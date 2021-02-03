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    Організатори презентували правила проведення Олімпіади в Токіо під час пандемії

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    Організатори презентували правила проведення Олімпіади в Токіо під час пандемії

    Олімпійські ігри відбудуться з 23до 8 серпня

    Організатори представили правила проведення Олімпіади в Токіо під час пандемії коронавірусу. Вони доступні на офіційному сайті змагань.

    Зокрема, спортсмени повинні використовувати додаток, в якому відзвітують про самопочуття. Їм також слід уникати фізичного контакту з оточуючими, включаючи рукостискання, і дотримуватися соціальної дистанцію в два метри.
    Крім того, атлети не зможуть приходити на трибуни в якості глядачів, а за два тижні до поїздки в Токіо повинні будуть надати негативний тест на коронавірус. Уточнюється, що в складанні правил брали участь Міжнародний олімпійський комітет, Міжнародний паралімпійський комітет і оргкомітет Ігор.

    У листопаді 2020 року був названо умова для відвідин уболівальниками Олімпіади в Токіо. Уточнювалося, що на трибуни можна буде потрапити лише з довідкою про пройдену вакцинації від коронавируса.

    Нагадаємо, березні 2020 року було вирішено, що Олімпійські ігри 2020 проведуть влітку 2021 року у зв'язку з несприятливою епідеміологічною ситуацією в світі через пандемію.

    Вони повинні початися 23 липня і триватиме до 8 серпня.

    Теги: Олімпійські ігри (Олімпіада) Японія Міжнародний олімпійський комітет коронавірус
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