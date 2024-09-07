Паралімпійський тріумф: українці здобули ще п'ять золотих медалей у Парижі

Паралімпійці приносять Україні чергове «золото»

Українські паралімпійці продовжують дивувати світ своїми незламними досягненнями на Паралімпійських іграх у Парижі. Нещодавно вони додали до своєї скарбнички ще 5 блискучих медалей, що є свідченням їхньої неймовірної сили духу та волі до перемоги. Про це інформує Міністерство молоді та спорту.

Олександр Назаренко продемонстрував свою майстерність у дзюдо, здобувши золото у ваговій категорії до 90 кг. Тим часом плавець Андрій Трусов знову вразив усіх, встановивши європейський рекорд на дистанції 50 метрів батерфляєм та виборовши своє друге золото на цих Іграх. Анастасія Гарник також піднялася на найвищу сходинку п'єдесталу, ставши чемпіонкою у ваговій категорії понад 70 кг.

Марина Литовченко продемонструвала свою майстерність у настільному тенісі, здобувши срібло. Хоча вона поступилася у фіналі, її досягнення є значним внеском до загального успіху команди.

У плаванні українські спортсмени також показали чудові результати. Денис Остапченко та Сергій Паламарчук вибороли бронзові медалі на дистанції 200 метрів вільним стилем, а Ігор Німченко здобув бронзу у комплексному плаванні на 200 метрів.

Ці перемоги мають особливе значення для України. Золоті медалі Назаренка та Гарник стали 19-м та 20-м золотом для країни на цих Паралімпійських іграх. Трусов вже має вражаючу колекцію з п'яти медалей у Парижі, а для Литовченко це вже третя медаль у кар'єрі на Паралімпіаді в одиночному розряді.

Раніше повідомлялося, що український легкоатлет Ігор Цвєтов виборов золоту медаль у бігу на 200 м у класі Т35 на Паралімпійських іграх-2024 у Парижі. Це друга особиста нагорода спортсмена на цих змаганнях. Як зазначається, спортсмен виборов «золото» змагань з бігу на 200 м у класі Т35, показавши найкращий час у сезоні.

Як повідомлялося, український велосипедист Єгор Дементьєв виборов «золото» Паралімпійських ігор 2024 року у груповій шосейній гонці. Українець тріумфував на дистанції 14,2 км серед спортсменів класів C4-5. До слова, це вже друга цьогорічна нагорода параатлета. Раніше він здобув «срібло» в особистому переслідуванні на треку.

Нагадаємо, що українські паралімпійці продовжують вражати своїми досягненнями на Іграх у Парижі. У восьмий день змагань вони здобули цілих дев'ять медалей, серед яких дві золоті, дві срібні та п'ять бронзових.