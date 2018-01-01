«Олімпік» визначився з трьома суперниками на зборах у Туреччині

Четвертий суперник поки невідомий

«Олімпік» запланував проведення чотирьох спарингів на турецьких зборах та вже визначився із трьома суперниками. Суперниками команди Романа Санжара на других трецьких зборах стануть чеський «Банік» (6 лютого), «Кайсар» (Казахстан, 9 лютого) та «Пакш» (Угорщина, 13 лютого), інформує офіційний сайт



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Головний тренер Олімпіка Роман Санжар. Фото: ФК Олімпік

Четвертий суперник поки невідомий

«Олімпік» запланував проведення чотирьох спарингів на турецьких зборах та вже визначився із трьома суперниками.

Суперниками команди Романа Санжара на других трецьких зборах стануть чеський «Банік» (6 лютого), «Кайсар» (Казахстан, 9 лютого) та «Пакш» (Угорщина, 13 лютого), інформує офіційний сайт «Олімпіка.

Поки що невідомий суперник донеччан на найближчий товариський поєдинок, який запланований на 3 лютого.

Зазначимо, що «Олімпік» вирушає на другий збір вже 30 січня, та пробуде в Туреччині до 15 лютого.

Перший офіційний матч 2018 року «Олімпік» проведе проти «Динамо».

Поєдинок запланований на 18 лютого.