Календар Олімпійських ігор-2026: повний розклад змагань по днях
Наступні три тижні будуть сповнені напруженої боротьби за нагороди Олімпіади
Уже завтра, 4 лютого 2026 року, стартують перші змагання на головному старті чотириріччя – Олімпійських Іграх-2026 в Мілані та Кортіні-д'Ампеццо.
Усього на змаганнях в Італії буде розіграно 116 комплектів нагород у 16 дисциплінах. З усіх цих медальних змагань 50 будуть жіночими (це рекордна кількість) і 12 – змішаними. Уперше в історії на Олімпіаді будуть розіграні змагання в новому виді спорту – скі-альпінізмі. Також додалася низка нових дисциплін: ними є дабл-могул у фристайлі, змагання жіночих двійок у санах, жінок на великому трампліні у стрибках на лижах та змішаної команди у скелетоні. Зазнала суттєвих змін альпійська комбінація у гірськолижному спорті: тепер вона буде командною, а точніше – парною.
Також важливою особливістю цьогорічної Олімпіади є те, що найпрестижніша хокейна ліга, НХЛ, відпустила своїх гравців для участі у головному спортивному форумі чотириріччя. Завдяки цьому низка країн матиме змогу покращити свої шанси на успішний результат, адже останні дві Олімпіади хокеїсти з заокеанського чемпіонату не були присутні.
Щодо представництва України в Італії, то делегація нашої країни складе 46 спортсменів в 11 видах спорту. Цей показник є двадцятим серед усіх команд.
На честь старту події «Главком» детальний календар Білої Олімпіади. Зауважимо, що час вказано київський.
Розклад Олімпійських ігор 2026
|Час
|Вид спорту
|Подія / Етап
|4 лютого
|20:05
|Керлінг
|Змішані пари. Швеція – Корея. Попередній етап (сесія 1)
|20:05
|Керлінг
|Змішані пари. Велика Британія – Норвегія. Попередній етап (сесія 1)
|20:05
|Керлінг
|Змішані пари. Канада – Чехія. Попередній етап (сесія 1)
|20:05
|Керлінг
|Змішані пари. Естонія – Швейцарія. Попередній етап (сесія 1)
|5 лютого
|11:05
|Керлінг
|Змішані пари. Велика Британія – Естонія. Попередній етап (сесія 2)
|11:05
|Керлінг
|Змішані пари. Швеція – Чехія. Попередній етап (сесія 2)
|11:05
|Керлінг
|Змішані пари. Норвегія – США. Попередній етап (сесія 2)
|11:05
|Керлінг
|Змішані пари. Корея – Італія. Попередній етап (сесія 2)
|13:10
|Хокей
|Жінки. Швеція – Німеччина. Попередній етап (група B)
|15:35
|Керлінг
|Змішані пари. Норвегія – Канада. Попередній етап (сесія 3)
|15:35
|Керлінг
|Змішані пари. США – Швейцарія. Попередній етап (сесія 3)
|15:40
|Хокей
|Жінки. Італія – Франція. Попередній етап (група B)
|17:40
|Хокей
|Жінки. США – Чехія. Попередній етап (група A)
|20:05
|Керлінг
|Змішані пари. Канада – Італія. Попередній етап (сесія 4)
|20:05
|Керлінг
|Змішані пари. Швейцарія – Корея. Попередній етап (сесія 4)
|20:05
|Керлінг
|Змішані пари. Естонія – Швеція. Попередній етап (сесія 4)
|20:05
|Керлінг
|Змішані пари. Чехія – Велика Британія. Попередній етап (сесія 4)
|20:30
|Сноуборд
|Біг-ейр. Чоловіки, кваліфікація (спроба 1)
|21:15
|Сноуборд
|Біг-ейр. Чоловіки, кваліфікація (спроба 2)
|22:00
|Сноуборд
|Біг-ейр. Чоловіки, кваліфікація (спроба 3)
|22:10
|Хокей
|Жінки. Італія – Канада. Попередній етап (група A)
