На Кубку світу з біатлону встановили унікальне досягнення

Шістдесят спортсменок фінішували в межах 1 хвилини й 48 секунд

Спринтерська гонка на останньому етапі Кубку світу в шведському Остерсунді у жінок стала історичною. Дистанція між 1-м і 60-м місцями склала всього 1:47,8, що є найвищим за щільністю результатів інтервальним стартом у жінок в гонках Кубка світу, чемпіонатів світу та Олімпійських ігор. Попередній рекорд, що тримався більше п'яти років, побитий відразу на 8 секунд.

Найкраща українка Олена Підгрушна фінішувала лише 35-ю, але з відставанням у 1 хвилину й 9 секунд.

Цікаво, що в десятці найбільш щільних спринтів (а індивідуальні гонки такою щільністю результатів не відрізнялися) є ще дві гонки, що пройшли в березні цього року – спринти в Нове-Мєсто (1:59,3; 2:03,00). А ще - грудневий спринт в Хохфільцені (1:55,6), повідомляє biathlon.com.ua. Це говорить про те, що конкуренція в жіночому біатлоні виходить на новий рівень і наближається до чоловічих показників.

Цікаво, що якраз у чоловіків нинішній сезон змін в топ-десятку не вніс. І взагалі, «найсвіжіший» старт в топ-десятці за щільністю результатів датується січнем 2019 року (1:55,7). А рекорд тут встановили 15 січня 1994 року (1:35,3).