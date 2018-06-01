Олімпійський чемпіон Абраменко отримав звання заслуженого майстра спорту України

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Олександр Абраменко (справа). Фото ФЛСУ

Олександр відтепер має ще одне звання

Олімпійський чемпіон 2018 року з фристайлу (акробатика) Олександр Абраменко отримав високе спортивне звання.

Віднині він є заслуженим майстром спорту України.

Про це повідомляє офіційний сайт Федерації лижного спорту України.

Нагадаємо, раніше президент України Петро Порошенко вручив олімпійському чемпіону орден «За заслуги» III ступеня.

А на початку травня у Києві відкрили квіткову клумбу «Олімпійське золото» на честь Олександра Абраменка.

Квіткове панно на транспортній розв'язці біля метро «Лівобережна» створили працівники Комунального підприємства з утримання зелених насаджень Дніпровського району.

Зауважимо, що Абраменко відмовився прийняти російське громадянство.

«Пропозиції були, але давно. Зваживши всі «за» та «проти», вирішив відмовитися. Тому що чужаком бути не хочеться. Перемога вдвічі приємніша, коли ти приносиш її своїй країні. Виступаючи за чужу країну, ти можеш домогтися перемоги для себе, але ніхто за тебе у тебе вдома особливо радіти не буде», - сказав тоді спортсмен.

Нагадаємо, Абраменко став єдиним українським спортсменом, якому вдалося вибороти медаль на Іграх-2018.