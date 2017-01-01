Орендований гравець «Ворскли» Матвієнко повернеться в «Шахтар»
- Сьогодні, 15:14
-
Розсилка
Микола Матвієнко. Фото: Getty Images
У першій частині сезону захисник увійшов в ТОП-10 гравців Прем'єр-лігиЗахисник «Шахтаря» Микола Матвієнко, який на правах оренди виступав за «Ворсклу», швидше за все, повернеться в свій клуб.
У полтавській команді не приховують, що зайняті пошуком нового лівого захисника, а значить, Микола вже не буде грати під керівництвом Василя Сачка.
У першій частині сезону захисник увійшов в ТОП-10 гравців Прем'єр-ліги за кількістю виграних єдиноборств, а показник його вдалих відборів становить 75%.
Нагадаємо, що цієї зими «Ворсклу» також покинув хавбек Юрій Ткачук.
Джерело: zbirna.com