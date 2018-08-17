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    Ордець, Дентіньо і Кайоде встигнуть відновитися до старту Ліги чемпіонів

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    В'ячеслав Танковський повернеться в лад не раніше, ніж через два місяці - Ордець, Дентіньо і Кайоде встигнуть відновитися до старту Ліги чемпіонів
    В'ячеслав Танковський повернеться в лад не раніше, ніж через два місяці

    А ось В'ячеслав Танковський повернеться в лад не раніше, ніж через два місяці

    Поступово порожніє лазарет «Шахтаря».

    Найближчим часом очікується повернення в загальну групу півзахисника Дентіньо.

    Близько двох тижнів для повного відновлення потрібно форварду Оларенваджу Кайоде.

    До старту групового етапу Ліги чемпіонів повинен повернутися і захисник Іван Ордець, повідомляє «Футбол 1».

    А ось В'ячеслав Танковський повернеться в лад не раніше, ніж через два місяці.

    Раніше повідомлялося, що «Шахтар» цікавиться 20-річним центральним півзахисником «Греміо» Матеусом Енріке.

    Джерело: ua.tribuna.com

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