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    Олімпійський чемпіон Абраменко: Не можу в це повірити

    Після змагань українець поділився своїми емоціями від виграної медалі
    На Олімпійських іграх-2018 у Пхьoнчхані були розіграні медалі в чоловічому фристайлі (акробатика). Україну у фіналі акробатики представляв Олександр Абраменко, який завоював золото у цьому виді. Після змагань українець поділився своїми емоціями від виграної медалі. «Сьогодні були важкі змагання, всі стрибали дуже добре. Я старався на повну
    • ГЛАВКОМ
    • Сьогодні, 14:53
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    Олександр Абраменко. Фото: Getty Images
    Олександр Абраменко. Фото: Getty Images

    Після змагань українець поділився своїми емоціями від виграної медалі

    На Олімпійських іграх-2018 у Пхьoнчхані були розіграні медалі в чоловічому фристайлі (акробатика).

    Україну у фіналі акробатики представляв Олександр Абраменко, який завоював золото у цьому виді.

    Після змагань українець поділився своїми емоціями від виграної медалі.

    «Сьогодні були важкі змагання, всі стрибали дуже добре. Я старався на повну силу. Все, що я вмів - сьогодні показав. Не можу в це повірити, ці відчуття неможливо передати», - сказав він.

    Також Олександр зазначив, що саме допомогло йому зійти на першу сходинку п’єдесталу.

    «В нашому спорті дуже важлива удача, щоб все збіглося в потрібний момент. І звісно майстерність ніхто не відміняв, просто потрібно показати цю майстерність у потрібний момент. Я йшов на фінальний стрибок і думав, що хоч би це був найкращий стрибок. І так вийшло – я зробив свій найкращий стрибок», - поділився емоціями українець Абраменко.

    Олімпійські ігри (Олімпіада) Олександр Абраменко
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