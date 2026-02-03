Де і коли вболівати за Україну? Гід по Олімпіаді-2026: розклад змагань

«Главком» знайомить читачів з повним переліком змагань за участю спортсменів національної олімпійської збірної України

Цього тижня розпочинаються головні змагання, до яких найкращі представники зимових видів спорту вели підготовку чотири роки. У Мілані та Кортіні-д'Ампеццо стартують Олімпійські Ігри – 2026.

Офіційна церемонія відкриття Білої Олімпіади пройде у Мілані 6 лютого 2026 року, проте безпосередній старт змагань відбудеться 4 лютого – на цю дату заплановані перші поєдинки у двох командних видах спорту – керлінгу та хокею.

«Главком» склав повний розклад змагань та подій за участю українських спортсменів на головному старті чотиріччя.

Час початку подій – київський. Жирним шрифтом виділені змагання, під час яких будуть розігруватися олімпійські нагороди.

Розклад виступу українських спортсменів на Олімпіаді-2026

6 лютого (п’ятниця)

21:00. Церемонія відкриття

Церемонія відкриття Зимових Олімпійських Ігор 2026 відбудеться на легендарному стадіоні San Siro у Мілані о 21:00. Темою шоу буде Armonia (Гармонія), що поєднує культуру Італії та дух Олімпіади. Під час урочистого шоу виступлять провідні артисти світової сцени, зокрема Мерайя Кері, Андреа Бочеллі, Лаура Паузіні, Галі, а також інші музиканти створюватимуть святкову атмосферу для тисяч глядачів.

Особлива риса цих Ігор – децентралізований Парад націй, який проходитиме не лише в Мілані, а одночасно в чотирьох регіонах. Окрім Мілану, Парад проходитиме у Кортіні-д’Ампеццо, Предаццо та Лівіньйо. Це зроблено для того, щоб спортсмени, які тренуються чи змагаються в різних частинах Італії, могли брати участь у святі без довгих переїздів.

Україну на урочистостях представлятимуть:

Єлизавета Сидьорко (шорт-трек) – у Мілані

Владислав Гераскевич (скелетон) – у Кортіні-д’Ампеццо

Аннамарі Данча (сноубординг) – у Лівіньйо

Євген Марусяк (стрибки на лижах з трампліну) – у Предаццо

Владислав Гераскевич буде прапороносцем збірної України на Олімпіаді-2026. Фото: Instagram Владислава Гераскевича

7 лютого (субота)

11:30. Фристайл. Слоупстайл. Кваліфікація. Заїзд 1. Катерина Коцар

12:30. Гірськолижний спорт. Швидкісний спуск. Дмитро Шеп’юк

12:35. Фристайл. Слоупстайл. Кваліфікація. Заїзд 2. Катерина Коцар

14:00. Лижні перегони. Скіатлон. Жінки. Анастасія Нікон, Софія Шкатула, Єлизавета Нопрієнко, Дарина Мігаль

18:00. Санний спорт. Одиночні сани. Чоловіки. Перша спроба. Андрій Мандзій, Антон Дукач

19:32. Санний спорт. Одиночні сани. Чоловіки. Друга спроба. Андрій Мандзій, Антон Дукач

У перший день українські представники виступлять у двох медальних дисциплінах: лижному скіатлоні (дисципліна, де перші 10 км біжать класичним стилем, а інші 10 км – ковзанярським) та швидкісному спуску. На високі позиції у згаданих видах розраховувати не варто з огляду на показані у сезоні результати.

Також почнуться попередні змагання у санному спорті та слоупстайлі. Для санкарів Андрія Мандзія і Антона Дукача головним завданням буде вихід до третього та четвертого заїздів, куди потрапляють 20 найсильніших. Якщо це станеться, це буде національним рекордом на Олімпіадах для України у чоловічих одиночних санях.

Катерина Коцар же апріорі встановить національний рекорд у слоупстайлі, адже вона є першою в історії представницею цієї дисципліни від України.

Для проходу до фіналу українці треба буде увійти до топ-12 найсильніших.

