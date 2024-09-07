Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Паралімпійський тріумф: українці здобули ще п'ять золотих медалей у Парижі

Юлія Хоменко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Паралімпійський тріумф: українці здобули ще п'ять золотих медалей у Парижі
Українські плавці виборюють медалі у Парижі
фото з відкритих джерел

Паралімпійці приносять Україні чергове «золото»

Українські паралімпійці продовжують дивувати світ своїми незламними досягненнями на Паралімпійських іграх у Парижі. Нещодавно вони додали до своєї скарбнички ще 5 блискучих медалей, що є свідченням їхньої неймовірної сили духу та волі до перемоги. Про це інформує Міністерство молоді та спорту.

Олександр Назаренко продемонстрував свою майстерність у дзюдо, здобувши золото у ваговій категорії до 90 кг. Тим часом плавець Андрій Трусов знову вразив усіх, встановивши європейський рекорд на дистанції 50 метрів батерфляєм та виборовши своє друге золото на цих Іграх. Анастасія Гарник також піднялася на найвищу сходинку п'єдесталу, ставши чемпіонкою у ваговій категорії понад 70 кг.

Марина Литовченко продемонструвала свою майстерність у настільному тенісі, здобувши срібло. Хоча вона поступилася у фіналі, її досягнення є значним внеском до загального успіху команди.

Паралімпійський тріумф: українці здобули ще п'ять золотих медалей у Парижі фото 1

У плаванні українські спортсмени також показали чудові результати. Денис Остапченко та Сергій Паламарчук вибороли бронзові медалі на дистанції 200 метрів вільним стилем, а Ігор Німченко здобув бронзу у комплексному плаванні на 200 метрів.

Ці перемоги мають особливе значення для України. Золоті медалі Назаренка та Гарник стали 19-м та 20-м золотом для країни на цих Паралімпійських іграх. Трусов вже має вражаючу колекцію з п'яти медалей у Парижі, а для Литовченко це вже третя медаль у кар'єрі на Паралімпіаді в одиночному розряді.

Раніше повідомлялося, що український легкоатлет Ігор Цвєтов виборов золоту медаль у бігу на 200 м у класі Т35 на Паралімпійських іграх-2024 у Парижі. Це друга особиста нагорода спортсмена на цих змаганнях.  Як зазначається, спортсмен виборов «золото» змагань з бігу на 200 м у класі Т35, показавши найкращий час у сезоні.

Як повідомлялося, український велосипедист Єгор Дементьєв виборов «золото» Паралімпійських ігор 2024 року у груповій шосейній гонці. Українець тріумфував на дистанції 14,2 км серед спортсменів класів C4-5. До слова, це вже друга цьогорічна нагорода параатлета. Раніше він здобув «срібло» в особистому переслідуванні на треку.

Нагадаємо, що українські паралімпійці продовжують вражати своїми досягненнями на Іграх у Парижі. У восьмий день змагань вони здобули цілих дев'ять медалей, серед яких дві золоті, дві срібні та п'ять бронзових.

Читайте також:

Теги: паралімпійські ігри золото Олександр Назаренко рекорд дзюдо

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Клімат продовжуватиме дивувати населення Землі новими рекордами
Період рекордів високих температур «зробив перерву» – кліматолог
12 серпня, 05:00
Коляденко є бронзовою призеркою Олімпіади в Токіо
Коляденко – Мотокі: де дивитися поєдинок української борчині за «золото» Олімпіади
10 серпня, 12:28
Ціна золота у світі може зрости
Золото може злетіти у ціні в чотири рази: детальний аналіз
3 вересня, 17:14
Українські паралімпійці завоювали 9 золотих, 15 срібних і 21 бронзову нагороди (загалом – 45 медалей)
Паралімпійський тріумф: Україна здобувала 10 медалей за день
4 вересня, 00:35
Андрій Трусов виграв золоту медаль, встановивши новий світовий рекорд – 26,38 секунди
Плавець Андрій Трусов зі світовим рекордом завоював «золото» Паралімпіади-2024
4 вересня, 22:37
Медаль Москаленко стала 52-ю для України на цій Паралімпіаді
Анастасія Москаленко встановила світовий рекорд на Паралімпійських іграх у Парижі
4 вересня, 23:48
Роналду випереджає найближчого переслідувача на понад 60 голів
Кріштіану Роналду забив гол та встановив унікальне досягнення
Вчора, 16:23
олодарями «срібла» стали плавці Денис Остапченко (50 метрів, вільний стиль, клас S3) та Данило Чуфаров
Українські паралімпійці продовжують вражати: ще три медалі у скарбничці
Вчора, 23:00
Цвєтов здобув другу золоту медаль на Іграх
Українець Цвєтов здобув друге «золото» на Паралімпіаді-2024
Сьогодні, 12:14

Новини

Паралімпійський успіх: спортсмени здобули 12 медалей за день у Парижі
Паралімпійський успіх: спортсмени здобули 12 медалей за день у Парижі
Паралімпійський тріумф: українці здобули ще п'ять золотих медалей у Парижі
Паралімпійський тріумф: українці здобули ще п'ять золотих медалей у Парижі
Паралімпіада-2024: Україна здобула срібну медаль у веслуванні
Паралімпіада-2024: Україна здобула срібну медаль у веслуванні
Власник клубу «Інгулець» Поворознюк обматюкав журналіста (відео)
Власник клубу «Інгулець» Поворознюк обматюкав журналіста (відео)
Українець Цвєтов здобув друге «золото» на Паралімпіаді-2024
Українець Цвєтов здобув друге «золото» на Паралімпіаді-2024
Українські паралімпійці здобули шість медалей у дев'ятий день змагань у Парижі
Українські паралімпійці здобули шість медалей у дев'ятий день змагань у Парижі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
82K
Розвідка повідомила, скільки ще триватиме наступ росіян на фронті
52K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 7 вересня: ситуація на фронті
21K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
15K
Угорщина почала кампанію проти вступу України в ЄС: що наговорив Сійярто у Кишиневі
9894
Втрати ворога станом на 7 вересня 2024 – Генштаб ЗСУ
7953
Українець перейшов на бік окупантів: що Росія пообіцяла йому за участь у війні

Новини

Євросоюз за пів року імпортував металу із РФ на 1,5 млрд євро
Сьогодні, 11:04
Без опадів та 28° тепла: прогноз погоди на 6 вересня
Вчора, 05:00
Дощі з грозами та 28°: прогноз погоди на 5 вересня
5 вересня, 05:01
Дощі та температура до 32°: прогноз погоди на 3 вересня
3 вересня, 05:00
3 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
3 вересня, 00:03
Ракетна атака на Київ та вибухи в Харкові: головне за ніч
2 вересня, 06:51

Прес-релізи

Про корисні функції сучасних кондиціонерів розповідає компанія «Кондиціонери України»
Про корисні функції сучасних кондиціонерів розповідає компанія «Кондиціонери України»
5 вересня, 10:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua