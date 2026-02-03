Календар Олімпійських ігор-2026: повний розклад змагань по днях

На змаганнях в Італії буде розіграно 116 комплектів нагород у 16 дисциплінах

Наступні три тижні будуть сповнені напруженої боротьби за нагороди Олімпіади

Уже завтра, 4 лютого 2026 року, стартують перші змагання на головному старті чотириріччя – Олімпійських Іграх-2026 в Мілані та Кортіні-д'Ампеццо.

Усього на змаганнях в Італії буде розіграно 116 комплектів нагород у 16 дисциплінах. З усіх цих медальних змагань 50 будуть жіночими (це рекордна кількість) і 12 – змішаними. Уперше в історії на Олімпіаді будуть розіграні змагання в новому виді спорту – скі-альпінізмі. Також додалася низка нових дисциплін: ними є дабл-могул у фристайлі, змагання жіночих двійок у санах, жінок на великому трампліні у стрибках на лижах та змішаної команди у скелетоні. Зазнала суттєвих змін альпійська комбінація у гірськолижному спорті: тепер вона буде командною, а точніше – парною.

Також важливою особливістю цьогорічної Олімпіади є те, що найпрестижніша хокейна ліга, НХЛ, відпустила своїх гравців для участі у головному спортивному форумі чотириріччя. Завдяки цьому низка країн матиме змогу покращити свої шанси на успішний результат, адже останні дві Олімпіади хокеїсти з заокеанського чемпіонату не були присутні.

Щодо представництва України в Італії, то делегація нашої країни складе 46 спортсменів в 11 видах спорту. Цей показник є двадцятим серед усіх команд.

На честь старту події «Главком» детальний календар Білої Олімпіади. Зауважимо, що час вказано київський.

Розклад Олімпійських ігор 2026