8 лютого (неділя)

10:00. Сноубординг. Паралельний гігантський слалом. Спроба 1. Аннамарі Данча

11:00. Сноубординг. Паралельний гігантський слалом. Спроба 2. Аннамарі Данча

12:30. Гірськолижний спорт. Швидкісний спуск. Анастасія Шепіленко

13:30. Лижні перегони. Скіатлон. Чоловіки. Дмитро Драгун, Олександр Лісогор

14:00. Сноубординг. Паралельний гігантський слалом. Фінальна частина. Аннамарі Данча (за умови потрапляння до топ-16)

15:05. Біатлон. Змішана естафета. Збірна України

18:00. Санний спорт. Одиночні сани. Чоловіки. Третя спроба. Андрій Мандзій, Антон Дукач (за умови виходу до топ-20)

19:34. Санний спорт. Одиночні сани. Чоловіки. Четверта спроба. Андрій Мандзій, Антон Дукач (за умови виходу до топ-20)

У другий день Олімпіади в Італії українські представники гарантовано виступлять у трьох медальних фіналах.

Найбільш перспективним з них є змагання змішаних естафет у біатлоні, де Україна має змогу за умови влучної стрільби поборотися з лідерами за високі місця.

Ще у двох медальних дисциплінах синьо-жовті можуть виступити за умов подолання кваліфікацій.

Зокрема, є сподівання на Аннамарі Данчу, а також на Антона Мандзія і Андрія Дукача.

Олімпіада у Італії стане п’ятою у кар’єрі Аннамарі Данчі. Фото: FIS

9 лютого (понеділок)

13:30. Фристайл. Слоупстайл. Фінал. Катерина Коцар (за умови потрапляння до топ-12)

18:00. Санний спорт. Одиночні сани. Перша спроба. Юліанна Туницька, Олена Смага

19:35. Санний спорт. Одиночні сани. Друга спроба. Юліанна Туницька, Олена Смага

20:00. Стрибки на лижах з трампліна. Нормальний трамплін. Чоловіки. Перший раунд. Євген Марусяк, Віталій Калініченко

21:12. Стрибки на лижах з трампліна. Нормальний трамплін. Чоловіки. Другий раунд. Євген Марусяк, Віталій Калініченко (за умови виходу до топ-30)

У третій змагальний день гарантованих медальних подій для української команди немає. І Катерині Коцар, і українським стрибунам з трампліна потрапити у фінал буде нелегко, адже вони виступають у своїх непрофільних дисциплінах, а конкуренція у цих видах є значною. Попри це, протягом своєї кар'єри Коцар, Марусяк і Калініченко демонстрували результати подібного рівня, тому можуть здобути право вийти у фінал, щоб там поборотися за медалі.

Окрім Коцар, Марусяка і Калініченка, виступлять у попередніх двох спробах санкарки Юліанна Туницька і Олена Смага.

10 лютого (вівторок)

10:15. Лижні перегони. Особистий спринт класичним стилем. Кваліфікація. Жінки. Анастасія Нікон, Софія Шкатула, Єлизавета Нопрієнко, Дарина Мігаль

10:55. Лижні перегони. Особистий спринт класичним стилем. Кваліфікація. Чоловіки. Дмитро Драгун, Олександр Лісогор

11:30. Шорт-трек. 500 м. Жінки. Попередні забіги. Єлизавета Сидьорко

12:10. Шорт-трек. 1000 м. Чоловіки. Попередні забіги. Олег Гандей

14:30. Біатлон. Індивідуальна гонка на 20 км. Чоловіки. Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Богдан Борковський, Тарас Лесюк, Антон Дудченко

18:00. Санний спорт. Одиночні сани. Третя спроба. Юліанна Туницька, Олена Смага (за умови потрапляння до топ-20)

19:30. Фігурне катання. Одиночне катання. Чоловіки. Коротка програма. Кирило Марсак

19:34. Санний спорт. Одиночні сани. Четверта спроба. Юліанна Туницька, Олена Смага (за умови потрапляння до топ-20)

10 лютого українці виступатимуть у чотирьох дисциплінах, де розігруватимуться медалі. У двох лижних спринтах українці навряд продовжать боротьбу за нагороди, а для потрапляння у медальні заїзди в санному спорті необхідно стабільно виконати два заїзди у понеділок, 9 лютого 2026 року.

Єдиною гарантованою медальною подією для України цього дня є біатлонна індивідуальна гонка. Наразі невідомо, хто саме бігтиме цю дистанцію у нашій збірній, але і у Віталія Мандзина, і у Дмитра Підручного в останні два сезони були потрапляння до десятки найсильніших Кубків світу.

