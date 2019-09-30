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    Олімпійський чемпіон Кемпбелл: на ЧС в Досі легка атлетика в реанімації

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    Даррен Кемпбелл - Олімпійський чемпіон Кемпбелл: на ЧС в Досі легка атлетика в реанімації
    Даррен Кемпбелл
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    Британець незадоволений рівнем організації чемпіонату світу з легкої атлетики

    Британський олімпійський чемпіон в спринті Даррен Кемпбелл розкритикував організаторів чемпіонату світу з легкої атлетики в Катарі. Йому не подобаються порожні трибуни на стадіоні.

    «Наш вид спорту не розвивається, і коли показують порожні трибуни, йому це не допомагає. Потрібно віддавати чемпіонати світу країнам, у яких будуть заповнені трибуни. Наразі легка атлетика перебуває в реанімації», - передає слова Кемпбелла BBC.

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