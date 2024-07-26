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День відкриття Олімпіади: «масована атака» на залізницю зірвала плани 800 тисяч пасажирів

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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День відкриття Олімпіади: «масована атака» на залізницю зірвала плани 800 тисяч пасажирів
Пасажирам французької залізниці запропонували безкоштовно обміняти квиток
фото із відкритих джерел

Figaro: у Франції стався збій у роботі швидкісних поїздів у день відкриття Олімпіади

Під час відкриття Олімпійських ігор у Парижі залізниці Франції зіткнулися із кількома актами саботажу. Про це повідомляє Le Figaro.

Вранці 26 липня сотні пасажирів у Парижі з’ясували, що їхні потяги не можуть відправитися. Згодом оператор залізниці SNCF заявив, що вночі на мережі залізниці скоїли низку умисних пошкоджень у різних місцях; інциденти припали на перший день Олімпійських ігор.

Мережа швидкісних поїздів (TGV) була паралізована через підпали на трьох лініях: Атлантичній, Північній та Східній. Це призвело до серйозних затримок у роботі транспорту. Керівництво залізниці Франції назвало подію «масованою атакою, яка паралізувала мережу TGV».

Як пише BFMTV, міністр транспорту Патріс Вергріт заявив, що «усі наявні факти вказують на умисні дії». «Це ті самі години, знайдені авто і особи, які втекли – зокрема на південному сході, запалювальні речовини, виявлені на місці», – заявив він. Міністр продовжив, що розслідування триває, проте «усе вказує на те, що це зловмисні підпали». 

 Le Figaro зазначає, що пасажирам рекомендується відкласти поїздку і не відвідувати станцію, помінявши безкоштовно або повернувши квиток.Ремонтні бригади вже прибули на місце події, але роботи триватимуть щонайменше весь вихідний. Проблеми з транспортом також спостерігаються на вокзалі Монпарнас у Парижі, що викликає невдоволення серед туристів у соцмережах.

Очільниця столичного регіону Валері Пекресс так само засудила інциденти, назвавши їх «масовою скоординованою атакою», та похвалила співробітників залізниці, які не дали зловмисникам довести задум до кінця на південно-східній лінії. 

Вона сказала, що лише у п’ятницю постраждають плани 250 тисяч мандрівників. Влада і транспортні компанії готують альтернативні маршрути та способи доїзду, а мандрівників, які мають квитки на потяги, закликають не їхати на вокзал.  

Директор оператора залізниці SNCF Жан-П’єр Фаранду заявив, що компанія задіє усі свої можливості для того, щоб якнайшвидше подолати проблему. За його словами, постраждають плани 800 тисяч пасажирів. 

Нагадаємо погода  теж сьогодні може суттєво зруйнувати плани відвідувачів Олімпіади. У день церемонії відкриття Олімпіади у Парижі очікуються сильні опади.  Найсильніші дощі будуть саме ввечері. 

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Теги: Олімпіада Франція потяг вокзал розслідування міністр

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