6)
15:40 Хокей Жінки. Чехія – Швейцарія. Попередній етап (група B)
7 лютого
11:05 Керлінг Змішані пари. Велика Британія – Канада (сесія 7)
11:05 Керлінг Змішані пари. Швейцарія – Швеція (сесія 7)
11:30 Фристайл Жінки. Слоупстайл (кваліфікація, спроба 1)
12:30 Гірські лижі 🥇 Чоловіки. Швидкісний спуск
12:35 Фристайл Жінки. Слоупстайл (кваліфікація, спроба 2)
13:10 Хокей Жінки. Німеччина – Японія (група B)
14:00 Лижні гонки 🥇 Жінки, скіатлон (10 км+10 км)
15:00 Фристайл Чоловіки. Слоупстайл (кваліфікація, спроба 1)
15:35 Керлінг Змішані пари. Естонія – Норвегія, Чехія – Корея, Швеція – Італія, В.Британія – США
15:40 Хокей Жінки. Швеція – Італія (група B)
16:05 Фристайл Чоловіки. Слоупстайл (кваліфікація, спроба 2)
17:00 Ковзани 🥇 Жінки. 3000 м
17:40 Хокей Жінки. США – Фінляндія (група A)
18:00 Санний спорт Чоловіки. Одиночні сани (спроба 1)
19:32 Санний спорт Чоловіки. Одиночні сани (спроба 2)
19:45 Трамплін Жінки. Нормальний трамплін (раунд 1)
20:05 Керлінг Змішані пари. Корея – США, Канада – Естонія, Чехія – Швейцарія, Норвегія – Італія
20:30 Сноуборд Біг-ейр. Чоловіки. Фінал (спроба 1)
20:45 Фігурне катання Командні змагання. Чоловіки, коротка програма
21:00 Трамплін 🥇 Жінки, нормальний трамплін. Фінал
21:15 Сноуборд 🥇 Біг-ейр. Чоловіки. Фінал (спроба 3)
22:10 Хокей Жінки. Швейцарія – Канада (група A)
23:05 Фігурне катання Командні змагання. Танці на льоду, довільний танець
8 лютого
10:00 Сноуборд Паралельний гігантський слалом. Жінки/Чоловіки (кваліфікація)
11:05 Керлінг Змішані пари. Норвегія – Чехія, Корея – Естонія (сесія 10)
12:30 Гірські лижі 🥇 Швидкісний спуск. Жінки
13:30 Лижні гонки 🥇 Чоловіки, скіатлон (10 км+10 км)
14:00 Сноуборд Паралельний гігантський слалом. 1/8 фіналу
15:05 Біатлон 🥇 Змішана естафета 4х6 км
15:39 Сноуборд 🥇 Паралельний гігантський слалом. Великий фінал (Чоловіки та Жінки)
15:35 Керлінг Змішані пари. Канада – Швеція, В.Британія – Швейцарія, США – Естонія, Італія – Чехія
17:00 Ковзани 🥇 Чоловіки. 5000 м
18:00 Санний спорт Чоловіки. Одиночні сани (спроба 3)
19:31 Санний спорт 🥇 Чоловіки. Одиночні сани (спроба 4)
20:05 Керлінг Змішані пари. Італія – В.Британія, США – Швеція, Швейцарія – Норвегія, Канада – Корея
20:30 Фігурне катання Командні змагання. Парне катання, довільна програма
20:30 Сноуборд Біг-ейр. Жінки, кваліфікація (спроби 1-3)
21:45 Фігурне катання 🥇 Командні змагання. Одиночне катання, довільна програма
22:10 Хокей Жінки. Чехія – Фінляндія (група A)
22:55 Фігурне катання Командні змагання. Одиночне катання, довільна програма
9 лютого
11:05 Керлінг Змішані пари. Швейцарія – Канада, Італія – США, Норвегія – Корея, Чехія – Естонія