Віталій Мандзин є однією з головних надій українського біатлону. Фото: Biathlon.com.ua/Dmytro Yevenko

Також цього дня розпочнуть виступи представники двох різних ковзанярських видів спорту. Першою змагатиметься прапороносиця України Єлизавета Сидьорко, яка є наймолодшою в історії України учасницею Олімпійських Ігор у шорт-треку. 21-річна українка змагатиметься на своїй коронній дистанції 500 м і прагнутиме потрапити до наступного раунду. Дещо пізніше стартуватиме учасник Олімпійських Ігор-2022 Олег Гандей на дистанції 1000 метрів.

В іншій ковзанярській дисципліні, фігурному катанні, вийде на лід єдиний представник України Кирило Марсак. Якщо 21-річний дебютант Олімпіад приземлить усі три свої стрибкові елементи (четверний стрибок, потрійний аксель та каскад), то він з високою ймовірністю матиме шанси на потрапляння до довільної програми, куди проходить 24 найкращих.

11 лютого (середа)

11:00. Лижне двоборство. Індивідуальний нормальний Гундерсен. Стрибкова частина. Дмитро Мазурчук, Олександр Шумбарець

12:30. Гірськолижний спорт. Супергігант. Дмитро Шеп’юк

14:45. Лижне двоборство. Індивідуальний Гундерсен. Бігова частина. Дмитро Мазурчук, Олександр Шумбарець

15:15. Біатлон. Індивідуальна гонка на 15 км. Жінки. Христина Дмитренко, Олена Городна, Олександра Меркушина, Юлія Джима, Дарина Чалик

18:00. Санний спорт. Двійки. Жінки. Перша спроба. Олена Стецків / Олександра Мох

18:51. Санний спорт. Двійки. Чоловіки. Перша спроба. Ігор Гой / Назарій Качмар, Даниїл Марціновський / Богдан Бабура

19:53. Санний спорт. Двійки. Жінки. Друга спроба. Олена Стецків / Олександра Мох

20:44. Санний спорт. Двійки. Чоловіки. Друга спроба. Ігор Гой / Назарій Качмар, Даниїл Марціновський / Богдан Бабура

У п'ятий змагальний день українці виступлять одразу в п'яти медальних дисциплінах. Найбільші шанси на високі позиції будуть у біатлонній індивідуальній гонці на 15 км, де Христина Дмитренко та Олена Городна за умови чистої стрільби можуть поборотися за гарний результат.

Також цього дня відбудуться дебютні змагання на Олімпіаді у жіночих двійках у санному спорті, де виступатимуть Олена Стецків та Олександра Мох.

12 лютого (четвер)

10:30. Скелетон. Особиста першість. Чоловіки. Перша спроба. Владислав Гераскевич

12:08. Скелетон. Особиста першість. Чоловіки. Друга спроба. Владислав Гераскевич

12:30. Гірськолижний спорт. Супергігант. Анастасія Шепіленко

14:00. Лижні перегони. Гонка з роздільним стартом вільним стилем. Жінки. Анастасія Нікон, Софія Шкатула, Єлизавета Нопрієнко, Дарина Мігаль

19:30. Санний спорт. Естафета. Збірна України

21:15. Шорт-трек. 500 м. Жінки. Чвертьфінали. Єлизавета Сидьорко (за умови потрапляння до когорти найкращих у попередніх заїздах)

21:28. Шорт-трек. 1000 м. Чоловіки. Чвертьфінали. Олег Гандей (за умови потрапляння до когорти найкращих у попередніх заїздах)

У шостий змагальний день найбільші шанси на високий результат матиме українська естафета у санному спорті. Команда України вже піднімалася на подіум на етапі Кубка світу в Сігулді минулого сезону, тому знає, як створювати сенсацію. Якщо українці стабільно пройдуть всі чотири види (естафета складається з одиночних заїздів та двійок у чоловіків та жінок з передачею етапу доторком до спеціального тачпаду), то в них буде шанс поборотися за потрапляння до п'ятірки. Іншими двома дисциплінами, де розігруватимуть нагороди і точно виступлять українці, є супергігант у гірськолижному спорті та гонка з роздільним стартом у жінок в лижних перегонах. Потенційно можуть виступити у подальших стадіях шорт-трекісти, але зробити це буде непросто, враховуючи високу конкуренцію.