|6 лютого
|10:55
|Фігурне катання
|Командні змагання. Танці на льоду, ритм-танець
|11:05
|Керлінг
|Змішані пари. Швеція – Велика Британія. Попередній етап (сесія 5)
|11:05
|Керлінг
|Змішані пари. Італія – Швейцарія. Попередній етап (сесія 5)
|11:05
|Керлінг
|Змішані пари. США – Канада. Попередній етап (сесія 5)
|12:35
|Фігурне катання
|Командні змагання. Парне катання, коротка програма
|13:10
|Хокей
|Жінки. Франція – Японія. Попередній етап (група B)
|14:35
|Фігурне катання
|Командні змагання. Одиночне катання (жінки), коротка програма
|15:35
|Керлінг
|Змішані пари. Чехія – США. Попередній етап (сесія 6)
|15:35
|Керлінг
|Змішані пари. Естонія – Італія. Попередній етап (сесія 6)
|15:35
|Керлінг
|Змішані пари. Корея – Велика Британія. Попередній етап (сесія 6)
|15:35
|Керлінг
|Змішані пари. Швеція – Норвегія. Попередній етап (сесія 6)
|15:40
|Хокей
|Жінки. Чехія – Швейцарія. Попередній етап (група B)
|7 лютого
|11:05
|Керлінг
|Змішані пари. Велика Британія – Канада (сесія 7)
|11:05
|Керлінг
|Змішані пари. Швейцарія – Швеція (сесія 7)
|11:30
|Фристайл
|Жінки. Слоупстайл (кваліфікація, спроба 1)
|12:30
|Гірські лижі
|🥇 Чоловіки. Швидкісний спуск
|12:35
|Фристайл
|Жінки. Слоупстайл (кваліфікація, спроба 2)
|13:10
|Хокей
|Жінки. Німеччина – Японія (група B)
|14:00
|Лижні гонки
|🥇 Жінки, скіатлон (10 км+10 км)
|15:00
|Фристайл
|Чоловіки. Слоупстайл (кваліфікація, спроба 1)
|15:35
|Керлінг
|Змішані пари. Естонія – Норвегія, Чехія – Корея, Швеція – Італія, В.Британія – США
|15:40
|Хокей
|Жінки. Швеція – Італія (група B)
|16:05
|Фристайл
|Чоловіки. Слоупстайл (кваліфікація, спроба 2)
|17:00
|Ковзани
|🥇 Жінки. 3000 м
|17:40
|Хокей
|Жінки. США – Фінляндія (група A)
|18:00
|Санний спорт
|Чоловіки. Одиночні сани (спроба 1)
|19:32
|Санний спорт
|Чоловіки. Одиночні сани (спроба 2)
|19:45
|Трамплін
|Жінки. Нормальний трамплін (раунд 1)
|20:05
|Керлінг
|Змішані пари. Корея – США, Канада – Естонія, Чехія – Швейцарія, Норвегія – Італія
|20:30
|Сноуборд
|Біг-ейр. Чоловіки. Фінал (спроба 1)
|20:45
|Фігурне катання
|Командні змагання. Чоловіки, коротка програма
|21:00
|Трамплін
|🥇 Жінки, нормальний трамплін. Фінал
|21:15
|Сноуборд
|🥇 Біг-ейр. Чоловіки. Фінал (спроба 3)
|22:10
|Хокей
|Жінки. Швейцарія – Канада (група A)
|23:05
|Фігурне катання
|Командні змагання. Танці на льоду, довільний танець
|8 лютого
|10:00
|Сноуборд
|Паралельний гігантський слалом. Жінки/Чоловіки (кваліфікація)
|11:05
|Керлінг
|Змішані пари. Норвегія – Чехія, Корея – Естонія (сесія 10)
|12:30
|Гірські лижі
|🥇 Швидкісний спуск. Жінки
|13:30
|Лижні гонки
|🥇 Чоловіки, скіатлон (10 км+10 км)
|14:00
|Сноуборд
|Паралельний гігантський слалом. 1/8 фіналу
|15:05
|Біатлон
|🥇 Змішана естафета 4х6 км
|15:39
|Сноуборд
|🥇 Паралельний гігантський слалом. Великий фінал (Чоловіки та Жінки)
|15:35
|Керлінг
|Змішані пари. Канада – Швеція, В.Британія – Швейцарія, США – Естонія, Італія – Чехія
|17:00
|Ковзани
|🥇 Чоловіки. 5000 м
|18:00
|Санний спорт
|Чоловіки. Одиночні сани (спроба 3)
|19:31
|Санний спорт
|🥇 Чоловіки. Одиночні сани (спроба 4)