11:30 Гірські лижі Чоловіки. Комбінація (швидкісний спуск)
14:28 Фристайл 🥇 Жінки, слоупстайл. Фінал (спроба 3)
15:00 Гірські лижі 🥇 Чоловіки. Комбінація (слалом)
18:00 Санний спорт Жінки. Одиночні сани (заїзд 1-2)
18:30 Ковзани 🥇 Жінки. 1000 м
19:05 Керлінг Змішані пари. Півфінали
20:00 Трамплін Чоловіки, нормальний трамплін (раунд 1)
20:20 Фігурне катання Танці на льоду, ритм-танець
21:15 Сноуборд 🥇 Біг-ейр. Жінки, фінал (спроба 3)
21:15 Трамплін 🥇 Чоловіки, нормальний трамплін. Фінал
21:40 Хокей Жінки. Швейцарія – США, Канада – Чехія
10 лютого
10:15 Лижні гонки Спринт (класика). Жінки/Чоловіки (кваліфікація)
11:30 Шорт-трек Жінки 500 м, Чоловіки 1000 м (попередні)
13:56 Шорт-трек 🥇 Змішана естафета. Фінал A
14:09 Лижні гонки 🥇 Жінки/Чоловіки. Фінали спринту
14:28 Фристайл 🥇 Слоупстайл. Чоловіки, фінал
14:30 Біатлон 🥇 Індивідуальна гонка (20 км). Чоловіки
15:00 Гірські лижі 🥇 Жінки. Комбінація (слалом)
15:05 Керлінг 🥉 Змішані пари. Матч за 3-тє місце
19:05 Керлінг 🥇 Змішані пари. Фінал
19:41 Санний спорт 🥇 Жінки. Одиночні сани (заїзд 4)
21:05 Трамплін 🥇 Змішані команди. Фінал
21:10 Хокей Жінки. Канада – США, Фінляндія – Швейцарія
11 лютого
12:30 Гірські лижі 🥇 Супергігант, чоловіки
14:45 Двоборство 🥇 Гонка на 10 км
15:15 Біатлон 🥇 Індивідуальна гонка (15 км), жінки
15:55 Фристайл 🥇 Могул, жінки. Фінал 2
19:30 Ковзани 🥇 Чоловіки. 1000 м
20:30 Фігурне катання 🥇 Танці на льоду, довільна програма
20:37 Санний спорт 🥇 Чоловіки. Двійки (заїзд 2)
20:05 Керлінг Чоловіки. Швеція – Італія, Канада – Німеччина, Чехія – США, Китай – В.Британія
22:10 Хокей Чоловіки. Швеція – Італія (група B)
12 лютого
12:30 Гірські лижі 🥇 Супергігант, жінки
14:00 Лижні гонки 🥇 Жінки. Роздільний старт, 10 км
16:01 Сноуборд 🥇 Крос, чоловіки. Фінал
17:30 Ковзани 🥇 Жінки. 5000 м
19:30 Санний спорт 🥇 Командна естафета
21:25 Сноуборд 🥇 Хафпайп. Жінки. Фінал (спроба 3)
22:31 Шорт-трек 🥇 Жінки, 500 м. Фінал A
22:43 Шорт-трек 🥇 Чоловіки, 1000 м. Фінал A
13 лютого
13:00 Лижні гонки 🥇 Чоловіки, 10 км (вільний стиль)
15:00 Біатлон 🥇 Спринт (10 км), чоловіки
15:46 Сноуборд 🥇 Крос, жінки. Фінал
17:00 Ковзани 🥇 Чоловіки. 10000 м
21:25 Сноуборд 🥇 Хафпайп. Чоловіки. Фінал (спроба 3)
22:14 Скелетон 🥇 Чоловіки (заїзд 4)
14 лютого
12:45 Фристайл 🥇 Парний могул, жінки. Великий фінал
13:00 Лижні гонки 🥇 Естафета, жінки (4х7,5 км)
14:30 Гірські лижі 🥇 Гігантський слалом, чоловіки (заїзд 2)
15:00 Біатлон 🥇 Спринт (7,5 км), жінки
18:00 Ковзани 🥇 Чоловіки. 500 м
21:05 Трамплін 🥇 Чоловіки, великий трамплін. Фінал
23:34 Шорт-трек 🥇 Чоловіки. 1500 м. Фінал A
15 лютого
