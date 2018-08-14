Остаточне рішення щодо подальшого існування футбольного клубу «Кобра» буде ухвалене 15 серпня



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Харківська Кобра

18 серпня «Кобрі» належить зіграти виїзний матч проти «Зірки»

Вже 15-го серпня харківський клуб визначиться зі своїм майбутнім.

Доля «Кобри» буде залежати від того, чи передасть чинний президент клубу, Олександр Гельштейн, юридичні права потенційно новому президенту, Сергію Ващенку.

18 серпня «Кобрі» належить зіграти виїзний матч проти «Зірки» і поки невідомо, чи відбудеться цей поєдинок.

Нагадаємо, матч «Кобри» проти «Гірника-Спорт» не відбувся.

Раніше повідомлялося, що власники «Кобри» вже направили в Професійну футбольну лігу документи про зняття команди з участі в першій лізі України.

У трьох стартових турах Першої ліги Кобра зазнала трьох поразок із загальним рахунком 1:8.

Джерело: ua.tribuna.com