|20:05
|Керлінг
|Змішані пари. Італія – В.Британія, США – Швеція, Швейцарія – Норвегія, Канада – Корея
|20:30
|Фігурне катання
|Командні змагання. Парне катання, довільна програма
|20:30
|Сноуборд
|Біг-ейр. Жінки, кваліфікація (спроби 1-3)
|21:45
|Фігурне катання
|🥇 Командні змагання. Одиночне катання, довільна програма
|22:10
|Хокей
|Жінки. Чехія – Фінляндія (група A)
|22:55
|Фігурне катання
|Командні змагання. Одиночне катання, довільна програма
|9 лютого
|11:05
|Керлінг
|Змішані пари. Швейцарія – Канада, Італія – США, Норвегія – Корея, Чехія – Естонія
|11:30
|Гірські лижі
|Чоловіки. Комбінація (швидкісний спуск)
|14:28
|Фристайл
|🥇 Жінки, слоупстайл. Фінал (спроба 3)
|15:00
|Гірські лижі
|🥇 Чоловіки. Комбінація (слалом)
|18:00
|Санний спорт
|Жінки. Одиночні сани (заїзд 1-2)
|18:30
|Ковзани
|🥇 Жінки. 1000 м
|19:05
|Керлінг
|Змішані пари. Півфінали
|20:00
|Трамплін
|Чоловіки, нормальний трамплін (раунд 1)
|20:20
|Фігурне катання
|Танці на льоду, ритм-танець
|21:15
|Сноуборд
|🥇 Біг-ейр. Жінки, фінал (спроба 3)
|21:15
|Трамплін
|🥇 Чоловіки, нормальний трамплін. Фінал
|21:40
|Хокей
|Жінки. Швейцарія – США, Канада – Чехія
|10 лютого
|10:15
|Лижні гонки
|Спринт (класика). Жінки/Чоловіки (кваліфікація)
|11:30
|Шорт-трек
|Жінки 500 м, Чоловіки 1000 м (попередні)
|13:56
|Шорт-трек
|🥇 Змішана естафета. Фінал A
|14:09
|Лижні гонки
|🥇 Жінки/Чоловіки. Фінали спринту
|14:28
|Фристайл
|🥇 Слоупстайл. Чоловіки, фінал
|14:30
|Біатлон
|🥇 Індивідуальна гонка (20 км). Чоловіки
|15:00
|Гірські лижі
|🥇 Жінки. Комбінація (слалом)
|15:05
|Керлінг
|🥉 Змішані пари. Матч за 3-тє місце
|19:05
|Керлінг
|🥇 Змішані пари. Фінал
|19:41
|Санний спорт
|🥇 Жінки. Одиночні сани (заїзд 4)
|21:05
|Трамплін
|🥇 Змішані команди. Фінал
|21:10
|Хокей
|Жінки. Канада – США, Фінляндія – Швейцарія
|11 лютого
|12:30
|Гірські лижі
|🥇 Супергігант, чоловіки
|14:45
|Двоборство
|🥇 Гонка на 10 км
|15:15
|Біатлон
|🥇 Індивідуальна гонка (15 км), жінки
|15:55
|Фристайл
|🥇 Могул, жінки. Фінал 2
|19:30
|Ковзани
|🥇 Чоловіки. 1000 м
|20:30
|Фігурне катання
|🥇 Танці на льоду, довільна програма
|20:37
|Санний спорт
|🥇 Чоловіки. Двійки (заїзд 2)
|20:05
|Керлінг
|Чоловіки. Швеція – Італія, Канада – Німеччина, Чехія – США, Китай – В.Британія
|22:10
|Хокей
|Чоловіки. Швеція – Італія (група B)
|12 лютого
|12:30
|Гірські лижі
|🥇 Супергігант, жінки
|14:00
|Лижні гонки
|🥇 Жінки. Роздільний старт, 10 км
|16:01
|Сноуборд
|🥇 Крос, чоловіки. Фінал
|17:30
|Ковзани
|🥇 Жінки. 5000 м
|19:30
|Санний спорт
|🥇 Командна естафета
|21:25
|Сноуборд
|🥇 Хафпайп. Жінки. Фінал (спроба 3)
|22:31
|Шорт-трек
|🥇 Жінки, 500 м. Фінал A
|22:43
|Шорт-трек
|🥇 Чоловіки, 1000 м. Фінал A
|13 лютого
|13:00
|Лижні гонки
|🥇 Чоловіки, 10 км (вільний стиль)
|15:00
|Біатлон
|🥇 Спринт (10 км), чоловіки
|15:46
|Сноуборд
|🥇 Крос, жінки. Фінал
|17:00
|Ковзани
|🥇 Чоловіки. 10000 м
|21:25
|Сноуборд
|🥇 Хафпайп. Чоловіки. Фінал (спроба 3)
|22:14
|Скелетон
|🥇 Чоловіки (заїзд 4)
|14 лютого
|12:45
|Фристайл
|🥇 Парний могул, жінки. Великий фінал
|13:00
|Лижні гонки
|🥇 Естафета, жінки (4х7,5 км)
