Іракський дзюдоїст здав першу позитивну допінг-пробу Олімпіади у Парижі

Сехен має право запросити аналіз проби Б, а також оскаржити тимчасове усунення у Спортивному арбітражному суді

У допінг-пробі спортсмена виявили сліди анаболічних стероїдів

Представник Іраку дзюдоїст Саджад Ганім Сехен здав позитивну допінг-пробу перед Олімпійськими іграми в Парижі, повідомляється на сайті Міжнародного агентства тестування (ITA).

Про позитивний результат повідомила акредитована Всесвітнім антидопінговим агентством (WADA) лабораторія у Парижі. У допінг-пробі спортсмена від 23 липня виявили сліди заборонених речовин метандієнон та болденон (анаболічні стероїди).

Це перший позитивний допінг-тест у межах Олімпіади-2024 у Парижі.

Сехена було поінформовано та тимчасово усунено відповідно до Всесвітнього антидопінгового кодексу та антидопінгових правил МОК. Йому заборонено змагатися, тренуватися, тренувати чи брати участь у будь-якій діяльності під час Ігор.

Сехен має право запросити аналіз проби Б, а також оскаржити тимчасове усунення у Спортивному арбітражному суді.

Олімпіада у Парижі триватиме до 11 серпня.

До слова, сьогодні, 26 липня, у Франції пройде церемонія відкриття Олімпійських ігор 2024 року. Тенісистка Еліна Світоліна буде нести прапор України на церемонії відкриття Олімпійських ігор-2024.