У шостий змагальний день найбільшим шансом на високий результат буде українська естафета у санному спорті. Фото: FIL Luge

З немедальних видів виокремлюється виступ прапороносця збірної України Владислава Гераскевича. Скелетоніст пройде перші дві спроби на треку в Кортіні-д'Ампеццо, що на 50% визначить його підсумкову позицію (у скелетоні час усіх чотирьох спроб додається, і учасник з найменшою сумою перемагає).

13 лютого (п'ятниця)

12:45. Лижні перегони. Гонка з роздільним стартом вільним стилем. Чоловіки. Дмитро Драгун, Олександр Лісогор

15:00. Біатлон. Спринтерська гонка на 10 км. Чоловіки. Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Богдан Борковський, Тарас Лесюк, Антон Дудченко

20:00. Фігурне катання. Одиночне катання. Чоловіки. Довільна програма. Кирило Марсак (за умови потрапляння до топ-24)

20:30. Скелетон. Особиста першість. Чоловіки. Третя спроба. Владислав Гераскевич

22:05. Скелетон. Особиста першість. Чоловіки. Четверта спроба. Владислав Гераскевич (за умови потрапляння до топ-20)

Перший змагальний тиждень Олімпіади завершиться одним з найбільш інтригуючих днів для України. Головною надією дня буде біатлоніст Дмитро Підручний, який неодноразово на великих стартах у спринтерських перегонах був близьким до нагороди.

Також у вболівальників є сподівання і на Владислава Гераскевича, який намагатиметься перевершити свій найкращий результат у кар'єрі на Олімпіадах (12-те місце).

Варто відзначити і фігуриста Кирила Марсака, який спробує встановити найкращий для України за 20 років результат в одиночному катанні серед чоловіків. Стримані сподівання будуть на лижні перегони, де Олександр Лісогор змагатиметься у своїй найсильнішій дисципліні – 10-кілометровій гонці на час вільним стилем.

Кирило Марсак став єдиним українським фігуристом, який кваліфікувався на Олімпіаду Фото: Reuters

14 лютого (субота)

11:00. Гірськолижний спорт. Гігантський слалом. Перша спроба. Дмитро Шеп’юк

13:00. Лижні перегони. Естафета 4x7,5 км. Жінки. Анастасія Нікон, Софія Шкатула, Єлизавета Нопрієнко, Дарина Мігаль

14:30. Гірськолижний спорт. Гігантський слалом. Друга спроба. Дмитро Шеп’юк

15:45. Біатлон. Спринтерська гонка на 7,5 км. Жінки. Христина Дмитренко, Олена Городна, Олександра Меркушина, Юлія Джима, Дарина Чалик

19:45. Стрибки на лижах з трампліна. Великий трамплін. Чоловіки. Перший раунд. Євген Марусяк, Віталій Калініченко

20:30. Фристайл. Біг-ейр. Кваліфікація. Жінки. Перша спроба. Катерина Коцар

21:15. Фристайл. Біг-ейр. Кваліфікація. Жінки. Друга спроба. Катерина Коцар

22:00. Фристайл. Біг-ейр. Кваліфікація. Жінки. Третя спроба. Катерина Коцар

Восьмий змагальний день для України є доволі неоднозначним. З одного боку, це найменш перспективний день Олімпіади для здобуття і медалей, і високих результатів. Хіба що можуть бути сподівання на виступ українських біатлоністок у спринті, де Христина Дмитренко була дванадцятою на Чемпіонаті світу два роки тому.

Разом з тим, стартують змагання у біг-ейрі, де Катерина Коцар виборола для України першу в історії медаль Кубка світу та неодноразово була у фіналах на головних змаганнях сезону.

Катерина Коцар у цьому сезоні виборола для України першу в історії медаль Кубка світу. Фото: FIS

Не можна забувати і про стрибки на лижах з трампліна: Євген Марусяк виступатиме у своєму коронному виді – великому трампліні, де неодноразово потрапляв в очкову зону (топ-30) на етапах Кубка світу. Останні декілька змагань українець демонструє потужну форму, тому він цілком може поборотися за високе місце.

