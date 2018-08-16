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    «Шахтар» придивляється до ще одного молодого бразильського футболіста (відео)

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    «Шахтар» придивляється до ще одного молодого бразильського футболіста (відео)

    Мова йде про Матеуса Енріке

    «Шахтар» цікавиться 20-річним центральним півзахисником «Греміо» Матеусом Енріке.

    Про це повідомляє бразильський спортивний журналіст Бруно Раваццолі.

    «Гірники» вийшли на зв'язок з представниками гравця, але офіційної пропозиції поки не надходило.

    Контракт Енріке з «Греміо» закінчується 31 грудня 2018 року.

    Таким чином, він може підписати попередній контракт з будь-яким клубом вже зараз.

    У цьому сезоні за «Греміо» футболіст провів три матчі.

    Джерело: Tribuna.com

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