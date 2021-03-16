Легендарний біатлоніст Пайффер завершив кар’єру

Німецький спортсмен здобув дві золоті олімпійські нагороди і п’ять разів вигравав чемпіонат світу

Легендарний Арнд Пайффер заявив, що завершує професійну спортивну кар'єру. Про це спортсмен повідомив на своїй сторінці в «Фейсбуці». Він не візьме участь у заключному етапі Кубку світу в шведському Естерсунді. У заліку поточного сезону Пайффер знаходиться на 11-му місці.

«Як ви розумієте, це непросте рішення після такої довгої кар'єри. Але для мене давно було зрозуміло, що ідеальний час для її закінчення настане після цього сезону. Цієї зими я все ще радів хорошим перегонам і успіхам, і це прекрасно – закінчити, відчуваючи себе конкурентоспроможним.

Протягом останніх 13 зим я був частиною німецької команди, переживаючи при цьому багато незвичайних і емоційних моментів. Діапазон варіювався від солодких успіхів до гірких поразок і всього, що між ними. Спорт сформував мене. Моя сердечна подяка всім, хто підтримав нашу команду і мене», - написав Пайффер.

33-річний Арнд Пайффер – дворазовий олімпійський чемпіон (Сочі-2014 в естафеті і Пхенчхан-2018 в спринті), п'ятиразовий чемпіон світу.