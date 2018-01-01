«Олімпік» здобув впевнену перемогу над «Трепчою» у товариському матчі

«Олімпік» з перших хвилин повів з рахунком 2:0

3 лютого « Олімпік» провів черговий спаринг на зборі в Туреччині. Суперником команди Романа Санжара був клуб «Трепча» з Косово. Не встигла гра набрати хід, як «Олімпік» повів з рахунком 2:0. Дубль на рахунку Станіслава Біленького. Спочатку форвард замкнув подачу зі штрафного від Хомутова, а потім реалізував



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«Олімпік» – «Трепча». Фото: olimpik.com.ua

«Олімпік» з перших хвилин повів з рахунком 2:0

3 лютого « Олімпік» провів черговий спаринг на зборі в Туреччині. Суперником команди Романа Санжара був клуб «Трепча» з Косово.

Не встигла гра набрати хід, як «Олімпік» повів з рахунком 2:0. Дубль на рахунку Станіслава Біленького. Спочатку форвард замкнув подачу зі штрафного від Хомутова, а потім реалізував пенальті, який заробив Діарра. Про це повідомляє прес-служба клубу.

На 23-й хвилині «Олімпік» залишився в меншості. За фол останньої надії червону картку отримав Еммерсон. На початку другого тайму команда Санжара залишилася удев'ятьох, після того, як Станіслав Біленький також був вилучений - за грубу гру. Його змінює Джонатан.

І навіть в чисельній меншості «Олімпік» не тільки не дав супернику шансу відігратися, але зміг збільшити перевагу. Гол на 75-й хвилині забив Іван Сондей - 3:0.

Товариський матч

«Олімпік» – «Трепча» - 3:0

Голи: Біленький, Сондей(75)