«Олімпік» підсилився вихованцем академії київського «Динамо»
- Сьогодні, 16:57
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Артем Щедрий перебрався у донецький колектив
Черговим новачком донецького «Олімпіка» цієї зими став півзахисник Артем Щедрий.
З 25-річним футболістом укладено контракт терміном на два роки, інформує офіційний сайт донецького клубу.
У складі нової для себе команди новачок виступатиме під номером 11.
Щедрий народився 9 листопада 1992 року у Бериславі (Херсонська обл.). Зріст - 182 см, вага - 77 кг.
Попередніми клубами Артема були «Динамо-2» (Київ), «Волинь» (Луцьк), «Зірка» (Кропивницький), ФК «Олександрія»
Артем у 14-річному віці перебрався до Донецька, в академію «Олімпіка». У школі клубу вінгер займався під керівництвом Валентина Авдєєва протягом двох років, а потім перебрався в академію київського «Динамо».
У складі першої команди «біло-синіх» Щедрому дебютувати так і не вдалося, але він пограв у молодіжній команді киян і «Динамо-2».
У Прем'єр-лізі дебютував у футболці луцької «Волині», за яку провів всього один матч.
Потім протягом трьох років захищав кольори «Зірки», з якою виграв Першу лігу.
Останні півроку провів в «Олександрії», проте пошкодження коліна не дозволило футболістові провести хоча б один матч у складі першої команди «містян».
Свого часу Щедрий грав за різні юнацькі команди України. В цілому на його рахунку 11 матчів у складі «синьо-жовтих».