Златан Ібрагімович знову відзначився голом-шедевром (відео)
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Фото взяте з ресурсу futbik.com
Швед, у своєму стилі, відправим м'яч у ворота суперника прійомом з катаре
«Лос-Анджелес Гелаксі» переживає непрості часи в МЛС - команда не може виграти вже сім матчів поспіль і вчора знову поступилася «Торонто» (3: 5).
Однак ці результати тьмяніють для вболівальників у порівнянні з тим, що зробив Златан Ібрагімович. Шведський бомбардир, якому наступного місяця виповниться 37 років, забив сьогодні вночі 500-й гол у кар'єрі. І зробив в своєму унікальному стилі, відправивши м'яч у ворота після неймовірного руху. Відео голу Златана до вашої уваги:
Златан Ібрагімович забиває черговий шедевр
Джерело: ua-football.com