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    ПАОК спробує знизити суму трансферу захисника «Динамо» до двох мільйонів євро

    У разі відмови з боку українського клубу, ПАОК спробує підписати з Хачеріді влітку
    ПАОК не згоден з ціною, заявленою «Динамо», на захисника киян Євгена Хачеріді. Фінальна стадія переговорів має відбутися до понеділка, 29 січня. Трансферне вікно в Греції закривається в середу, 31 січня. Якщо «Динамо» не погодиться на зниження трансферної вартості 30-річного українця, то грецький клуб вийде з переговорів
    • Сьогодні, 14:21
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    <span>Євген Хачеріді. Фото: Станіслав Груздєв</span>
    Євген Хачеріді. Фото: Станіслав Груздєв

    У разі відмови з боку українського клубу, ПАОК спробує підписати з Хачеріді влітку

    ПАОК не згоден з ціною, заявленою «Динамо», на захисника киян Євгена Хачеріді.

    Фінальна стадія переговорів має відбутися до понеділка, 29 січня.

    Трансферне вікно в Греції закривається в середу, 31 січня.

    Якщо «Динамо» не погодиться на зниження трансферної вартості 30-річного українця, то грецький клуб вийде з переговорів і зосередиться на інших кандидатурах.

    У разі відмови з боку українського клубу, ПАОК спробує підписати з Хачеріді попередній контракт і оформити трансфер влітку на правах вільного агента.

    Нагадаємо, на правах вільного агента в це трансферне вікно в «Бешікаташ» перейшов Домагой Віда.

    Джерело: Footboom

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