12:15 Біатлон 🥇 Переслідування (12,5 км), чоловіки
12:47 Фристайл 🥇 Парний могул, чоловіки. Великий фінал
13:00 Лижні гонки 🥇 Естафета, чоловіки (4х7,5 км)
14:30 Гірські лижі 🥇 Гігантський слалом, жінки (заїзд 2)
15:40 Сноуборд 🥇 Крос, змішані команди. Фінал
15:45 Біатлон 🥇 Переслідування (10 км), жінки
18:03 Ковзани 🥇 Жінки. 500 м
19:00 Скелетон 🥇 Змішані командні змагання
21:05 Трамплін 🥇 Жінки, великий трамплін. Фінал
16 лютого
13:42 Шорт-трек 🥇 Жінки. 1000 м. Фінал A
14:30 Гірські лижі 🥇 Слалом, чоловіки (заїзд 2)
21:00 Фігурне катання 🥇 Спортивні пари, довільна програма
21:15 Фристайл 🥇 Біг-ейр. Жінки. Фінал (спроба 3)
21:23 Трамплін 🥇 Суперкоманда. Фінал
22:04 Бобслей 🥇 Жінки, монобоб (заїзд 4)
17 лютого
14:45 Двоборство 🥇 Гонка на 10 км
14:54 Сноуборд 🥇 Слоупстайл, жінки. Фінал (спроба 3)
15:30 Біатлон 🥇 Естафета (4х7,5 км), чоловіки
17:28 Ковзани 🥇 Чоловіки. Командна гонка переслідування. Фінал A
17:47 Ковзани 🥇 Жінки. Командна гонка переслідування. Фінал A
21:15 Фристайл 🥇 Біг-ейр. Чоловіки. Фінал (спроба 3)
22:03 Бобслей 🥇 Чоловіки, двійки (заїзд 4)
18 лютого
12:45 Лижні гонки 🥇 Командний спринт, жінки. Фінал
13:15 Лижні гонки 🥇 Командний спринт, чоловіки. Фінал
13:30 Фристайл 🥇 Акробатика, жінки. Фінал 2
14:28 Сноуборд 🥇 Слоупстайл, чоловіки. Фінал (спроба 3)
14:30 Гірські лижі 🥇 Слалом, жінки (спроба 2)
15:45 Біатлон 🥇 Естафета (4х6 км), жінки
21:59 Шорт-трек 🥇 Жінки. Естафета (3000 м). Фінал A
22:29 Шорт-трек 🥇 Чоловіки. 500 м. Фінал A
19 лютого
13:30 Фристайл 🥇 Акробатика, чоловіки. Фінал 2
14:55 Альпінізм 🥇 Жінки, спринт. Фінал
15:00 Двоборство 🥇 Командний спринт, гонка
15:15 Альпінізм 🥇 Чоловіки, спринт. Фінал
17:30 Ковзани 🥇 Чоловіки. 1500 м
20:00 Фігурне катання 🥇 Одиначки, довільна програма
20:10 Хокей 🥇 Жінки. Фінал
20 лютого
14:15 Фристайл 🥇 Лижний крос. Жінки. Фінал
15:15 Біатлон 🥇 Мас-старт (15 км), чоловіки
17:30 Ковзани 🥇 Жінки. 1500 м
21:25 Фристайл 🥇 Хафпайп. Чоловіки. Фінал (спроба 3)
22:29 Шорт-трек 🥇 Чоловіки. Естафета (5000 м). Фінал A
23:03 Шорт-трек 🥇 Жінки. 1500 м. Фінал A
21 лютого
12:00 Лижні гонки 🥇 Мас-старт (50 км), чоловіки
14:15 Фристайл 🥇 Лижний крос. Чоловіки. Фінал
14:30 Альпінізм 🥇 Змішана естафета
15:15 Біатлон 🥇 Мас-старт (12,5 км), жінки
17:40 Ковзани 🥇 Чоловіки. Мас-старт. Фінал
18:15 Ковзани 🥇 Жінки. Мас-старт. Фінал
20:05 Керлінг 🥇 Чоловіки. Фінал
21:25 Фристайл 🥇 Хафпайп. Жінки. Фінал (спроба 3)
22:03 Бобслей 🥇 Жінки, двійки (заїзд 4)
22 лютого
11:00 Лижні гонки 🥇 Мас-старт (50 км), жінки
12:05 Керлінг 🥇 Жінки. Фінал
13:12 Бобслей 🥇 Чоловіки, четвірки (заїзд 4)
15:10 Хокей 🥇 Чоловіки. Фінал
