Ордець, Дентіньо і Кайоде встигнуть відновитися до старту Ліги чемпіонів
-
Розсилка
В'ячеслав Танковський повернеться в лад не раніше, ніж через два місяці
А ось В'ячеслав Танковський повернеться в лад не раніше, ніж через два місяці
Поступово порожніє лазарет «Шахтаря».
Найближчим часом очікується повернення в загальну групу півзахисника Дентіньо.
Близько двох тижнів для повного відновлення потрібно форварду Оларенваджу Кайоде.
До старту групового етапу Ліги чемпіонів повинен повернутися і захисник Іван Ордець, повідомляє «Футбол 1».
А ось В'ячеслав Танковський повернеться в лад не раніше, ніж через два місяці.
Раніше повідомлялося, що «Шахтар» цікавиться 20-річним центральним півзахисником «Греміо» Матеусом Енріке.
Джерело: ua.tribuna.com