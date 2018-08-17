Ордець, Дентіньо і Кайоде встигнуть відновитися до старту Ліги чемпіонів



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В'ячеслав Танковський повернеться в лад не раніше, ніж через два місяці

А ось В'ячеслав Танковський повернеться в лад не раніше, ніж через два місяці

Поступово порожніє лазарет «Шахтаря».

Найближчим часом очікується повернення в загальну групу півзахисника Дентіньо.

Близько двох тижнів для повного відновлення потрібно форварду Оларенваджу Кайоде.

До старту групового етапу Ліги чемпіонів повинен повернутися і захисник Іван Ордець, повідомляє «Футбол 1».

А ось В'ячеслав Танковський повернеться в лад не раніше, ніж через два місяці.

Раніше повідомлялося, що «Шахтар» цікавиться 20-річним центральним півзахисником «Греміо» Матеусом Енріке.

Джерело: ua.tribuna.com