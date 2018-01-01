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    «Олімпік» може підсилитися двома французами

    Абубакар Гассама та Шейк Діарра перебувають на перегляді у донецькому клубі
    На перегляді в «Олімпіку» перебувають французький центрбек Абубакар Гассама, а також його співвітчизник Шейк Діарра. Обидва футболісти наразі тренуються з командою на другому тренувальному зборі у Туреччині. 23-річний Гассама є вихованцем «Ренна», але за головну команду клубу ніколи не грав. Останнім місцем його роботи був
    • Сьогодні, 09:34
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    Шейк Діарра. Фото &laquo;Олімпік&raquo;
    Шейк Діарра. Фото «Олімпік»

    Абубакар Гассама та Шейк Діарра перебувають на перегляді у донецькому клубі

    На перегляді в «Олімпіку» перебувають французький центрбек Абубакар Гассама, а також його співвітчизник Шейк Діарра.

    Обидва футболісти наразі тренуються з командою на другому тренувальному зборі у Туреччині.

    23-річний Гассама є вихованцем «Ренна», але за головну команду клубу ніколи не грав. Останнім місцем його роботи був представник другої ліги Румунії «Дунаря» Калараші. Також у своїй кар'єрі француз виступав за аматорський бельгійський клуб «Расинг Мехелен».

    24-річний форвард Діарра останнім часом грав за молдавську «Дачію», у складі якої забив 9 голів у 19-ти матчах минулого сезону місцевого чемпіонату. Раніше він також виступав за румунські «Оцелул» і «Петролул», а на батьківщині захищав кольори «Діжона».

    Також на перегляді в «Олімпіку» залишаються нігерієць Абдул і бразилець Джонатан, які працювали з командою ще на першому зборі.

    На другому зборі у Туреччині команді Романа Санжара належить зіграти ще три спаринги. Суперниками будуть чеський «Баник» (6 лютого), казахстанський «Кайсар» (9 лютого) й угорський «Пакші» (13 лютого).

    Джерело: sportarena.com

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