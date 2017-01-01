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    Орендований гравець «Ворскли» Матвієнко повернеться в «Шахтар»

    У першій частині сезону захисник увійшов в ТОП-10 гравців Прем'єр-ліги
    Захисник «Шахтаря» Микола Матвієнко, який на правах оренди виступав за «Ворсклу», швидше за все, повернеться в свій клуб. У полтавській команді не приховують, що зайняті пошуком нового лівого захисника, а значить, Микола вже не буде грати під керівництвом Василя Сачка. У першій частині сезону захисник увійшов в ТОП-10
    • Сьогодні, 15:14
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    Микола Матвієнко. Фото: Getty Images
    Микола Матвієнко. Фото: Getty Images

    У першій частині сезону захисник увійшов в ТОП-10 гравців Прем'єр-ліги

    Захисник «Шахтаря» Микола Матвієнко, який на правах оренди виступав за «Ворсклу», швидше за все, повернеться в свій клуб.

    У полтавській команді не приховують, що зайняті пошуком нового лівого захисника, а значить, Микола вже не буде грати під керівництвом Василя Сачка.

    У першій частині сезону захисник увійшов в ТОП-10 гравців Прем'єр-ліги за кількістю виграних єдиноборств, а показник його вдалих відборів становить 75%.

    Нагадаємо, що цієї зими «Ворсклу» також покинув хавбек Юрій Ткачук.

    Джерело: zbirna.com

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