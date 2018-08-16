«Шахтар» придивляється до ще одного молодого бразильського футболіста (відео)



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Мова йде про Матеуса Енріке

«Шахтар» цікавиться 20-річним центральним півзахисником «Греміо» Матеусом Енріке.

Про це повідомляє бразильський спортивний журналіст Бруно Раваццолі.

Shakhtar Donetsk sondou o volante Matheus Henrique. Contato com representantes do jogador. Por enquanto, time ucraniano não formalizou proposta para o Grêmio. @EsporteBandRS — Bruno Ravazzolli (@RavazzolliBruno) 16 серпня 2018 р.

«Гірники» вийшли на зв'язок з представниками гравця, але офіційної пропозиції поки не надходило.

Контракт Енріке з «Греміо» закінчується 31 грудня 2018 року.

Таким чином, він може підписати попередній контракт з будь-яким клубом вже зараз.

У цьому сезоні за «Греміо» футболіст провів три матчі.

Джерело: Tribuna.com