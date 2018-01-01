«Олімпік» підсилився вихованцем академії київського «Динамо»

Артем Щедрий перебрався у донецький колектив

Черговим новачком донецького «Олімпіка» цієї зими став півзахисник Артем Щедрий. З 25-річним футболістом укладено контракт терміном на два роки, інформує офіційний сайт донецького клубу. У складі нової для себе команди новачок виступатиме під номером 11. Щедрий народився 9 листопада 1992 року у Бериславі (Херсонська обл.). Зріст -



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Артем Щедрий. Фото ФК «Олімпік»

Артем Щедрий перебрався у донецький колектив

Черговим новачком донецького «Олімпіка» цієї зими став півзахисник Артем Щедрий.

З 25-річним футболістом укладено контракт терміном на два роки, інформує офіційний сайт донецького клубу.

У складі нової для себе команди новачок виступатиме під номером 11.

Щедрий народився 9 листопада 1992 року у Бериславі (Херсонська обл.). Зріст - 182 см, вага - 77 кг.

Попередніми клубами Артема були «Динамо-2» (Київ), «Волинь» (Луцьк), «Зірка» (Кропивницький), ФК «Олександрія»

Артем у 14-річному віці перебрався до Донецька, в академію «Олімпіка». У школі клубу вінгер займався під керівництвом Валентина Авдєєва протягом двох років, а потім перебрався в академію київського «Динамо».

У складі першої команди «біло-синіх» Щедрому дебютувати так і не вдалося, але він пограв у молодіжній команді киян і «Динамо-2».

У Прем'єр-лізі дебютував у футболці луцької «Волині», за яку провів всього один матч.

Потім протягом трьох років захищав кольори «Зірки», з якою виграв Першу лігу.

Останні півроку провів в «Олександрії», проте пошкодження коліна не дозволило футболістові провести хоча б один матч у складі першої команди «містян».

Свого часу Щедрий грав за різні юнацькі команди України. В цілому на його рахунку 11 матчів у складі «синьо-жовтих».