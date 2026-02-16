Визначився склад чоловічої збірної України з біатлону на естафету Олімпіади-2026

Дмитро Підручний та Віталій Мандзин візьмуть участь в естафеті

Cтарт олімпійської естафети серед чоловіків – у вівторок, 17 лютого, о 15:30 за київським часом

Збірна України з біатлону визначилася зі складом на чоловічу естафету Олімпійських ігор. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне Спорт».

Склад збірної України

Дмитро Підручний

Богдан Борковський

Віталій Мандзин

Тарас Лесюк

Поза складом на гонку залишився Антон Дудченко, який напередодні посів 88-те місце в спринті та завершив свої виступи на Олімпіаді-2026.

Підручний вдруге від початку Ігор відкриватиме для України командні перегони: першим він також був у змішаній естафеті, в якій вибір Дмитра на стартовий етап тренерка Надія Білова пояснила досвідом капітана чоловічої збірної.

Дебютант олімпійських естафет Богдан Борковьский бігтиме другим. Натомість Віталій Мандзин зі звичного другого етапу змістився на третій і передаватиме естафету фінішеру синьо-жовтих Тарасу Лесюку.

Де дивитися естафету

Cтарт олімпійської естафети серед чоловіків – у вівторок, 17 лютого, о 15:30 за київським часом. Переглянути змагання наживо можна на платформах «Суспільне Спорт» і місцевих каналах «Суспільного».

Медальний залік Олімпійських ігор 2026

Нагадаємо, що 16 лютого українці змагатимуться у п'яти дисциплінах.