15 лютого (неділя)

11:00. Гірськолижний спорт. Гігантський слалом. Перша спроба. Анастасія Шепіленко

12:15. Біатлон. Гонка переслідування на 12,5 км. Чоловіки. Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Богдан Борковський, Тарас Лесюк, Антон Дудченко (за умови потрапляння до топ-60)

14:30. Гірськолижний спорт. Гігантський слалом. Друга спроба. Анастасія Шепіленко

15:45. Біатлон. Гонка переслідування на 10 км. Жінки. Христина Дмитренко, Олена Городна, Олександра Меркушина, Юлія Джима, Дарина Чалик (за умови потрапляння до топ-60)

Дев'ятий день Олімпіади для українців дає сподівання на біатлон. Цього дня відбудуться гонки переслідування і у чоловіків, і у жінок.

Також змагатиметься у гігантському слаломі Анастасія Шепіленко, яка має найбільший досвід виступів на етапах Кубка світу та Кубка Європи саме в цій дисципліні. На Олімпіаді в Пекіні вона стала 39-ю, але може покращити цей результат при чистому проходженні траси.

16 лютого (понеділок)

11:00. Гірськолижний спорт. Слалом. Перша спроба. Дмитро Шеп’юк

12:17. Шорт-трек. 500 м. Чоловіки. Попередні забіги. Олег Гандей

14:30. Гірськолижний спорт. Слалом. Друга спроба. Дмитро Шеп’юк

20:00. Стрибки на лижах з трампліна. Суперкоманда. Чоловіки. Перший раунд. Євген Марусяк, Віталій Калініченко

20:30. Фристайл. Біг-ейр. Фінал. Жінки. Катерина Коцар (за умови потрапляння до топ-12)

20:43. Стрибки на лижах з трампліна. Суперкоманда. Чоловіки. Другий раунд. Євген Марусяк, Віталій Калініченко (за умови потрапляння до топ-12)

21:20. Стрибки на лижах з трампліна. Суперкоманда. Чоловіки. Фінальний раунд. Євген Марусяк, Віталій Калініченко (за умови потрапляння до топ-8)

Десятий змагальний день досить сильно залежатиме від успіхів від українців на попередніх стадіях. Зокрема, головним фіналом має стати для України біг-ейр, де змагається Катерина Коцар, якщо вона потрапить до дванадцятки найкращих.

Також варто звернути увагу на стрибки на лижах з трампліну, адже там на Олімпійських іграх дебютує новий варіант командного турніру – суперкоманда. Замість звичних чотирьох летючих лижників кожна збірна складається тепер з двох. Серед шістнадцяти команд спробують потрапити до вісімки й українці Євген Марусяк та Віталій Калініченко.

Євген Марусяк у 10-й змагальний день братиме участь у командному турнірі. Фото: Reuters

Щодо попередніх змагань, то почне свої виступи на дистанції 500 метрів Олег Гандей. Саме у цій дисципліні шорт-трекіст ставав десятим на світовій першості у Монреалі та восьмим на континентальній першості у Гданську.

17 лютого (вівторок)

11:00. Лижне двоборство. Індивідуальний великий Гундерсен. Стрибкова частина. Дмитро Мазурчук, Олександр Шумбарець

11:45. Фристайл. Лижна акробатика. Кваліфікація. Жінки. Перша спроба. Ангеліна Брикіна, Діана Яблонська, Оксана Яцюк, Неллі Попович

12:30. Фристайл. Лижна акробатика. Кваліфікація. Жінки. Друга спроба. Ангеліна Брикіна, Діана Яблонська, Оксана Яцюк, Неллі Попович (за умови непотрапляння до топ-6 після першої спроби)

14:45. Лижне двоборство. Індивідуальний великий Гундерсен. Бігова частина. Дмитро Мазурчук, Олександр Шумбарець

14:30. Фристайл. Лижна акробатика. Кваліфікація. Чоловіки. Перша спроба. Дмитро Котовський, Олександр Окіпнюк, Ян Гаврюк, Максим Кузнєцов

15:15. Фристайл. Лижна акробатика. Кваліфікація. Чоловіки. Друга спроба. Дмитро Котовський, Олександр Окіпнюк, Ян Гаврюк, Максим Кузнєцов (за умови непотрапляння до топ-6 після першої спроби)

15:30. Біатлон. Естафета 4x7,5 км. Чоловіки. Збірна України

В 11-й змагальний день розпочинаються змагання в найбільш перспективному у плані боротьби за нагороди виді України – лижній акробатиці.

