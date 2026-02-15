Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Легендарний шахіст заявив, що Гераскевич показав, чому Україну ніколи не можна перемогти

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Легендарний шахіст заявив, що Гераскевич показав, чому Україну ніколи не можна перемогти
Каспаров і Гераскевич провели зустріч у Мюнхені

Каспаров: Гераскевич поставив принципи вище за славу

Легендарний шахіст Гаррі Каспаров у Мюнхені поспілкувався з українським скелетоністом Владиславом Гераскевичем. Про це повідомляє «Главком».

«Через день після того, як я сказав «Я підтримую Владислава Гераскевича», коли МОК ганебно дискваліфікував його за шолом, який вшановував пам'ять спортсменів, убитих Росією, я мав честь стояти поруч із ним у Мюнхені. Він поставив принципи вище за славу та показав, чому Україну ніколи не можна перемогти», – написав Каспаров в Х.

Гаррі Каспаров – тринадцятий чемпіон світу з шахів. Багато експертів вважають Каспарова найкращим шахістом усіх часів. Володар одинадцяти шахових «Оскарів» (призів найкращому шахісту року).

Каспаров одноосібно очолював рейтинг ФІДЕ з 1985 по 2006 рік із двома короткими перервами.

Як відомо, 12 лютого Владислава Гераскевича відсторонили від Ігор за 45 хвилин до старту. 13 лютого Спортивний арбітражний суд (CAS) заслухав його справу. Поки атлет виїжджає з Італії, не чекаючи на рішення через пропущені заїзди, російська пропаганда через своїх агентів впливу намагається дискредитувати його в очах світової спільноти.

Нагадаємо, адвокат Владислава Гераскевича Євген Пронін прокоментував рішення Спортивного арбітражного суду (CAS) відхилити позов скелетоніста проти Міжнародного олімпійського комітету (МОК) та Міжнародної федерації бобслею та скелетону (IBSF). 

Нагадаємо, Спортивний арбітражний суд (CAS) відхилив позов українського скелетоніста Владислава Гераскевича, який було подано проти Міжнародного олімпійського комітета (МОК) у справі спортсмена про його дискваліфікацію зі змагань на Олімпійських іграх.

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) заборонив Скелетоністу Владиславу Гераскевичу виступати на Олімпіаді 2026 у шоломі, на якому зображені вбиті російськими окупантами українські спортсмени та дискваліфікував його перед першим заїздом Олімпіади-2026 у скелетоні.

Після цього українська сторона розпочала юридичну процедуру оскарження рішення про дискваліфікацію скелетоніста Владислава Гераскевича. Адвокат Євген Пронін направив заяву до Спортивного арбітражного суду (CAS), аби повернути атлету право на участь в Олімпійських іграх-2026.

Також повідомлялося, що Владислав Гераскевич дав перший коментар після виходу із зали суду CAS, де відбувалося слухання його справи про дискваліфікацію з Олімпійських ігор. Гераскевич зізнався, що «радий» тому, як минуло слухання, а також окремо наголосив, що не збирається повертатися у Кортіну після його завершення розгляду справи.

Медальний залік Олімпійських ігор 2026

Читайте також:

Теги: Гаррі Каспаров Владислав Гераскевич скелетон Олімпіада олімпійські ігри

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Кирило Марсак може показати один з найкращих результатів в історії українського фігурного катання
Олімпіада 2026. Анонс виступів українців 13 лютого
12 лютого, 20:56
Найбільші суми за золоту медаль отримають спортсмени з Сінгапуру
Від подяки до майже $800 тис. Скільки платять за медалі Олімпіади в Україні та світі
11 лютого, 12:48
Аріанна Фонтана встановила унікальне досягнення
Італійка Фонтана стала першою жінкою, яка здобула медалі на шести зимових Олімпіадах
10 лютого, 19:20
Віталій Мандзин візьме участь в індивідуальній гонці
Визначився склад збірної України з біатлону на чоловічу індивідуальну гонку Олімпіади
9 лютого, 14:53
Брюс Муат і Дженніфер Доддс є одними з головних претендентів на золото Олімпіади-2026 у змаганні змішаних тандемів
Репер Snoop Dogg здивував британських керлінгістів після матчу на Олімпіаді
7 лютого, 16:03
Гераскевич: Якщо санкції перейдуть на міжнародний рівень, то росіяни не зможуть потрапляти на змагання
Санкції проти російських спортсменів. Найвідоміший український скелетоніст звернувся до влади
2 лютого, 11:04
Девіс виступає у фігурному катанні у дуеті з Глібом Смолкіним
Донька скандальної російської тренерки буде прапороносцем збірної Грузії на Олімпіаді
31 сiчня, 11:26
Тарасова: Тепер, виявляється, на Олімпійські ігри звуть, тоді як раніше треба було тільки відбиратися
Тренерка з РФ обурилася, що на Олімпіаді-2026 виступлять лише 13 росіян
28 сiчня, 14:24
Олімпійські ігри пройдуть 6-22 лютого 2026 року в Італії
Визначився склад збірної України з лижних видів спорту на Олімпіаду-2026
21 сiчня, 15:45

Новини

Олімпіада. Вболівальники збірної Данії з хокею принесли прапор Гренландії на гру з США
Олімпіада. Вболівальники збірної Данії з хокею принесли прапор Гренландії на гру з США
Легендарний шахіст заявив, що Гераскевич показав, чому Україну ніколи не можна перемогти
Легендарний шахіст заявив, що Гераскевич показав, чому Україну ніколи не можна перемогти
Олімпіада 2026. Результати українців 14 лютого
Олімпіада 2026. Результати українців 14 лютого
Олімпіада 2026. Анонс виступів українців 15 лютого
Олімпіада 2026. Анонс виступів українців 15 лютого
Олімпіада 2026. Усі медалісти за 14 лютого
Олімпіада 2026. Усі медалісти за 14 лютого
Українська фристайлістка Коцар пробилася до фіналу Олімпіади-2026 у бігейрі
Українська фристайлістка Коцар пробилася до фіналу Олімпіади-2026 у бігейрі

Новини

В Україні сніг та дощі: прогноз погоди на 15 лютого
Сьогодні, 05:59
В Україні туман та дощі: прогноз погоди на 14 лютого
Вчора, 06:02
Дрони для ЗСУ: Зеленський отримав перший БпЛА «Лінза 3.0», вироблений в Німеччині
13 лютого, 17:01
Сили оборони в окупованому Криму знищили надсучасну російську станцію «Небо-У»
13 лютого, 15:21
Україна розпочала пошук радянських ТЕЦ у Європі
13 лютого, 14:06
Лувр заливає: у музеї знову прорвало стелю над залою з шедеврами
13 лютого, 13:52

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua