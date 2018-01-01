«Олімпік» може підсилитися двома французами

Абубакар Гассама та Шейк Діарра перебувають на перегляді у донецькому клубі

На перегляді в «Олімпіку» перебувають французький центрбек Абубакар Гассама, а також його співвітчизник Шейк Діарра. Обидва футболісти наразі тренуються з командою на другому тренувальному зборі у Туреччині. 23-річний Гассама є вихованцем «Ренна», але за головну команду клубу ніколи не грав. Останнім місцем його роботи був



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Шейк Діарра. Фото «Олімпік»

Абубакар Гассама та Шейк Діарра перебувають на перегляді у донецькому клубі

На перегляді в «Олімпіку» перебувають французький центрбек Абубакар Гассама, а також його співвітчизник Шейк Діарра.

Обидва футболісти наразі тренуються з командою на другому тренувальному зборі у Туреччині.

23-річний Гассама є вихованцем «Ренна», але за головну команду клубу ніколи не грав. Останнім місцем його роботи був представник другої ліги Румунії «Дунаря» Калараші. Також у своїй кар'єрі француз виступав за аматорський бельгійський клуб «Расинг Мехелен».

24-річний форвард Діарра останнім часом грав за молдавську «Дачію», у складі якої забив 9 голів у 19-ти матчах минулого сезону місцевого чемпіонату. Раніше він також виступав за румунські «Оцелул» і «Петролул», а на батьківщині захищав кольори «Діжона».

Також на перегляді в «Олімпіку» залишаються нігерієць Абдул і бразилець Джонатан, які працювали з командою ще на першому зборі.

На другому зборі у Туреччині команді Романа Санжара належить зіграти ще три спаринги. Суперниками будуть чеський «Баник» (6 лютого), казахстанський «Кайсар» (9 лютого) й угорський «Пакші» (13 лютого).

Джерело: sportarena.com