Найкращі перспективи серед українців мають призери та переможці етапів Кубка світу Дмитро Котовський, Олександр Окіпнюк та Ян Гаврюк, а також фіналістка Кубка світу Ангеліна Брикіна. Проте і всі інші спортсмени можуть потрапити до фіналу, якщо добре виконають свої спроби.

Дмитро Котовський є неодноразовим переможцем етапів Кубку світу. Фото: Reuters

Головною подією дня серед медальних дисциплін стане біатлонна естафета у чоловіків. Українська команда минулого сезону потрапила до трійки найкращих на етапі Кубка світу в Нове Место, тому за умов вдалої та швидкої стрільби вони можуть поборотися за топ-5.

18 лютого (середа)

10:45. Лижні перегони. Командний спринт. Кваліфікація. Жінки. Збірна України

11:00. Гірськолижний спорт. Слалом. Перша спроба. Анастасія Шепіленко

11:15. Лижні перегони. Командний спринт. Кваліфікація. Чоловіки. Збірна України

12:30. Фристайл. Лижна акробатика. Фінал. Жінки. Перша спроба. Ангеліна Брикіна, Діана Яблонська, Оксана Яцюк, Неллі Попович (за умови потрапляння до топ-12)

13:30. Фристайл. Лижна акробатика. Суперфінал. Жінки. Ангеліна Брикіна, Діана Яблонська, Оксана Яцюк, Неллі Попович (за умови потрапляння до топ-6)

14:30. Гірськолижний спорт. Слалом. Друга спроба. Анастасія Шепіленко

15:45. Біатлон. Естафета 4x6 км. Жінки. Збірна України

21:15. Шорт-трек. 500 м. Чоловіки. Чвертьфінали. Олег Гандей (за умови потрапляння до когорти найкращих у попередніх забігах)

У 12-й змагальний день головні сподівання українських вболівальників будуть покладені на лижну акробатику, якщо комусь з українок вдасться потрапити до дванадцятки найкращих. Найбільші шанси на це є в Ангеліни Брикіної.

Серед інших медальних дисциплін для України – біатлонна естафета у жінок, а також дебютний виступ на Олімпіадах Анастасії Шепіленко у спеціальному слаломі. Також відбудуться кваліфікації у командних спринтах у лижних перегонах, але там потрапити Україні до фіналу буде дуже важко.

19 лютого (четвер)

11:00. Лижне двоборство. Командний спринт, великий Гундерсен. Стрибкова частина. Дмитро Мазурчук, Олександр Шумбарець

12:30. Фристайл. Лижна акробатика. Фінал. Чоловіки. Перша спроба. Дмитро Котовський, Олександр Окіпнюк, Ян Гаврюк, Максим Кузнєцов (за умови потрапляння до топ-12)

13:30. Фристайл. Лижна акробатика. Суперфінал. Чоловіки. Дмитро Котовський, Олександр Окіпнюк, Ян Гаврюк, Максим Кузнєцов (за умови потрапляння до топ-6)

15:00. Лижне двоборство. Командний спринт, великий Гундерсен. Бігова частина. Дмитро Мазурчук, Олександр Шумбарець

У 13-й день вся увага українських вболівальників буде зосереджена лише на двох дисциплінах. Першою з них є особисті змагання у чоловіків в лижній акробатиці, де за Україну виступають одразу три призери етапів Кубка світу. Якщо Дмитру Котовському, Олександру Окіпнюку та Яну Гаврюку вдасться потрапити до фіналу, то вони боротимуться за високі місця. Доєднатися до них може і Максим Кузнєцов, який також мав досвід виступу в фіналах Кубка світу.

Іншою дисципліною є командний спринт у лижному двоборстві. Подібно до стрибків на лижах з трампліну, формат тепер передбачає участь не чотирьох спортсменів, а двох, що значно розширює географію команд. Серед учасників вперше буде й Україна, яка буде представлена Дмитро Мазурчуком і Олександром Шумбарцем.

