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    Організатори презентували талісман Олімпіади-2022

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    Бін Двень Двень - талісман Олімпіади-2022 - Організатори презентували талісман Олімпіади-2022
    Бін Двень Двень - талісман Олімпіади-2022
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    Символом зимової Олімпіади обрано традиційну китайську панду

    Організаційний комітет зимової Олімпіади-2022 в Пекіні презентував талісмана змагань.

    Ним стала панда Бін Двень Двень.

    «Маючи крижаний костюм, золоте серце та любов до усіх зимових видів спорту, ця панда готова поділитися справжнім духом Олімпійських ігор з усім світом», - стверджують організатори.

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    Зимова Олімпіада в Пекіні 2022 року відбуватиметься з 4 по 20 лютого.

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