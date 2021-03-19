  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    На Кубку світу з біатлону встановили унікальне досягнення

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    В Остерсунді біатлоністи показали дуще щільні результати - На Кубку світу з біатлону встановили унікальне досягнення
    В Остерсунді біатлоністи показали дуще щільні результати
    фото з відкритих джерел

    Шістдесят спортсменок фінішували в межах 1 хвилини й 48 секунд

    Спринтерська гонка на останньому етапі Кубку світу в шведському Остерсунді у жінок стала історичною. Дистанція між 1-м і 60-м місцями склала всього 1:47,8, що є найвищим за щільністю результатів інтервальним стартом у жінок в гонках Кубка світу, чемпіонатів світу та Олімпійських ігор. Попередній рекорд, що тримався більше п'яти років, побитий відразу на 8 секунд.

    Найкраща українка Олена Підгрушна фінішувала лише 35-ю, але з відставанням у 1 хвилину й 9 секунд.

    Цікаво, що в десятці найбільш щільних спринтів (а індивідуальні гонки такою щільністю результатів не відрізнялися) є ще дві гонки, що пройшли в березні цього року – спринти в Нове-Мєсто (1:59,3; 2:03,00). А ще - грудневий спринт в Хохфільцені (1:55,6), повідомляє biathlon.com.ua. Це говорить про те, що конкуренція в жіночому біатлоні виходить на новий рівень і наближається до чоловічих показників.

    Цікаво, що якраз у чоловіків нинішній сезон змін в топ-десятку не вніс. І взагалі, «найсвіжіший» старт в топ-десятці за щільністю результатів датується січнем 2019 року (1:55,7). А рекорд тут встановили 15 січня 1994 року (1:35,3).

    Читайте також:

    Теги: біатлон Кубок світу
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies