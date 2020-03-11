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    Олімпіаду-2020 через коронавірус скасовувати не будуть. Її хочуть просто перенести

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    Треба почекати - Олімпіаду-2020 через коронавірус скасовувати не будуть. Її хочуть просто перенести
    Треба почекати
    Photo: Tomohiro Ohsumi/Getty Images

    Міжнародний олімпійський комітет та організатори Ігор-2020 намагаються знайти вихід із цейтноту

    Член організаційного комітету літніх Олімпійських ігор-2020 Гаруюкі Такагасі в інтерв’ю The Wall Street Journal розповів про один із варіантів розвитку подій.

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    «Ми почнемо серйозно обговорювати перенесення Олімпіади з квітня. Не думаю, що Ігри потрібно скасовувати. Краще відкласти. У Міжнародного олімпійського комітету будуть проблеми, якщо змагання скасують. Тільки через телевізійних прав в США МОК зазнає серйозних збитків», - заявив член оргкомітету Ігор-2020.

    Нагадаємо, що тільки телеканал NBC вже рекламу в трансляціях Олімпіади-2020 на 1,25 мільярда доларів.

    Також чиновник вважає оптимальним варіант з відтермінуванням події на рік або навіть два.

    «Потрібно готуватися до будь-якого розвитку подій. Якщо Олімпійські ігри не можна провести влітку, то перенесення на 1-2 роки найбільш ймовірне», - говорить пан Такахасі.

    Нагадаємо, що Олімпіада в Токіо стартує 24 липня, але ця дата лишається під питанням через сплеск епідемії коронавірусу.

    Олімпіада-2022 коронавірус
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