ПАОК з Хачеріді та Шаховим з перемоги стартував у чемпіонаті Греції
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Фото ФК ПАОК
Українці відіграли увесь матч
У першому турі чемпіонату Греції сезону-2018/19 ПАОК обіграв на власному полі «Астерас» із рахунком 1:0.
Захисник збірної України Євген Хачеріді вийшов у стартовому складі ПАОКа, відіграв повний матч та отримав жовту картку, інформує офіційний сайт Федерації футболу України.
Його співвітчизник і партнер по команді Євген Шахов також провів на полі увесь час у поєдинку, що закінчився мінімальною перемогою господарів поля.
Чемпіонат Греції з футболу
Матч 1-го туру
ПАОК – «Астерас» – 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 – Прийович (58)
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