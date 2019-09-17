Організатори презентували талісман Олімпіади-2022
Бін Двень Двень - талісман Олімпіади-2022
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Символом зимової Олімпіади обрано традиційну китайську панду
Організаційний комітет зимової Олімпіади-2022 в Пекіні презентував талісмана змагань.
Ним стала панда Бін Двень Двень.
«Маючи крижаний костюм, золоте серце та любов до усіх зимових видів спорту, ця панда готова поділитися справжнім духом Олімпійських ігор з усім світом», - стверджують організатори.
Зимова Олімпіада в Пекіні 2022 року відбуватиметься з 4 по 20 лютого.