«Підійшла б на якусь позицію в МОК». Гераскевич відреагував на заяву пропагандистки Латиніної

Гераскевич: Коли поняття шани та співчуття відсутні, то й не такі інтерпретації можна придумати

Український скелетоніст Владислав Гераскевич відреагував на заяву одіозної російської пропагандистки Юлії Латиніної. Про це повідомляє «Главком».

Заява пропагандистки Латиніної

Один з користувачів соцмережі Х розмістив скріншот з коментарем Латиніної щодо дискваліфікації Гераскевича на Олімпіаді.

«Уся історія з дискваліфікованим з Олімпіади за шолом із портретами загиблих спортсменів українським спортсменом Гераскевичем цілком типова для піар-тактики Зеленського та ширше – для піар-тактики лівих», – написала Латиніна.

Відповідь Гераскевича пропагандистці

«Коли поняття шани та співчуття відсутні, то й не такі інтерпретації можна придумати. Вона б чудово підійшла на якусь позицію в МОК з таким моральним компасом», – відповів на заяву росіянки Гераскевич.

Варто зазначити, що у липні 2025 року Латиніна стала фігуранткою українських санкційних списків.

Нагадаємо, адвокат Владислава Гераскевича Євген Пронін прокоментував рішення Спортивного арбітражного суду (CAS) відхилити позов скелетоніста проти Міжнародного олімпійського комітету (МОК) та Міжнародної федерації бобслею та скелетону (IBSF).

Спортивний арбітражний суд (CAS) відхилив позов українського скелетоніста Владислава Гераскевича, який було подано проти Міжнародного олімпійського комітета (МОК) у справі спортсмена про його дискваліфікацію зі змагань на Олімпійських іграх.

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) заборонив Скелетоністу Владиславу Гераскевичу виступати на Олімпіаді 2026 у шоломі, на якому зображені вбиті російськими окупантами українські спортсмени та дискваліфікував його перед першим заїздом Олімпіади-2026 у скелетоні.

Після цього українська сторона розпочала юридичну процедуру оскарження рішення про дискваліфікацію скелетоніста Владислава Гераскевича. Адвокат Євген Пронін направив заяву до Спортивного арбітражного суду (CAS), аби повернути атлету право на участь в Олімпійських іграх-2026.

Також повідомлялося, що Владислав Гераскевич дав перший коментар після виходу із зали суду CAS, де відбувалося слухання його справи про дискваліфікацію з Олімпійських ігор. Гераскевич зізнався, що «радий» тому, як минуло слухання, а також окремо наголосив, що не збирається повертатися у Кортіну після його завершення розгляду справи.

