Олімпійський чемпіон Абраменко: Не можу в це повірити
- Сьогодні, 14:53
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Після змагань українець поділився своїми емоціями від виграної медалі
На Олімпійських іграх-2018 у Пхьoнчхані були розіграні медалі в чоловічому фристайлі (акробатика).
Україну у фіналі акробатики представляв Олександр Абраменко, який завоював золото у цьому виді.
Після змагань українець поділився своїми емоціями від виграної медалі.
«Сьогодні були важкі змагання, всі стрибали дуже добре. Я старався на повну силу. Все, що я вмів - сьогодні показав. Не можу в це повірити, ці відчуття неможливо передати», - сказав він.
Також Олександр зазначив, що саме допомогло йому зійти на першу сходинку п’єдесталу.
«В нашому спорті дуже важлива удача, щоб все збіглося в потрібний момент. І звісно майстерність ніхто не відміняв, просто потрібно показати цю майстерність у потрібний момент. Я йшов на фінальний стрибок і думав, що хоч би це був найкращий стрибок. І так вийшло – я зробив свій найкращий стрибок», - поділився емоціями українець Абраменко.