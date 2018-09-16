  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Златан Ібрагімович знову відзначився голом-шедевром (відео)

    • Розсилка
    Фото взяте з ресурсу futbik.com - Златан Ібрагімович знову відзначився голом-шедевром (відео)
    Фото взяте з ресурсу futbik.com

    Швед, у своєму стилі, відправим м'яч у ворота суперника прійомом з катаре

    «Лос-Анджелес Гелаксі» переживає непрості часи в МЛС - команда не може виграти вже сім матчів поспіль і вчора знову поступилася «Торонто» (3: 5).

    Однак ці результати тьмяніють для вболівальників у порівнянні з тим, що зробив Златан Ібрагімович. Шведський бомбардир, якому наступного місяця виповниться 37 років, забив сьогодні вночі 500-й гол у кар'єрі. І зробив в своєму унікальному стилі, відправивши м'яч у ворота після неймовірного руху. Відео голу Златана до вашої уваги:

    Златан Ібрагімович забиває черговий шедевр

    Джерело: ua-football.com

    НОВИНИ ФУТБОЛУ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