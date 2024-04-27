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Україна здобула «срібло» на Чемпіонаті Європи з академічного веслування

Христина Жиренко
glavcom.ua
Україна здобула «срібло» на Чемпіонаті Європи з академічного веслування
Наталія Довгодько, Катерина Дудченко, Дарина Верхогляд та Анастасія Коженкова принесли Україні першу нагороду Чемпіонату Європи

Українки поступилися лише чинним чемпіонкам світу

Україна сьогодні, 27 квітня, здобула першу нагороду Чемпіонату Європи-2024 з академічного веслування. Про це інформує Base of Ukrainian sports.

Медальним для нашої країни став перший з двох днів основних фіналів – українки вибороли срібло у жіночій четвірці парній.

Наталія Довгодько, Катерина Дудченко, Дарина Верхогляд та Анастасія Коженкова зі старту почали відриватися від своїх конкуренток, намагаючись одразу зробити заділ.

На першій половині дистанції, 1000 метрів, українки вигравали 10 метрів у команди Швейцарії, однак далі досить серйозно почала тиснути британська четвірка, яка є чинними чемпіонками світу в цій дисципліні.

У підсумку все вирішилося на останніх метрах, де перемогу все ж здобула Британія, а срібло – команда України!

Теги: академічне веслування Дарина Верхогляд Анастасія Коженкова Наталія Довгодько Катерина Дудченко чемпіонат Європи

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