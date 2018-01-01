«Олімпік» у контрольному матчі здолав «Кайсар» з Казахстану

Перемогу донеччанам принесли Г. Пасіч і Біленький

«Олімпік» здобув третю перемогу поспіль на зимових зборах і третій матч не пропускає. Поступово підготовка команди до чемпіонату виходить на фінішну пряму, гравці отримують більше ігрового часу, інформує офіційний сайт донецького клубу. «Олімпійці» двічі відзначилися до перерви, забезпечивши собі комфортну перевагу. Після



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Фото ФК «Олімпік»

Перемогу донеччанам принесли Г. Пасіч і Біленький

«Олімпік» здобув третю перемогу поспіль на зимових зборах і третій матч не пропускає.

Поступово підготовка команди до чемпіонату виходить на фінішну пряму, гравці отримують більше ігрового часу, інформує офіційний сайт донецького клубу.

«Олімпійці» двічі відзначилися до перерви, забезпечивши собі комфортну перевагу.

Після перерви тренерський штаб провів низку замін, «Кайсар» зміг перехопити ініціативу і кілька разів міг забивати.

В атаці ж у «Олімпіка» теж не все клеїлося, хоча і небезпечні контратаки іноді проводити вдавалося. Проте, забити ще підопічні Романа Санжара не змогли, але і не пропустили

Товариський матч з футболу

«Кайсар» (Казахстан) – «Олімпік» (Донецьк) – 0:2 (0:2)

Голи: Г. Пасіч (7), Біленький (13).

«Олімпік»: Кичак, Кулинич (Очігава, 46), Парцванія, Еммерсон, Є. Пасіч (Міщенко, 46), Хомутов (Цимбалюк, 46), Вакуленко, Леонідас (Діарра, 46), Сондей (Надірадзе, 80), Г . Пасіч (Щедрий, 60), Біленький (Джонатан, 60).