Останнім клубом Ібрагімовича може стати «Мальме»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото взяте з сайту rsport.ria.ru

Ібрагімович може завершити кар'єру у шведському клубі, де і розпочинав свій шлях

Шведський форвард «Лос-Анджелес Гелаксі» Златан Ібрагімович розмірковує щодо завершення кар'єри на батьківщині.

«Так, мене запросили до «Мальме», хочуть повернути мене додому, щоб я спокійно закінчив кар'єру. Я обмірковую пропозицію, поки що не закриваю двері.

Коли я починав кар'єру у Мальме, мені говорили, що я не буду забивати багато голів. Але, гадаю, я вмію це робити: я забив 500 голів – божевільна цифра для будь-якого гравця», – цитує Ібрагімовича видання Goal.

36-річний форвард перейшов у «Лос-Анджелес Гелаксі» взимку 2018 року. Наразі команда посідає восьму сходинку у Західній конференції та знаходиться за межами зони плей-офф

Джерело: football24.ua