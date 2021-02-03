Організатори презентували правила проведення Олімпіади в Токіо під час пандемії

Олімпійські ігри відбудуться з 23до 8 серпня

Організатори представили правила проведення Олімпіади в Токіо під час пандемії коронавірусу. Вони доступні на офіційному сайті змагань.

Зокрема, спортсмени повинні використовувати додаток, в якому відзвітують про самопочуття. Їм також слід уникати фізичного контакту з оточуючими, включаючи рукостискання, і дотримуватися соціальної дистанцію в два метри.

Крім того, атлети не зможуть приходити на трибуни в якості глядачів, а за два тижні до поїздки в Токіо повинні будуть надати негативний тест на коронавірус. Уточнюється, що в складанні правил брали участь Міжнародний олімпійський комітет, Міжнародний паралімпійський комітет і оргкомітет Ігор.

У листопаді 2020 року був названо умова для відвідин уболівальниками Олімпіади в Токіо. Уточнювалося, що на трибуни можна буде потрапити лише з довідкою про пройдену вакцинації від коронавируса.

Нагадаємо, березні 2020 року було вирішено, що Олімпійські ігри 2020 проведуть влітку 2021 року у зв'язку з несприятливою епідеміологічною ситуацією в світі через пандемію.

Вони повинні початися 23 липня і триватиме до 8 серпня.