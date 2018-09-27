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    ПАОК з Євгеном Хачеріді у складі не зміг здобути перемогу на старті Кубку Греції

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    Євген Хачеріді та Євген Шахов - ПАОК з Євгеном Хачеріді у складі не зміг здобути перемогу на старті Кубку Греції
    Євген Хачеріді та Євген Шахов

    У стартовому складі господарів поля вийшли одразу два українські легіонери

    У стартовому матчі групового раунду Кубку Греції ПАОК не зміг здобути перемогу в дербі Салонік над «Арісом» (1:1).

    Про це повідомляє прес-служба Федерації футболу України.

    У стартовому складі господарів поля вийшли одразу два українські легіонери — Євген Хачеріді та Євген Шахов.

    Останній дограв до фінального свистка, а Хачеріді, який потрапив до резервного списку Андрія Шевченка, був замінений у перерві.

    Нагадаємо, що в цьому сезоні Євген Хачеріді провів у складі ПАОКу сім матчів.

    Нагадаємо, ха два тижні до початку жовтневого збору головний тренер збірної України Андрій Шевченко оголосив список гравців, викликаних до лав головної команди з іноземних клубів.

    НОВИНИ ФУТБОЛУ Збірна України Андрій Шевченко
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