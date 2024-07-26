Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Іракський дзюдоїст здав першу позитивну допінг-пробу Олімпіади у Парижі

Христина Жиренко
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Іракський дзюдоїст здав першу позитивну допінг-пробу Олімпіади у Парижі
Сехен має право запросити аналіз проби Б, а також оскаржити тимчасове усунення у Спортивному арбітражному суді
фото: AFP

У допінг-пробі спортсмена виявили сліди анаболічних стероїдів

Представник Іраку дзюдоїст Саджад Ганім Сехен здав позитивну допінг-пробу перед Олімпійськими іграми в Парижі, повідомляється на сайті Міжнародного агентства тестування (ITA).

Про позитивний результат повідомила акредитована Всесвітнім антидопінговим агентством (WADA) лабораторія у Парижі. У допінг-пробі спортсмена від 23 липня виявили сліди заборонених речовин метандієнон та болденон (анаболічні стероїди).

Це перший позитивний допінг-тест у межах Олімпіади-2024 у Парижі.

Сехена було поінформовано та тимчасово усунено відповідно до Всесвітнього антидопінгового кодексу та антидопінгових правил МОК. Йому заборонено змагатися, тренуватися, тренувати чи брати участь у будь-якій діяльності під час Ігор.

Сехен має право запросити аналіз проби Б, а також оскаржити тимчасове усунення у Спортивному арбітражному суді.

Олімпіада у Парижі триватиме до 11 серпня.

До слова, сьогодні, 26 липня, у Франції пройде церемонія відкриття Олімпійських ігор 2024 року. Тенісистка Еліна Світоліна буде нести прапор України на церемонії відкриття Олімпійських ігор-2024. 

Читайте також: Наші на Олімпіаді у Парижі. На які медалі може розраховувати Україна
Теги: допінг дзюдо Олімпіада

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Під час посадки літака з Герцогом на даху сусіднього приміщення бачили підозрілу людину
У Франції літак президента Ізраїлю було затримано через загрозу безпеці
24 липня, 20:51
До міжнародних змагань Стівен ван де Вельде повернувся у 2018 році
Очільник МОК Бах прокоментував допуск до Олімпіади засудженого за педофілію волейболіста
24 липня, 11:25
Перед поїздкою до Парижа українська футбольна команда виграла міжнародний турнір у Франції
Україна розпочинає виступи на Олімпіаді: анонс першого змагального дня
24 липня, 10:19
Квота, яку мала використовувати ямайська спортсменка Найока Клуніс, була передана українці Ірині Климець
Українська легкоатлетка поїде на Олімпіаду-2024 замість чемпіонки Ямайки
23 липня, 21:24
Ярослава Магучіх, яка здобула «бронзу» у 2021 році за стрибки у висоту, представлятиме Україну на Олімпіаді
Стало відомо, хто з українських спортсменів-медалістів виступатиме на Олімпіаді
23 липня, 19:25
65-річний Лалович був обраний президентом UWW на позачерговому Конгресі у Москві у 2013 році
Журналісти знайшли паспорт Росії у президента Міжнародної федерації боротьби серба Лаловича
18 липня, 19:52
Офіс Макрона взяв до відома факти підтримки російськими спортсменами війни
Олімпіада-2024. Офіс Макрона відреагував на інформацію про спортсменів РФ, які підтримують війну
16 липня, 17:35
Поліна Бугрова потрапила до групи G
Українська бадмінтоністка дізналася суперниць на Олімпіаді
14 липня, 17:40
З урахуванням того, що на Ігри запросили лише чотирьох російських дзюдоїстів з 17, президія вирішила відмовитися від участі в Іграх в Парижі
Збірна Росії з дзюдо відмовилася від участі в Олімпіаді і звинуватила у цьому МОК
29 червня, 06:43

Новини

Відкриття Олімпіади: організатори переплутали Південну Корею з КНДР
Відкриття Олімпіади: організатори переплутали Південну Корею з КНДР
Олімпіада-2024: Розклад змагань українських спортсменів на 27 липня
Олімпіада-2024: Розклад змагань українських спортсменів на 27 липня
Українська збірна на церемонії відкриття Олімпіади-2024: подробиці вражаючого плавучого дебюту
Українська збірна на церемонії відкриття Олімпіади-2024: подробиці вражаючого плавучого дебюту
Макрон офіційно оголосив Олімпійські ігри відкритими (фото)
Макрон офіційно оголосив Олімпійські ігри відкритими (фото)
На відкритті Олімпіади–2024 виступила популярна співачка Франції
На відкритті Олімпіади–2024 виступила популярна співачка Франції
Парад човнів на Сені: у Парижі триває церемонія відкриття Олімпійських ігор-2024
Парад човнів на Сені: у Парижі триває церемонія відкриття Олімпійських ігор-2024

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
53K
У Пентагоні озвучили сенсаційну ідею по введенню іноземних військ в Україну
32K
Угорщина заявляє, що Україна загнала її у безвихідну ситуацію
24K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 27 липня: ситуація на фронті
9786
Підозрюваний у вбивстві Фаріон подражнив доньку загиблої в залі суду (відео)
8932
27 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8624
Якою була справжня Фаріон? Допис студента професорки зібрав десятки тисяч вподобайок

Новини

Майбутні офіцери СБУ побачили, що таке журналістика «на межі» (фото)
Сьогодні, 07:00
ДТЕК оновив графіки відключень у Києві для рівномірного навантаження на енергосистему
Вчора, 18:16
В ЄС відреагували на заклик зупинити російські метали та металургійних олігархів
25 липня, 14:55
Відключення світла: «Укренерго» змінило час знеструмлень низки областей
23 липня, 15:57
Вихід Байдена із президентських перегонів, вибухи в РФ: головне за ніч
22 липня, 06:43
У Житомирі не вимикали світло, поки в інших областях застосовувалися графіки – Кучеренко
21 липня, 16:15

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua