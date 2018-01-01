«Олімпік» оголосив про підписання контрактів відразу з трьома футболістами

У донецький клуб перейшли брати Пасічи та Сергій Кулинич

Склад футбольного клубу «Олімпік» поповнили брати-близнюки Геннадій і Євген Пасічи. Футболісти здатні зіграти як у півзахисті, так і в обороні. Вони підписали з донецьким клубом контракти строком на два роки, інформує офіційний сайт команди. Геннадій вибрав собі футболку з номером 41, а Євген виступатиме під 42-м номером. Брати



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Брати Пасічи. Фото ФК «Олімпік»

У донецький клуб перейшли брати Пасічи та Сергій Кулинич

Склад футбольного клубу «Олімпік» поповнили брати-близнюки Геннадій і Євген Пасічи.

Футболісти здатні зіграти як у півзахисті, так і в обороні. Вони підписали з донецьким клубом контракти строком на два роки, інформує офіційний сайт команди.

Геннадій вибрав собі футболку з номером 41, а Євген виступатиме під 42-м номером.

Брати Пасічи є вихованцями кам’янського футболу. У 17 років підписали професійні контракти з «Дніпром», але за першу команду так і не провели жодного матчу – виступали за «Дніпро-2».

З 2014 року захищали кольори охтирського «Нафтовика». Останнім клубом братів Пасічів був рівненський «Верес».

Також кольори донецької команди буде захищати 23-річний універсал Сергій Кулинич. З гравцем підписано контракт терміном на два роки.

В «Олімпіку» він виступатиме під номером 95.

Кулинич є вихованцем запорізького футболу, пройшов школу «Металурга». Взимку 2016 року залишив «Металург» і перебрався у білоруський ФК «Мінськ».

Свого часу притягувався до ігор молодіжної збірної України (U-20), яку очолював Олександр Петраков. Однак у заявку команди на ЧС-2015 так і не потрапив.