20 лютого (п'ятниця)

15:15. Біатлон. Гонка з масовим стартом на 15 км. Чоловіки. Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Богдан Борковський, Тарас Лесюк, Антон Дудченко (за умови потрапляння до когорти найкращих на Олімпіаді)

14-й змагальний день може стати єдиним, де Україна не буде мати своїх представників. Це може відбутися у тому випадку, якщо жоден з біатлоністів не відбереться до масстарту. На відміну від Кубка світу, на Олімпіаді діють інші правила потрапляння до цієї дисципліни.

Гарантувала собі участь перша п'ятнадцятка загального заліку Кубка світу, а до неї додадуться всі переможці та призери Олімпіади. Також там змагатиметься низка тих біатлоністів (щонайменше шість, щонайбільше 15), хто набере найбільшу кількість очок за сумою всіх особистих гонок Олімпіади. Оскільки українці не входять до топ-15 загального заліку, їм необхідно добре себе проявити вже безпосередньо в Антхольці-Антерсельві, щоб мати змогу ще раз вийти на змагання.

21 лютого (субота)

11:45. Фристайл. Лижна акробатика. Змішаний командний турнір. Перший раунд. Збірна України

12:00. Лижні перегони. Гонка з масовим стартом на 50 км класичним стилем. Чоловіки. Дмитро Драгун, Олександр Лісогор

12:45. Фристайл. Лижна акробатика. Змішаний командний турнір. Другий раунд. Збірна України (за умови потрапляння до топ-4)

15:15. Біатлон. Гонка з масовим стартом на 12,5 км. Христина Дмитренко, Олена Городна, Олександра Меркушина, Юлія Джима, Дарина Чалик (за умови потрапляння до когорти найкращих на Олімпіаді)

15-й змагальний день стане найбільш очікуваним для української команди.

Саме за день до кінця форуму відбудуться змагання змішаних команд у лижній акробатиці.

Україна, згідно з прогнозами експертів, саме в цій дисципліні має найкращі шанси на нагороду. Варто зазначити, що саме у командних змаганнях наші лижні акробати на двох Чемпіонатах світу поспіль здобували медалі.

Правила турніру передбачають дві спроби: у першій з них команди ведуть боротьбу за потрапляння до четвірки найкращих, а у другій безпосередньо змагаються за медалі. Результати спроб не додаються між собою, але одні й ті самі стрибки повторювати не можна.

Лижні акробати – головна надія України на Олімпіаді-2026. Фото: FIS

Також відбуватимуться змагання в останній біатлонній гонці – перегонах з масовим стартом у жінок. Вболівальникам варто звернути увагу і на легендарний підйом у Валь-ді-Ф'ємме, де чоловіки вийдуть на старт 50-кілометрового масстарту в лижних перегонах.

22 лютого (неділя)

11:00. Лижні перегони. Гонка з масовим стартом на 50 км класичним стилем. Анастасія Нікон, Софія Шкатула, Єлизавета Нопрієнко, Дарина Мігаль

Завершуватиме програму змагань уже згаданий вище масстарт у Валь-ді-Ф'ємме. Одним з нововведень програми змагань є те, що тепер чоловіки і жінки у лижних перегонах абсолютно урівняні у довжині дистанцій. Відповідно, якщо у Пекіні жінкам необхідно було пройти 30 кілометрів вільним стилем, то в Італії ця відстань зросла на 20 кілометрів, а вільний стиль замінений на класику.

21:00. Церемонія закриття

Заключна подія Олімпійських Ігор-2026 – церемонія закриття. Вона пройде в Arena di Verona – історичному римському амфітеатрі у Вероні, що входить до списку Світової спадщини ЮНЕСКО. Темою церемонії буде гасло Beauty in Action («Краса в дії»), яке стане художнім підсумком Ігор, поєднавши спорт, культуру, мистецтво та сучасні технології. Організатори планують масштабне шоу з музикою, танцями, театральними постановками й візуальними ефектами, яке символічно розкриватиме італійську ідентичність, красу руху та взаємозв’язок людини з природою. Одним із ключових учасників церемонії стане всесвітньо відомий італійський балетний танцівник Роберто Болле. За олімпійською традицією, спортсмени всіх збірних вийдуть на арену разом як єдина олімпійська родина, після чого відбудеться офіційне закриття Ігор і церемоніальна передача Олімпійського прапора наступному місту-господарю.

Ілля Мандебура, «Главком»