ПАОК з Євгеном Хачеріді у складі не зміг здобути перемогу на старті Кубку Греції
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Євген Хачеріді та Євген Шахов
У стартовому складі господарів поля вийшли одразу два українські легіонери
У стартовому матчі групового раунду Кубку Греції ПАОК не зміг здобути перемогу в дербі Салонік над «Арісом» (1:1).
Про це повідомляє прес-служба Федерації футболу України.
У стартовому складі господарів поля вийшли одразу два українські легіонери — Євген Хачеріді та Євген Шахов.
Останній дограв до фінального свистка, а Хачеріді, який потрапив до резервного списку Андрія Шевченка, був замінений у перерві.
Нагадаємо, що в цьому сезоні Євген Хачеріді провів у складі ПАОКу сім матчів.
Нагадаємо, ха два тижні до початку жовтневого збору головний тренер збірної України Андрій Шевченко оголосив список гравців, викликаних до лав головної команди з іноземних клубів.