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    ПАОК з Хачеріді та Шаховим з перемоги стартував у чемпіонаті Греції

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    Фото ФК ПАОК - ПАОК з Хачеріді та Шаховим з перемоги стартував у чемпіонаті Греції
    Фото ФК ПАОК

    Українці відіграли увесь матч

    У першому турі чемпіонату Греції сезону-2018/19 ПАОК обіграв на власному полі «Астерас» із рахунком 1:0.

    Захисник збірної України Євген Хачеріді вийшов у стартовому складі ПАОКа, відіграв повний матч та отримав жовту картку, інформує офіційний сайт Федерації футболу України.

    Його співвітчизник і партнер по команді Євген Шахов також провів на полі увесь час у поєдинку, що закінчився мінімальною перемогою господарів поля.

    Чемпіонат Греції з футболу

    Матч 1-го туру

    ПАОК – «Астерас» – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Прийович (58)

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