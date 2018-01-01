ПАОК спробує знизити суму трансферу захисника «Динамо» до двох мільйонів євро
- Сьогодні, 14:21
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Євген Хачеріді. Фото: Станіслав Груздєв
У разі відмови з боку українського клубу, ПАОК спробує підписати з Хачеріді влітку
ПАОК не згоден з ціною, заявленою «Динамо», на захисника киян Євгена Хачеріді.
Фінальна стадія переговорів має відбутися до понеділка, 29 січня.
Трансферне вікно в Греції закривається в середу, 31 січня.
Якщо «Динамо» не погодиться на зниження трансферної вартості 30-річного українця, то грецький клуб вийде з переговорів і зосередиться на інших кандидатурах.
У разі відмови з боку українського клубу, ПАОК спробує підписати з Хачеріді попередній контракт і оформити трансфер влітку на правах вільного агента.
Нагадаємо, на правах вільного агента в це трансферне вікно в «Бешікаташ» перейшов Домагой Віда.
Джерело: Footboom