|14:30
|Гірські лижі
|🥇 Гігантський слалом, чоловіки (заїзд 2)
|15:00
|Біатлон
|🥇 Спринт (7,5 км), жінки
|18:00
|Ковзани
|🥇 Чоловіки. 500 м
|21:05
|Трамплін
|🥇 Чоловіки, великий трамплін. Фінал
|23:34
|Шорт-трек
|🥇 Чоловіки. 1500 м. Фінал A
|15 лютого
|12:15
|Біатлон
|🥇 Переслідування (12,5 км), чоловіки
|12:47
|Фристайл
|🥇 Парний могул, чоловіки. Великий фінал
|13:00
|Лижні гонки
|🥇 Естафета, чоловіки (4х7,5 км)
|14:30
|Гірські лижі
|🥇 Гігантський слалом, жінки (заїзд 2)
|15:40
|Сноуборд
|🥇 Крос, змішані команди. Фінал
|15:45
|Біатлон
|🥇 Переслідування (10 км), жінки
|18:03
|Ковзани
|🥇 Жінки. 500 м
|19:00
|Скелетон
|🥇 Змішані командні змагання
|21:05
|Трамплін
|🥇 Жінки, великий трамплін. Фінал
|16 лютого
|13:42
|Шорт-трек
|🥇 Жінки. 1000 м. Фінал A
|14:30
|Гірські лижі
|🥇 Слалом, чоловіки (заїзд 2)
|21:00
|Фігурне катання
|🥇 Спортивні пари, довільна програма
|21:15
|Фристайл
|🥇 Біг-ейр. Жінки. Фінал (спроба 3)
|21:23
|Трамплін
|🥇 Суперкоманда. Фінал
|22:04
|Бобслей
|🥇 Жінки, монобоб (заїзд 4)
|17 лютого
|14:45
|Двоборство
|🥇 Гонка на 10 км
|14:54
|Сноуборд
|🥇 Слоупстайл, жінки. Фінал (спроба 3)
|15:30
|Біатлон
|🥇 Естафета (4х7,5 км), чоловіки
|17:28
|Ковзани
|🥇 Чоловіки. Командна гонка переслідування. Фінал A
|17:47
|Ковзани
|🥇 Жінки. Командна гонка переслідування. Фінал A
|21:15
|Фристайл
|🥇 Біг-ейр. Чоловіки. Фінал (спроба 3)
|22:03
|Бобслей
|🥇 Чоловіки, двійки (заїзд 4)
|18 лютого
|12:45
|Лижні гонки
|🥇 Командний спринт, жінки. Фінал
|13:15
|Лижні гонки
|🥇 Командний спринт, чоловіки. Фінал
|13:30
|Фристайл
|🥇 Акробатика, жінки. Фінал 2
|14:28
|Сноуборд
|🥇 Слоупстайл, чоловіки. Фінал (спроба 3)
|14:30
|Гірські лижі
|🥇 Слалом, жінки (спроба 2)
|15:45
|Біатлон
|🥇 Естафета (4х6 км), жінки
|21:59
|Шорт-трек
|🥇 Жінки. Естафета (3000 м). Фінал A
|22:29
|Шорт-трек
|🥇 Чоловіки. 500 м. Фінал A
|19 лютого
|13:30
|Фристайл
|🥇 Акробатика, чоловіки. Фінал 2
|14:55
|Альпінізм
|🥇 Жінки, спринт. Фінал
|15:00
|Двоборство
|🥇 Командний спринт, гонка
|15:15
|Альпінізм
|🥇 Чоловіки, спринт. Фінал
|17:30
|Ковзани
|🥇 Чоловіки. 1500 м
|20:00
|Фігурне катання
|🥇 Одиначки, довільна програма
|20:10
|Хокей
|🥇 Жінки. Фінал
|20 лютого
|14:15
|Фристайл
|🥇 Лижний крос. Жінки. Фінал
|15:15
|Біатлон
|🥇 Мас-старт (15 км), чоловіки
|17:30
|Ковзани
|🥇 Жінки. 1500 м
|21:25
|Фристайл
|🥇 Хафпайп. Чоловіки. Фінал (спроба 3)
|22:29
|Шорт-трек
|🥇 Чоловіки. Естафета (5000 м). Фінал A
|23:03
|Шорт-трек
|🥇 Жінки. 1500 м. Фінал A
|21 лютого
|12:00
|Лижні гонки
|🥇 Мас-старт (50 км), чоловіки
|14:15
|Фристайл
|🥇 Лижний крос. Чоловіки. Фінал
|14:30
|Альпінізм
|🥇 Змішана естафета
|15:15
|Біатлон
|🥇 Мас-старт (12,5 км), жінки
|17:40
|Ковзани
|🥇 Чоловіки. Мас-старт. Фінал
|18:15
|Ковзани
|🥇 Жінки. Мас-старт. Фінал
|20:05
|Керлінг
|🥇 Чоловіки. Фінал
|21:25
|Фристайл
|🥇 Хафпайп. Жінки. Фінал (спроба 3)
|22:03
|Бобслей
|🥇 Жінки, двійки (заїзд 4)
|22 лютого
|11:00
|Лижні гонки
|🥇 Мас-старт (50 км), жінки
|12:05
|Керлінг
|🥇 Жінки. Фінал
|13:12
|Бобслей
|🥇 Чоловіки, четвірки (заїзд 4)
|15:10
|Хокей
|🥇 Чоловіки. Фінал
Коментарі — 0