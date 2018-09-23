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    Останнім клубом Ібрагімовича може стати «Мальме»

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    Фото взяте з сайту rsport.ria.ru - Останнім клубом Ібрагімовича може стати «Мальме»
    Фото взяте з сайту rsport.ria.ru

    Ібрагімович може завершити кар'єру у шведському клубі, де і розпочинав свій шлях

    Шведський форвард «Лос-Анджелес Гелаксі» Златан Ібрагімович розмірковує щодо завершення кар'єри на батьківщині.

    «Так, мене запросили до «Мальме», хочуть повернути мене додому, щоб я спокійно закінчив кар'єру. Я обмірковую пропозицію, поки що не закриваю двері.

    Коли я починав кар'єру у Мальме, мені говорили, що я не буду забивати багато голів. Але, гадаю, я вмію це робити: я забив 500 голів – божевільна цифра для будь-якого гравця», – цитує Ібрагімовича видання Goal.

    36-річний форвард перейшов у «Лос-Анджелес Гелаксі» взимку 2018 року. Наразі команда посідає восьму сходинку у Західній конференції та знаходиться за межами зони плей-офф



    Джерело: football24.ua

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