Легендарний Федерер порівняв завершення своєї кар'єри з вагітністю



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«Якщо жінка вагітна, вона народить. Це лише справа часу»

20-разовий переможець Мейджорів 38-річний швейцарець Роджер Федерер розповів, як реагує на слова уболівальників про те, що йому вже пора завершити кар'єру.

«Іноді я дійсно чую подібне. Зазвичай це відбувається після моїх поразок, так що не думаю, що це важливо. Це не змінить мою любов до тенісу. Тільки мій організм може вирішити, як довго я зможу ще грати. Плану щодо завершення кар'єри у мене.

Коли досягаєш певного віку, то немов починається відлік. Зрозуміло, що рано чи пізно це станеться. Це майже як у жінок. Якщо жінка вагітна, вона народить. Це лише справа часу», - наводить слова Федерера Tennis World USA.

У 2019 Роджер виграв турніри в Дубаї, Майамі, Галле та Базелі