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    «Олімпік» проводить голосування за нову емблему клубу (фото)

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    «Олімпік» проводить голосування за нову емблему клубу (фото)

    Голосування проводиться з 10 по 20 вересня

    «Олімпік» оголосив про початок голосування за нову емблему клубу.

    Донеччани отримали понад 100 листів з варіантами нового логотипу, з яких вибрали сім.

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    Автори варіантів нового логотипу:

    1. Олексій Редкоус (Харків), емблема з факелом і стилізованими буквами ОД;

    2. Тимур Зінатуллін (Уфа, Росія), концепт з левом і м'ячем;

    3. Олег Шатолюк (Тернопільська обл.), Лев на м'ячі;

    4. Дмитро Штрайс (Донецьк), його логотип представлений з трояндами, в британському стилі;

    5. Олег Штокалюк (Тернопільська обл.), Лев і терикони;

    6. Дар'я Бовенко (Маріуполь), ще один варіант з трояндами, символом Донецька;

    7. Іван Остапов (Кривий Ріг), логотип в стилі мінімалізм;

    Голосування проводиться з 10 по 20 вересня.

    Після голосування експертна комісія в особі керівників клубу, тренерського штабу і футболістів прийме рішення, хто переміг в конкурсі.

    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Олімпік
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