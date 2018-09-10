«Олімпік» проводить голосування за нову емблему клубу (фото)



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Голосування проводиться з 10 по 20 вересня

«Олімпік» оголосив про початок голосування за нову емблему клубу.

Донеччани отримали понад 100 листів з варіантами нового логотипу, з яких вибрали сім.

Автори варіантів нового логотипу:

1. Олексій Редкоус (Харків), емблема з факелом і стилізованими буквами ОД;

2. Тимур Зінатуллін (Уфа, Росія), концепт з левом і м'ячем;

3. Олег Шатолюк (Тернопільська обл.), Лев на м'ячі;

4. Дмитро Штрайс (Донецьк), його логотип представлений з трояндами, в британському стилі;

5. Олег Штокалюк (Тернопільська обл.), Лев і терикони;

6. Дар'я Бовенко (Маріуполь), ще один варіант з трояндами, символом Донецька;

7. Іван Остапов (Кривий Ріг), логотип в стилі мінімалізм;

Голосування проводиться з 10 по 20 вересня.

Після голосування експертна комісія в особі керівників клубу, тренерського штабу і футболістів прийме рішення, хто переміг в конкурсі.