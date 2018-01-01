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    «Олімпік» здобув впевнену перемогу над «Трепчою» у товариському матчі

    «Олімпік» з перших хвилин повів з рахунком 2:0
    3 лютого « Олімпік» провів черговий спаринг на зборі в Туреччині. Суперником команди Романа Санжара був клуб «Трепча» з Косово. Не встигла гра набрати хід, як «Олімпік» повів з рахунком 2:0. Дубль на рахунку Станіслава Біленького. Спочатку форвард замкнув подачу зі штрафного від Хомутова, а потім реалізував
    • Сьогодні, 19:10
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    <span>&laquo;Олімпік&raquo; &ndash; &laquo;Трепча&raquo;. Фото: olimpik.com.ua</span>
    «Олімпік» – «Трепча». Фото: olimpik.com.ua

    «Олімпік» з перших хвилин повів з рахунком 2:0

    3 лютого « Олімпік» провів черговий спаринг на зборі в Туреччині. Суперником команди Романа Санжара був клуб «Трепча» з Косово.

    Не встигла гра набрати хід, як «Олімпік» повів з рахунком 2:0. Дубль на рахунку Станіслава Біленького. Спочатку форвард замкнув подачу зі штрафного від Хомутова, а потім реалізував пенальті, який заробив Діарра. Про це повідомляє прес-служба клубу.

    На 23-й хвилині «Олімпік» залишився в меншості. За фол останньої надії червону картку отримав Еммерсон. На початку другого тайму команда Санжара залишилася удев'ятьох, після того, як Станіслав Біленький також був вилучений - за грубу гру. Його змінює Джонатан.

    І навіть в чисельній меншості «Олімпік» не тільки не дав супернику шансу відігратися, але зміг збільшити перевагу. Гол на 75-й хвилині забив Іван Сондей - 3:0.

    Товариський матч

    «Олімпік» – «Трепча» - 3:0

    Голи: Біленький, Сондей(75)

    ГРУ Косово
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