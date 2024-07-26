Відкриття Олімпіади: у Франції було екстрено евакуйовано аеропорт

Рейси на кордоні Франції та Швейцарії були припинені

У Франції в день відкриття Олімпіади аеропорт «Базель – Мюлуз – Фрайбург», відомий як «Євроаеропорт», було екстрено евакуйовано з міркувань безпеки. Про це повідомляється на офіційній сторінці аеропорту в соцмережі X (Twitter).

Рейси на кордоні Франції та Швейцарії були припинені, а термінал закритий.

За годину компанія поінформувала про відновлення роботи аеропорту.

«Аеропорт знову відкрився, польоти поступово відновлюються. Пасажирів просмсо зв’язатися зі своєю авіакомпанією, щоб отримати інформацію про свій рейс», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що під час відкриття Олімпійських ігор у Парижі залізниці Франції зіткнулися із кількома актами саботажу. Вранці 26 липня сотні пасажирів у Парижі з’ясували, що їхні потяги не можуть відправитися. Згодом оператор залізниці SNCF заявив, що вночі на мережі залізниці скоїли низку умисних пошкоджень у різних місцях.

До слова, погода теж сьогодні може суттєво зруйнувати плани відвідувачів Олімпіади. У день церемонії відкриття Олімпіади у Парижі очікуються сильні опади. Найсильніші дощі будуть саме ввечері.