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Паралімпіада-2024: Україна здобула срібну медаль у веслуванні

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Паралімпіада-2024: Україна здобула срібну медаль у веслуванні
Синюк вдруге здобув нагороду Паралімпійських ігор
фото: скріншот

Веслування на байдарках і каное – десятий вид спорту, в якому Україна здобула медаль на Паралімпійських іграх

Україна здобула першу медаль Паралімпійських ігор-2024 у Парижі у веслуванні на байдарках і каное. Її виборов 36-річний Микола Синюк, що фінішував третім у фіналі байдарок-одиночок класу KL2. Про це повідомляє «Суспільне Спорт». 

У фіналі Синюк показав швидку реакцію на старті, але тривалий час займав четверте місце. Проте на самому фініші українцеві вдалося вирвати медаль: показавши результат у 42.61 секунди, випередив австрійці Менді Свободу лише на 0.02 секунди.

Синюк вдруге здобув нагороду Паралімпійських ігор: у 2020 році став срібним призером. Веслування на байдарках і каное – десятий вид спорту, в якому Україна здобула медаль на Паралімпійських іграх у Парижі.

Раніше повідомлялося, що український легкоатлет Ігор Цвєтов виборов золоту медаль у бігу на 200 м у класі Т35 на Паралімпійських іграх-2024 у Парижі. Це друга особиста нагорода спортсмена на цих змаганнях.  Як зазначається, спортсмен виборов «золото» змагань з бігу на 200 м у класі Т35, показавши найкращий час у сезоні.

Як повідомлялося, український велосипедист Єгор Дементьєв виборов «золото» Паралімпійських ігор 2024 року у груповій шосейній гонці. Українець тріумфував на дистанції 14,2 км серед спортсменів класів C4-5. До слова, це вже друга цьогорічна нагорода параатлета. Раніше він здобув «срібло» в особистому переслідуванні на треку.

Нагадаємо, що українські паралімпійці продовжують вражати своїми досягненнями на Іграх у Парижі. У восьмий день змагань вони здобули цілих дев'ять медалей, серед яких дві золоті, дві срібні та п'ять бронзових.

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Теги: легкоатлет спорт веслування Україна велосипедист золото Ігор Цвєтов паралімпійські ігри

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