Олімпійський чемпіон Кемпбелл: на ЧС в Досі легка атлетика в реанімації



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Даррен Кемпбелл IM

Британець незадоволений рівнем організації чемпіонату світу з легкої атлетики

Британський олімпійський чемпіон в спринті Даррен Кемпбелл розкритикував організаторів чемпіонату світу з легкої атлетики в Катарі. Йому не подобаються порожні трибуни на стадіоні.

«Наш вид спорту не розвивається, і коли показують порожні трибуни, йому це не допомагає. Потрібно віддавати чемпіонати світу країнам, у яких будуть заповнені трибуни. Наразі легка атлетика перебуває в реанімації», - передає слова Кемпбелла BBC.