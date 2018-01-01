«Олімпік» на зборах в Туреччині переграв «Стяуа»
- Сьогодні, 18:27
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Фото: ФК Олімпік
Дубль на рахунку Біленького
«Олімпік» зіграв свій перший товариський матч на тренувальних зборах в Туреччині.
18 січня підопічні Романа Санжара обіграли титулований румунський клуб «Стяуа», інформує прес-служба донецької команди.
Товариський матч з футболу
ФК «Стяуа» (Бухарест, Румунія) - ФК «Олімпік» (Донецьк, Україна) - 1:2 (1:0)
Голи: 1:0 - Ман (36), 1:1 - Біленький (53), 1:2 - Біленький (69)
«Олімпік»: Махарадзе (Кичак, 46), Кулінич (Надірадзе, 81), Кравченко (Щасливцев, 46), Еммерсон (Парцванія, 46), Еріксен (Очігава, 46), Коберідзе (Цимбалюк, 46), Доронін (Абдул, 46), Котляров (Пасич, 31, Козлов, 81), Айвазян (Велієв, 31, Біленький, 46), Пасич (Сондей, 62), Амаду (Хомутов, 46)