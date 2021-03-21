Останні гонки сезону в біатлоні скасовані через шторм

Мас-старти на заключному етапі Кубку світу пройдуть увечері

В шведському Остерсунді сьогодні мали відбутися гонки з масовим стартом. Це – останні перегони сезону. Проте їх довелося перенести на більш пізній час.

Новий час початку перегонів - 16:30 у жінок і 18:15 у чоловіків, повідомив Міжнародний союз біатлоністів. Причиною перенесення став сильний вітер в Остерсунді. В місті також оголошено штормове попередження.

Гонки в Остерсунді можуть скасувати

У чоловічому мас-старті сьогодні має визначитися володар «Великого кришталевого глобуса». Якщо гонка не відбудеться, то ним стане Стурла Холм Легрейд, який випередить співвітчизника Йоханнеса Бьо всього на одне очко (1005 проти 1004). Бьо напередодні сказав, що скасування стане для нього особистою катастрофою. У жінок дострокову перемогу в заліку КМ здобула норвежка Тіріл Екгофф.

Україну в мас-стартах представлять Юлія Джима та Дмитро Підручний.



