Олімпіаду-2020 через коронавірус скасовувати не будуть. Її хочуть просто перенести



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Треба почекати Photo: Tomohiro Ohsumi/Getty Images

Міжнародний олімпійський комітет та організатори Ігор-2020 намагаються знайти вихід із цейтноту

Член організаційного комітету літніх Олімпійських ігор-2020 Гаруюкі Такагасі в інтерв’ю The Wall Street Journal розповів про один із варіантів розвитку подій.

«Ми почнемо серйозно обговорювати перенесення Олімпіади з квітня. Не думаю, що Ігри потрібно скасовувати. Краще відкласти. У Міжнародного олімпійського комітету будуть проблеми, якщо змагання скасують. Тільки через телевізійних прав в США МОК зазнає серйозних збитків», - заявив член оргкомітету Ігор-2020.

Нагадаємо, що тільки телеканал NBC вже рекламу в трансляціях Олімпіади-2020 на 1,25 мільярда доларів.

Також чиновник вважає оптимальним варіант з відтермінуванням події на рік або навіть два.

«Потрібно готуватися до будь-якого розвитку подій. Якщо Олімпійські ігри не можна провести влітку, то перенесення на 1-2 роки найбільш ймовірне», - говорить пан Такахасі.

Нагадаємо, що Олімпіада в Токіо стартує 24 липня, але ця дата лишається під питанням через сплеск епідемії коронавірусу.