Орендований гравець «Ворскли» Матвієнко повернеться в «Шахтар»

У першій частині сезону захисник увійшов в ТОП-10 гравців Прем'єр-ліги

Захисник «Шахтаря» Микола Матвієнко, який на правах оренди виступав за «Ворсклу», швидше за все, повернеться в свій клуб. У полтавській команді не приховують, що зайняті пошуком нового лівого захисника, а значить, Микола вже не буде грати під керівництвом Василя Сачка. У першій частині сезону захисник увійшов в ТОП-10



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Микола Матвієнко. Фото: Getty Images

У першій частині сезону захисник увійшов в ТОП-10 гравців Прем'єр-ліги

Захисник «Шахтаря» Микола Матвієнко, який на правах оренди виступав за «Ворсклу», швидше за все, повернеться в свій клуб.

У полтавській команді не приховують, що зайняті пошуком нового лівого захисника, а значить, Микола вже не буде грати під керівництвом Василя Сачка.

У першій частині сезону захисник увійшов в ТОП-10 гравців Прем'єр-ліги за кількістю виграних єдиноборств, а показник його вдалих відборів становить 75%.

Нагадаємо, що цієї зими «Ворсклу» також покинув хавбек Юрій Ткачук.

Джерело: zbirna.com