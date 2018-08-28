«Олімпік» орендував футболіста у першолігової «Зірки»



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Фото ФК «Олімпік»

Дмитро Білоног до кінця сезону гратиме за донецький колектив

Атакувальну лінію «Олімпіка» посилив півзахисник «Зірки» Дмитро Білоног.

З 23-річним футболістом укладено орендну угоду до кінця сезону-2017/18 з правом викупу, інформує офіційний сайт донецького клубу.

Білоног народився 26 травня 1995 року у Черкасах. Зріст / вага: 184 / 82. Амплуа: атакувальний півзахисник.

Попередні клуби: «Шахтар» (Донецьк), «Урал» (Єкатеринбург, Росія), «Зірка» (Кропивницький).

Новачок «Олімпіка» є вихованцем академії донецького «Шахтаря», де займався з 12-ти років.

У складі першої команди так і не зіграв, але багато часу провів у «Шахтарі-3», за який відіграв 34 матчі у другій лізі та забив 10 м'ячів.

Пограв у російській прем'єр-лізі за «Урал» (три матчі), а останнім часом захищав кольори «Зірки» з Кропивницького.

В елітному українському дивізіоні провів 30 матчів і забив шість голів. Виступав за різні юнацькі збірні України.