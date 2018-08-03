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    Олімпійський чемпіон зі Швеції зазнав жахливої травми (фото)

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    Олімпійський чемпіон зі Швеції зазнав жахливої травми (фото)

    Пеппе Фемлінг увігнав собі у ногу лижну палицю

    Олімпійський чемпіон Пеппе Фемлінг отримав серйозну травму перед забігом у гору на лижеролерному фестивалі Blink у Норвегії.

    Під час розминки Фемлінг ухилився від зустрічної машини, не втримав рівновагу й увігнав лижну палицю собі у ногу.

    Через інцидент організатори відклали старт гонки на кілька хвилин, а сам спортсмен був вертольотом доставлений у лікарню.

    «На місці вдалося зрізати палицю з обох кінців, але частина залишилася у нозі. Його повинні прооперувати у лікарні Ставангера. Пеппе весь час перебував у свідомості, міг відповідати на питання. Це жахлива ситуація, але ми з нею впоралися настільки добре, наскільки могли», - зазначив тренер Юхан Хагстрьом.

    Фемлінг виграв золото Олімпіаді-2018 в естафеті. Крім біатлону, Пеппе виступає у лижному спорті, передає Eurosport.

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    Олімпійський чемпіон зі Швеції зазнав жахливої травми (фото)
    Олімпійський чемпіон зі Швеції зазнав жахливої травми (фото)

    Нагадаємо, футболіст збірної Росії з футболу розбив машину за майже 150 тисяч доларів.

    спорт біатлон
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