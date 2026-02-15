Легендарний шахіст заявив, що Гераскевич показав, чому Україну ніколи не можна перемогти

Каспаров: Гераскевич поставив принципи вище за славу

Легендарний шахіст Гаррі Каспаров у Мюнхені поспілкувався з українським скелетоністом Владиславом Гераскевичем. Про це повідомляє «Главком».

«Через день після того, як я сказав «Я підтримую Владислава Гераскевича», коли МОК ганебно дискваліфікував його за шолом, який вшановував пам'ять спортсменів, убитих Росією, я мав честь стояти поруч із ним у Мюнхені. Він поставив принципи вище за славу та показав, чому Україну ніколи не можна перемогти», – написав Каспаров в Х.

Гаррі Каспаров – тринадцятий чемпіон світу з шахів. Багато експертів вважають Каспарова найкращим шахістом усіх часів. Володар одинадцяти шахових «Оскарів» (призів найкращому шахісту року).

Каспаров одноосібно очолював рейтинг ФІДЕ з 1985 по 2006 рік із двома короткими перервами.

Як відомо, 12 лютого Владислава Гераскевича відсторонили від Ігор за 45 хвилин до старту. 13 лютого Спортивний арбітражний суд (CAS) заслухав його справу. Поки атлет виїжджає з Італії, не чекаючи на рішення через пропущені заїзди, російська пропаганда через своїх агентів впливу намагається дискредитувати його в очах світової спільноти.

Нагадаємо, адвокат Владислава Гераскевича Євген Пронін прокоментував рішення Спортивного арбітражного суду (CAS) відхилити позов скелетоніста проти Міжнародного олімпійського комітету (МОК) та Міжнародної федерації бобслею та скелетону (IBSF).

Нагадаємо, Спортивний арбітражний суд (CAS) відхилив позов українського скелетоніста Владислава Гераскевича, який було подано проти Міжнародного олімпійського комітета (МОК) у справі спортсмена про його дискваліфікацію зі змагань на Олімпійських іграх.

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) заборонив Скелетоністу Владиславу Гераскевичу виступати на Олімпіаді 2026 у шоломі, на якому зображені вбиті російськими окупантами українські спортсмени та дискваліфікував його перед першим заїздом Олімпіади-2026 у скелетоні.

Після цього українська сторона розпочала юридичну процедуру оскарження рішення про дискваліфікацію скелетоніста Владислава Гераскевича. Адвокат Євген Пронін направив заяву до Спортивного арбітражного суду (CAS), аби повернути атлету право на участь в Олімпійських іграх-2026.

Також повідомлялося, що Владислав Гераскевич дав перший коментар після виходу із зали суду CAS, де відбувалося слухання його справи про дискваліфікацію з Олімпійських ігор. Гераскевич зізнався, що «радий» тому, як минуло слухання, а також окремо наголосив, що не збирається повертатися у Кортіну після його завершення розгляду справи.

